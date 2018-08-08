2018-08-08T04:19:05+03:00
Здоровье

Как паводок повлиял на качество воды в Приамурье

Роспотребнадзор рекомендует не пить воду из-под крана и не купаться
Ольга ЗУБАРЕВАДарья ПРОКОПЬЕВА
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Последствия паводка амурчане будут ощущать еще долго. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙПоследствия паводка амурчане будут ощущать еще долго. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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Пришедший в Приамурье в июле паводок не только подтопил огороды и придомовые территории населенных пунктов, но и изменил ситуацию с качеством питьевой воды. Специалисты Роспотребнадзора предупреждали амурчан об инфекциях, которые несет с собой прибывающая вода. Пить сырую воду из колодцев и из-под крана запрещали, советовали ее кипятить или хотя бы фильтровать, а также воздержаться от купания в реках и озерах. А почему во время подъема рек меняется качество воды?

Дезинфекция прежде всего!

Как известно, вода для центрального водоснабжения Благовещенска поступает с двух водозаборов - «Амурского», который черпает воду из реки Амур, и «Северного» - подземного водозабора. Колодцы и скважины питаются также от подземных вод. Во время паводка уровень воды в реках и озерах поднимался, соответственно, менялось и качество воды.

- Во время паводка в источниках водоснабжения, осуществляющих забор грунтовых вод, а также в реках может происходить ухудшение качества воды, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области. - Зачастую увеличиваются ее мутность и цветность, наблюдается повышенное содержание взвешенных веществ и различных бактерий.

Во время паводка на территории Приамурья Роспотребнадзор проверял качество централизованной и колодезной воды, потому как основным фактором передачи таких инфекций, как вирусный гепатит А, брюшной тиф, дизентерия, энтеровирусная инфекция, является как раз вода. Всего в период функционирования режима ЧС специалистами Роспотребнадзора было исследовано 307 проб питьевой воды на всей территории Приамурья.

По результатам лабораторного контроля из 122 проб воды централизованного водоснабжения не соответствовали гигиеническому нормативу по микробиологическим показателям 11 проб - это 9%.

Из 11 проб воды децентрализованного водоснабжения (колодцев) не соответствовали гигиеническому нормативу 8 проб - это 72%. Наибольшее количество нестандартных проб определили в селе Новокиевка Мазановского района, где паводок был особенно сильным.

В этот период проводились различные мероприятия по улучшению качества воды. Например, в центральном водоснабжении организовали дополнительное хлорирование, колодцы - чистили, промывали и проводили профилактическую дезинфекцию с применением обеззараживающих средств.

- Был наложен запрет на использование источников водоснабжения, которые не соответствуют гигиеническим требованиям, - сообщили в ведомстве, - проведено обеззараживание воды, организована раздача населению бутилированной воды.

После прохождения паводка мониторинг качества воды продолжился.

- На территориях, полностью освобожденных от воды, проводились санитарная очистка и дезинфекция трубчатых колодцев, скважин, надворных туалетов и выгребных ям, - сообщило ведомство. - В рамках предупредительных мер в 7 районах Приамурья против вирусного гепатита А был привит 481 человек, в том числе 114 детей.

Лучше подстраховаться

Помимо колодцев и скважин, воду амурчане традиционно набирают и в родниках. Качество воды в этих источниках также проверялось специалистами. Как выяснилось, в 12 родниках вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

- Родники характеризуются непостоянным качеством воды, большинство из них не оборудованы или частично оборудованы, не имеют зоны санитарной охраны, не чисттся и не дезинфицируется устье родника, - пояснили в управлении Роспотребнадзора Приамурья. - Отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защищенность от антропогенного воздействия.

Поэтому употребление такой воды может привести к тяжелым инфекционным заболеваниям, пить воду из родников можно только после кипячения.

А что в бутылках?

Производители бутилированной питьевой воды самостоятельно следят за качеством своего продукта. Как правило, вода добывается из скважины глубиной не менее 250 метров и, прежде чем попасть на полки, проходит несколько ступеней очистки. Это и фильтры в самой скважине, и система очистки в производственном цехе. Тара также обрабатывается нехлорированными средствами, проходит внутреннюю и внешнюю мойку водой установленной температуры.

КОНКРЕТНО

Как в Приамурье проверяют качество водопроводной воды

Следить за соответствием требованиям воды начинают от самого водозабора и проверяют по всей сети - вплоть до того, какой она вытекает из крана. В «Амурских коммунальных системах» этим занимается целое подразделение, ведь пласт работ огромен.

- У нас есть испытательный центр исследования качества воды. В него входят лаборатория контроля поверхностных питьевых вод из водозабора «Амурский», лаборатория контроля подземных питьевых вод из водозабора «Северный» и, соответственно, сточных вод. И в каждой лаборатории исследования воды идут круглосуточно, без праздников и выходных. Анализы на всевозможные показатели берутся каждый час, - рассказала пресс-секретарь «АКС» Светлана Соловьева.

Забор воды идет и на конечных точках сети - там, где она поступает к конечным потребителям. Чаще всего это делается на водоразборных колонках в Благовещенске.

- Проверяется не только подготовленная вода, - уточняет Светлана Соловьева. - Качество проверяется и тогда, когда вода поднимается из источника. В этот момент технологи принимают решение, что нужно в нее добавить. Нужны ли коагулянты (вещества, применяющиеся для очистки воды), какая должна быть норма обеззараживающего вещества и так далее. Контроль происходит на всех этапах.

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