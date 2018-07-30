Поборы в школах: платить или нет?

30 Июль 04:20 2018-07-30T04:25:18+03:00

Куда амурчанам жаловаться и как бороться с незаконным сбором денежных средств в учебных заведениях

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Общая касса

С началом учебного года родители вновь готовятся к тратам. Помимо школьной формы, обуви, портфелей и канцелярских принадлежностей, мамы и папы готовы раскошелиться и на нужды школы. Сбор средств теперь лежит на плечах родительского комитета. Учителя к деньгам даже не прикасаются. Самые активные родители ведут учет денег, покупают по общему решению класса необходимые вещи, книги, тетради, подарки для детей или учителей.

- Мой сын перешел в 4-й класс,- рассказывает благовещенка Юлия. - Каждый год мы сдаем 1000 рублей на нужды класса (по 100 рублей в месяц). Также закупаем коллективно рабочие тетради (в этом году они обошлись нам примерно в 2000 рублей) и периодически скидываемся на подарки. Все, кто сдает деньги, делает это добровольно. Я не считаю, что это поборы. Наоборот, общая касса помогает. Тем более что суммы небольшие и тратим мы их на себя.

Но не все родители согласны с таким положением дел. Некоторые считают, что они не должны ничего платить.

- У нас как ни собрание, так «давайте сложимся», - жалуется мама двух школьников Ксения. - Постоянно надо то на праздник какой-то, то на школьную клумбу, то приюту на корм для собак и кошек. Понимаете, это еще ничего, если суммы небольшие. В конце учебного года нам предложили новую пластиковую дверь в классе установить. Кажется, получалось по тысяче с человека. Если детей больше двух, так это просто разорение! Я не сдаю деньги родительскому комитету, и никаких притеснений мои дети по этому поводу не чувствуют.

А некоторые чувствуют. Например, в Благовещенске был инцидент, когда девочке-второклашке не дали написать контрольную только из-за того, что ее мама не сдала деньги на канцелярские принадлежности.

Конечно, таких случаев не должно быть. Требовать деньги с родителей, а тем более не давать ребенку спокойно заниматься, - это нарушение законодательства РФ. Об этом должны помнить и педагоги, и родители.

Более 600 жалоб

12 июля в правительстве Амурской области прошло антикоррупционное заседание. На нем специалисты министерства образования отчитались о своей работе и рассказали, что провели акцию «Нет поборам!». Через «Инстаграм» и на сайт Минобра пришло более 600 обращений амурчан по вопросам незаконных сборов денежных средств. Все эти жалобы направлены в прокуратуру Амурской области.

- Министерством образования организована горячая линия по приему и рассмотрению обращений граждан, в том числе по фактам сборов денежных средств в образовательных организациях области, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области. - Родителям постоянно разъясняют права граждан, рассказывают о законных формах привлечения благотворительных взносов и пожертвований, стараются повышать правовую грамотность родителей.

- В результате проведенных прокуратурой области в 2017 году проверок установлены нарушения исполнения законодательства, регламентирующего бесплатность, доступность дошкольного образования, - пояснили в прокуратуре Амурской области. - Данные нарушения допускались в том числе и по причине правовой неграмотности граждан, которыми приобретались товарно-материальные ценности, сдавались денежные средства под видом добровольных пожертвований.

Но, несмотря на то что и в Интернете море информации на этот счет, и в школах проводятся лекции, большинство мам и пап, даже если внутренне не согласны с денежными сборами в школах, продолжают скидываться. Не всем хочется конфликтовать или быть белой вороной.

Поборы или пожертвования?

Так что же такое «поборы» и что такое «добровольные пожертвования»? В чем разница? Согласно Закону об образовании родители школьников не обязаны платить за ремонт здания школы, классов, покупать мебель и вещи, которые необходимы для образовательного процесса. На это школа получает средства из бюджета.

Однако существует такое понятие, как благотворительность. Если у родителей есть желание добровольно оказать материальную помощь школе, то они вполне могут это сделать на законных основаниях. Данное право регулируется статьей 582 Гражданского кодекса РФ и статьей 1 Закона о благотворительной деятельности. Важно знать, что пожертвования не должны идти на те цели, которые обязана реализовывать сама школа, например на улучшение условий труда учителей.

Получается, на премии педагогам или на ремонт родители не обязаны давать деньги. Если же их требуют, а ребенку мешают учиться, то проблемой должны заняться правоохранительные органы.

Куда обращаться, если требуют деньги

На сайте министерства образования Амурской области (obramur.ru) указаны телефоны горячей линии по незаконному сбору денежных средств: 226-518 и 226-594. Можно обратиться с заявлением в органы местного самоуправления, образования, органы прокуратуры по месту жительства, а также в министерство образования и науки или прокуратуру области с указанием конкретных фактов незаконного сбора средств.

Что грозит?

За незаконный сбор денежных средств виновное лицо может быть привлечено к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности. Привлечение к дисциплинарной ответственности предусмотрено ст.ст. 192, 193 Трудового кодекса РФ, к гражданско-правовой ответственности - ст.ст. 11, 12 Гражданского кодекса РФ, к административной - ст.ст. 7.27, 7.27.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, к уголовной ответственности - ст.ст. 158, 159, 160, 165 Уголовного кодекса РФ.