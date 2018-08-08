В Благовещенске не хватает табличек с названиями улиц и номерами домов

СЕГОДНЯ 03:26 2018-08-08T03:41:13+03:00

Такие таблички должны быть на каждом доме, но увы, есть они не везде. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

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«В Вологде, в доме, где резной палисад…» - текст лирической песни времен молодости наших родителей иногда напоминает попытки найти какой-то адрес в городе. До сих пор далеко не на всех домах есть таблички с названием улицы или номером дома. Где-то сохранились еще советские. Где-то висят, но в ужасном состоянии, что-то прочесть на них бывает затруднительно. Хорошо еще, если место знакомое. А вот в незнакомом районе легко потеряться. Иногда не помогают даже электронные карты и навигаторы.

- Пару лет назад мы искали один дом в районе Плодопитомника. Знаете эти новые улицы с плодово-ягодными названиями? В «Яндекс.Картах» в смартфоне все было подписано, но мы не могли соотнести электронную карту с тем, что было вокруг: ни названий улиц, ни номеров домов. В конце концов набрели на Смородиновый переулок - так и смогли сориентироваться, - рассказал жительница Благовещенска Юлия.

Иногда бывает, что самому хозяину дома надоедает, что у него нет таблички с адресом. Он приходит с жалобой в администрацию города, а уходит… со штрафом. Ведь собственник сам обязан разместить такую табличку. Соответствующие правила существуют в городе уже почти восемь лет.

Не повесил - плати штраф

Если таблички нет, она повреждена или давно не обновлялась, то во всех этих случаях собственникам дома или управляющей компании грозит штраф.

- Административная ответственность может быть применена в двух видах: за неисполнение требований правил благоустройства и за невыполнение законного письменного предписания. От этого зависит и размер штрафа. Например, Белогорск поступает по второму принципу, там предусмотрена ответственность до 20 тысяч рублей. У нас в основном наказывают за нарушение правил благоустройства, сразу составляются административные протоколы, - рассказал начальник отдела адресации объектов недвижимости администрации Благовещенска Андрей Ефимов.

Однако, сообщил Андрей Михайлович, на сегодняшний день контроль над размещением указателей приостановлен - есть определенные правовые нестыковки. Юристы пытаются решать возникшие проблемы. Тем не менее расслабляться не следует, в любом случае есть возможность выдачи предписаний о приведении табличек в порядок - если через 10 дней требования не выполнены, наступает административная ответственность.

Белым по синему

В Благовещенске существуют строгие нормы, как должны выглядеть адресные таблички и из чего их делать. Оговаривается, что табличка делается из толстого пластика или тонкого металла. Фон таблички - синий, цвет букв и окантовки - белый. Надписи вырезаются из самоклеящейся пленки или рисуются краской. При этом часть домов имеют право на табличку с названием улицы на английском языке. Как правило, это важные для туризма объекты.

Оговариваются и размеры: табличка с названием улицы должна быть 1,2 метра в длину и 34 сантиметра в высоту. Овал с номером дома - 44 на 26 сантиметров. Вольности в оформлении не допускаются. Заказать адресную табличку можно практически в любой фирме, которая занимается наружной рекламой.

Вешать на дом таблички тоже нужно по правилам. Таблички с адресом устанавливаются на высоте от 2,5 до 3,5метра на расстоянии не более метра от угла здания. Так же располагаются таблички с номерами домов.

КСТАТИ

В Благовещенске принят единый принцип нумерации домов: от Амура - на север, от Зеи - на запад. При этом четные номера оказываются на левой стороне улицы, а нечетные - на правой. Угловым зданиям присваивается адрес на той улице, на которую выходит больший фасад здания.

ЦЕНА ВОПРОСА

Цена комплекта из двух табличек с названием улицы и номером дома в Благовещенске колеблется от полутора до двух тысяч рублей.