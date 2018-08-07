На амурчан заведут электронные медицинские карты

СЕГОДНЯ 09:59 2018-08-07T09:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На станции скорой помощи Благовещенска устанавливается специальный программный комплекс «Исток-СМ», на основе которого создадут систему диспетчеризации санитарного транспорта Амурской области. Диспетчеры и старшие врачи скорой помощи уже проходят специальное обучение.

«Исток-СМ» может принимать и обрабатывать телефонные вызовы, сигналы систем ГЛОНАСС, ЭРА-ГЛОНАСС, информацию систем видеомониторинга, видеоаналитики и видеофиксации.

- Одним из результатов этой работы станет интеграция системы скорой медицинской помощи с единой информационной системой здравоохранения области, а со временем - и получение необходимых медицинских данных больного. Врач или фельдшер, отправляясь на вызов, с помощью планшета получает доступ к электронной медицинской карте. Изучает анамнез болезни и жизни пациента, на какие препараты у него может быть аллергия, какие оперативные вмешательства ему были проведены, когда и по какому поводу обращался в поликлинику, а также прочие подробности, которые помогут бригаде оказать скорую медицинскую помощь максимально быстро, корректно и грамотно, - рассказал главный специалист по скорой медицинской помощи Амурской области, главный врач ССМП Благовещенска Игорь Никишов.

«Исток-СМ» работает в Благовещенске в опытном режиме с 2017 года. Ежедневно через эту систему принимается от 20 до 60 вызовов - около 20 процентов от общего количества. К концу года вся техническая база будет готова, и с начала 2019-го система должна будет заработать на всей территории региона.

Как уточнили в минздраве Амурской области, хакеров система не боится. Комплекс работает через защищенную медицинскую сеть, к которой подключены все больницы. С интернетом комплекс соприкасается только через федеральный центр обработки данных - для интеграции с порталом «Госуслуги».