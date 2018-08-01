У школьников Благовещенска в моду вошла практичность

1 Авг. 02:00 2018-08-01T03:46:28+03:00

Что можно купить на школьной ярмарке в областном центре и сколько это будет стоить

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В Благовещенске начинается пора школьных ярмарок. С прошлой пятницы привычные синие палатки обосновались у Большого и Малого центров «Хуафу». Сегодня открылись дополнительные точки (смотрите «Конкретно»). Корреспондент «КП» выяснил, что в этом году модно покупать в школу и сильно ли придется раскошеливаться.

Жареный петух еще не клюнул

Самое начало ярмарки - время спокойное, говорят продавцы. Иногда даже слишком спокойное - некоторые беспокоятся, что заработка не хватит на покрытие расходов. Еще одно наблюдение предпринимателей: приезжих из области на ярмарке становится все меньше. Вероятно, местные магазины вполне справляются.

И действительно, площадка перед Большим ТЦ «Хуафу» сейчас заполнена в основном самими предпринимателями. Покупатели пока еще не частые гости у палаток.

- Раньше на закупочные цены была накрутка 50%. Сейчас оптовые цены дороже, а накрутки - всего 20%. За 100 рублей купили, за 120 - продали. Не знаю, как мы будем оправдывать аренду, закупки... - переживает одна из предпринимательниц.

Ее коллеги успокаивают: ближе к середине августа картина изменится. Сейчас многие дети еще на летнем отдыхе, о приближающейся учебе задумываться неохота.

На ярмарке ощущается эхо недавнего чемпионата мира по футболу: логотип мундиаля попадается и на тетрадях, и на дневниках, и на одежде. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Черный низ, белый верх

Как говорят продавцы, в школьной моде в этом году особых изменений нет. Все те же классические «черный низ, белый верх» в форме и оставшаяся с прошлого года мода на пеналы, похожие на автобусы. И везде ощущается эхо недавнего чемпионата мира по футболу: логотип мундиаля попадается и на тетрадях, и на дневниках, и на одежде.

В принадлежностях молодежь все чаще выбирает практичность. Например, рассказали продавцы, одна школьница долго выбирала себе рюкзак. Пересмотрела множество цветных, с рисунками и принтами, но в итоге выбрала простой черный.

Также, видимо, канули в Лету модные пару лет назад тетради с приколами или вызывающими обложками. Единственное «хулиганское» изделие, которое попалось автору, -пенальчик с котиком, показывающим не очень дружелюбные жесты. Единственный писк школьной моды сейчас - дневники в кожаных переплетах. Здесь уже ценятся и тиснение, и пайетки, и другие украшательства.

Единственный писк школьной моды сейчас - дневники в кожаных переплетах. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Собраться и не разориться

Цены на ярмарке по сравнению с прошлым годом не особенно изменились, говорят продавцы, и вполне сравнимы с ценами в китайских торговых центрах. Однако придется серьезно раскошелиться на канцелярию - цены на ручки, карандаши и другие принадлежности традиционно высоки. А также серьезные траты ждут родителей первоклашек. Например, хороший ранец с ортопедической спинкой может стоить до двух с половиной тысяч рублей.

Ассортимент тоже радует - подобрать нужное можно практически на любой вкус и кошелек. Предприниматели говорят, производители сами звонят, предлагают свою продукцию. Автор разглядывал разноцветные тетради, рюкзаки и костюмы и вспоминал свою школу: дневник был одного вида, тетради двух видов - в клеточку и в линеечку. Сстается только позавидовать нынешним школьникам.

ЦЕНА ВОПРОСА

Рюкзаки: от 500 до 2500 рублей.

Тетради: от 3 до 60 рублей.

Дневники: от 60 до 350 рублей.

Пеналы: от 80 до 350 рублей.

Сарафаны и платья: от 1500 до 2500 рублей.

Блузки: от 500 до 1200 рублей.

Спортивные костюмы: от 1000 до 1500 рублей.

Костюмы для мальчиков: около 2500 рублей.

Брюки: от 600 до 800 рублей.

У благовещенских школьников в моду вошла практичность. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КОНКРЕТНО

Где проходят школьные ярмарки

Большой ТЦ «Хуафу» (ул.Красноармейская, 102) - до 2 сентября.

Малый ТЦ «Хуафу» (ул. Пионерская, 66) - до 2 сентября.

ТЦ «Бурхан» (ул. 50 лет Октября, 15) - до 31 августа.

ТЦ «Каньон»(ул. Красноармейская, 141) - до 31 августа.

А где вы собираете детей в школу и на чем пытаетесь сэкономить?