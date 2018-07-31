Ярмарка выходного дня в Благовещенске: дешевле, чем в магазине?

31 Июль 03:06 2018-07-31T03:11:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год перед открытием ярмарки выходного дня нам рассказывают, как она хороша. Основных доводов два: низкие цены и исключительно местные продукты. Однако благовещенцы утверждают: овощи здесь стоят столько же, сколько на ВДНХ. А сами продавцы жалуются на «перекупы»- дескать, конкуренты свои овощи на базах приобретают. «Комсомолка» решила проверить, есть ли в этих утверждениях истина.

Урожай растет - цена падает

Несмотря на жару, народу на ярмарке немало. Кто-то придирчиво присматривается к огурчикам, кто-то расспрашивает продавца о ржаном хлебе с лепестками лотоса- и такое тут можно найти. Выбрать есть из чего. Дачники и фермеры радуют свежими овощами, производители - копченой и сушеной рыбой, мясом, птицей. Привозят также выпечку, мед, иван-чай, зелень. Однако, несмотря на такое многообразие, с каждым годом покупателей становится меньше. Об этом говорят сами фермеры. И если для одних причины остаются загадкой, то другие продавцы уверены: дело в цене.

- Обидно, что мы тратим свои силы и время, а люди этого не понимают. Говорят: «Вы дорого продаете». А на самом деле мы цены держим на уровне прошлого года. Ту же картошку мы каждый год продаем по 25 - 30 рублей. А ведь солярка дорогая, на мой огород за раз нужно 3 тысячи рублей потратить, чтобы вспахать, - рассказывает участница ярмарки Наталья Ковалева.

Однако в сравнении с ближайшим супермаркетом цены на площади Ленина не так уж и велики, особенно сейчас, когда начался сезон массового сбора урожая. Если в день открытия ярмарки картофель продавали по 80 рублей, то сейчас большинство продавцов снизило стоимость до 50 рублей. Помидоры продают по 80 - 100 рублей, в то время как в магазине цена равна 89 рублям.

- Баклажаны только-только пошли, поэтому на них цена повыше - 100 рублей, - объясняет Вера Кузьмичук, дачница из села Богородского. - А так мы недорого продаем: картошка по 50 рублей, огурцы есть даже по 20 - 30 рублей. Но продать все равно сложно. Нам место плохое дали, не пускают на первый ряд - там сплошь перекупщики, индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства.

И не только Вера Кузьмичук жалуется на перекупщиков, о них говорят большинство фермеров. Некоторые прямо советуют приглядеться к помидорам: «Посмотрите, они же все одного размера, один к одному. Не бывает так у дачников. Сейчас грунтовые пойдут, так они вообще кривобокие».

Все свое, домашнее?

Но все же нельзя посмотреть и сразу сказать: «Этот огурец - из Китая». Тут нужна серьезная экспертиза, проверка на нитраты, которыми могут грешить иностранные фермеры. Такую проводят на ярмарке специалисты Роспотребнадзора, подробности будут известны к середине августа.

А вот мясо на ярмарке гарантированно наше, амурское. По крайней мере любой покупатель может спросить у продавца ветеринарную справку, в которой указан производитель. Если же документ вам не представят, можно смело обращаться в Россельхознадзор.

Другое дело - рыба. Даже ни разу не державший в руках удочку человек знает, что семга в регионе не ловится. Зато на ярмарке ее в достатке. Рядом на прилавке лежат скумбрия, окунь, масляная рыба, корюшка, сиг - тоже явно не местного происхождения. Это подтверждают и сами продавцы:

- Откуда здесь рыба? Это все Сахалин, Хабаровский край. Есть даже норвежская рыба, брюшки семги например, - рассказывает индивидуальный предприниматель Светлана Самбурова.

Однако обвинять продавцов в нарушении все же не стоит. В правилах ярмарки выходного дня ясно сказано, что выловленной в водных объектах Амурской области должна быть только свежая рыба. Про копченую - ни слова, а значит, она подпадает под категорию разрешенной продукции собственного производства. Главное, чтобы производители и впрямь сами ее коптили, тогда требования не нарушены и рыбку точно можно брать, что покупатели на ярмарке и делают.