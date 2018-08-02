Канадский фотограф прославил благовещенскую автобусную остановку на весь мир

2 Авг. 07:24 2018-08-02T08:06:17+03:00

Остановку в виде бетонной буквы «А» возвели в 1980-1981 годах. Так она выглядит сейчас. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

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Привычные нам автобусные остановки, как оказалось, вполне могут быть объектом восхищения. Нам, благовещенским «аборигенам», подобное трепетное отношение может быть в диковинку, а уж тем более готовность энтузиастов проехать тысячи и тысячи километров в поиске интересного строения. Тем не менее такие энтузиасты есть. И один из них увековечил благовещенскую автобусную остановку «Молокозавод».

Из Австралии с любовью

Два тома книги «Советские автобусные остановки» обнаружила бывшая жительница Благовещенска Ирина Иванова, переехавшая в Австралию. Книги оказались в национальной галерее штата Виктория. Листая второй том, она с удивлением увидела фотографию из родных мест - остановку в районе Благовещенского молокозавода на Игнатьевском шоссе.

«Автор немного поспекулировал с названием, так как свое путешествие по республикам бывшего Советского Союза он совершил уже после распада СССР. Но в целом сфотографированные им автобусные остановки действительно советские, так как подавляющее их большинство было установлено в советский период», - написала Ирина в своем блоге.

От Лондона до Петербурга на велосипеде

Журналисту «КП» удалось связаться с автором книги Кристофером Эрвигом. Кристофер - опытный путешественник и профессиональный фотограф из Канады, на счету которого работа с ЮНИСЕФ (международная организация, работающая под эгидой ООН. - Ред.) в самых разнообразных уголках земного шара. И, разумеется, сотни фотографий советских автобусных остановок.

- 16 лет назад я ехал на велосипеде из Лондона в Санкт-Петербург и увидел много уникальных классных остановок на тихих загородных дорогах. Именно тогда меня увлекли малые архитектурные формы. Не все остановки на моем пути были интересны, но в путешествиях по бывшему Советскому Союзу я видел тысячи оригинальных дизайнов. Они отличаются формой, материалом и тем, как они украшены, - вспоминает Эрвиг.

Такой благовещенская остановка предстает на страницах книги канадского фотографа.

Поездка в 30 тысяч километров

Эрвиг проехал более 30 тысяч километров на автомобилях, велосипедах, автобусах по 13 регионам бывшего Союза. Дорожные впечатления Кристофера и легли в основу двух книг. Первая увидела свет в 2015 году. По словам фотографа, остановка в Благовещенске - одна из его любимых. В столице Приамурья он побывал два года назад - летом 2016-го.

- Мы проехали от Краснодара до Владивостока, и последние несколько тысяч километров нам попадалось не так много интересных остановок, как на западе России. Но эту остановку я увидел в интернете и очень захотел найти ее сам. Это была старая фотография, на ней еще можно было прочитать название завода. Это помогло мне понять, что она стоит в вашем городе, - рассказал Кристофер.

Молокозаводовское строение по-хорошему поразило фотографа.

- Я большой фанат бетонных строений, и эта остановка - отличный пример того, что из бетона можно сделать что-то замечательное. А еще мне нравится то, что она выполнена в форме буквы «А» - от слова «Автобус», - поделился Эрвиг.

Третьего тома не будет

Напоследок Кристофер поделился некоторыми планами. К сожалению, третьего тома «Советских автобусных остановок» пока не предвидится. Однако сейчас Эрвиг с коллегами работает над документальным фильмом. В ленте он разговаривает с бывалыми дизайнерами и рассказывает о своей «охоте» за остановками. Кто знает, может быть, и о нашем городе канадец вспомнит еще раз.

КСТАТИ

Как рассказали на молокозаводе, остановку в виде бетонной буквы «А» возвели в 1980-1981 годах. Проектированием занимался «Амургражданпроект», а детали отливали на благовещенском заводе железобетонных изделий. Сейчас остановка находится на балансе города.

Уважаемые читатели! А вы помните, как в городе появилась эта остановка? Может быть, в вашем домашнем архиве остались фотографии, сделанные в советские годы? Расскажите нам об этом по телефону 20-19-29.