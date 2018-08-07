Легко ли инвалидам-колясочникам в Благовещенске выбраться из дома

СЕГОДНЯ 03:17 2018-08-07T03:26:34+03:00

В Благовещенске даже автобусы с подъемниками для инвалидов есть. Вот только некоторым не удается даже из дома выйти, не то что прокатиться на таком. Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

Программа по компенсации за пристройку пандусов действует уже шесть лет - но работает ли?

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- Когда я впервые выехала на улицу по собственному пандусу, от радости закричала: «Моя свобода!», - вспоминает председатель областного общества инвалидов «Преодоление» Марина Гайдай. Такие эмоции испытывает каждый колясочник, получивший возможность без посторонней помощи выбираться из дома.

С 2012 года сделать это можно за счет государства - в Приамурье появилась программа, по которой инвалиды получают необходимые для постройки деньги или компенсацию за уже созданный пандус с помощью регионального министерства соцзащиты. Сумма может доходить до 100 - 200 тысяч рублей. Но в очередь за выплатой никто почему-то не выстроился. С начала 2018 года ее получили 16 человек, в ожидании находятся всего двое. Почему же их так немного?

Инвалидам надо бегать

Сама по себе программа замечательная, об этом говорит и Марина Гайдай. Однако встать в очередь за социальной выплатой под силу не каждому инвалиду. Для этого нужно собрать пакет документов -в этом и кроется суть проблемы.

- Чтобы получить документы, нужно очень много ходить - а я ведь колясочник, - рассказывает благовещенец Дмитрий Павлов. - Пришлось ходить моей бабушке. Она пошла в соцзащиту, и уже тогда ей дали понять, что построить пандус за государственные деньги будет очень непросто. Проблематично собрать документы, тяжело обивать пороги всех кабинетов. И очень долго ждать своей очереди - выделенной на год суммы хватало не для всех.

Дмитрий пытался обзавестись пандусом в течение примерно трех лет, пока необходимость не отпала сама собой. Сейчас у него ухудшилось здоровье, пользоваться инвалидной коляской он перестал. А ведь среди инвалидов считается, что пристроить пандус к балкону или балкон вместе с пандусом - еще не самое тяжкое испытание.

Без согласия соседей - ни-ни

Сложнее делать пандус в подъезде, а не пристройку к балкону.

- В этом случае непонятно, надо или не надо сейчас собирать подписи собственников жилья в доме. В СМИ проходит информация, что теперь такого требования нет. Но на самом деле обращаешься в управляющую компанию - и отправляют собирать, причем с жильцов по всему дому. Это вообще странно, - делится мнением Марина Гайдай. - Нам часто говорят, чтобы мы социализировались, интегрировались в общество. А как дело доходит до конкретного, чтобы мы вышли на улицу интегрироваться и социализироваться, тут же всплывают какие-то замысловатые законы.

На самом деле в 36-й статье Жилищного кодекса прописано достаточно ясно: строительство без решения общего собрания собственников допускается в том случае, если пандус устанавливается без привлечения средств этих самых собственников. В другой ситуации придется все-таки договариваться. Зато у жильцов современных домов подобных проблем возникнуть и вовсе не должно - сейчас пандусы в них строят в обязательном порядке.

-Это предусмотрено нормами СанПиН. При получении разрешения мы обязательно прикладываем проектную документацию, в одном из разделов которой указываются мероприятия для обеспечения доступности для маломобильных групп населения. Это все обязательные требования, - пояснил заместитель директора одной из крупных строительных компаний области Василий Абросимов.

Получается, ситуация с доступной средой для инвалидов - колясочников постепенно выравнивается. Основной проблемой остается сбор документов. Чтобы пристроить пандус, инвалидам нужно объезжать различные инстанции, в то время как им даже на улицу трудно выйти. А чтобы выйти на улицу, необходимо пристроить пандус, для чего нужно объезжать различные инстанции. Выходит замкнутый круг.

Разорвать этот круг можно - у государства уже есть все средства. Существует многофункциональный центр, который мог бы выдавать все необходимые бумаги и сразу передавать их в управление соцзащиты. Работает портал «Госуслуги» - с его помощью инвалиды могли бы разбираться с документами, вообще не выходя из дома. Осталось только добавить услугу по оформлению социальной выплаты или компенсации инвалидам-колясочникам в список возможностей этого сайта. Нужно сделать всего один шаг.

Опыт предшественника

Шесть лет назад за установку пандуса приходилось бороться в суде

Председатель областного общества инвалидов «Преодоление» Марина Гайдай:

- Строить пандус в жилом доме я решила в 2010 году, когда программы «Доступная среда» еще не было. Мне не давали разрешений на пристройку: нет - и все. Можно было собрать все подписи, сходить в «управляйку», а потом все равно получить отказ. Поэтому я сделала пристройку за свой счет. А потом начала судиться.

Первым был Благовещенский городской суд. Говорили, что если я не снесу пристройку сама, то это сделают принудительно за мой счет. Потом дошла до областного суда. Везде ходила сама, писала в прокуратуру. И, слава богу, что прокуратура встала на защиту моих прав. Они установили, что мои права как инвалида нарушаются - не помню, какая статья, про необходимую доступную среду. В результате я выиграла. И на основании этого прецедента с 2012 года минсоцзащиты стало возмещать затраты на возведение таких пристроек всем инвалидам-колясочникам.