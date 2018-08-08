Научись спасать жизнь

СЕГОДНЯ 05:06 2018-08-08T05:11:35+03:00

А что вы помните об оказании первой медицинской помощи?

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Только представьте на минуточку: идете вы по улице и видите, что человеку плохо, еще хуже, если он без сознания. Ваши действия? Если, помимо вызова скорой помощи, в голову ничего не приходит, скорее всего, уроки ОБЖ вы прогуливали либо думали, что вам это никогда не пригодится. Однако во многих случаях именно ваша первая помощь может являться спасательным кругом для сохранения здоровья и даже жизни пострадавшего!

Ощути значимость

Цель оказания первой медицинской помощи не только в проведении пострадавшему необходимых простейших медицинских мероприятий для спасения его жизни, но и в уменьшении его страданий и предупреждении развития возможных осложнений. Профессионально такую помощь оказывают, конечно же, медики, также соответствующими знаниями и умениями обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели. Но во время несчастного случая может не оказаться рядом ни первых, ни вторых, ни третьих. Как правило, свидетелями опасной ситуации становятся случайные прохожие, и здесь стоит помнить, что для пострадавшего с тяжелыми травмами время имеет огромное значение. Если человеку вовремя не оказать первую помощь, он может погибнуть, поэтому каждый из нас должен иметь навыки спасения.

В ожидании специалистов теряется драгоценное время, в которое можно спасти здоровье и жизнь - свою или того человека, который пострадал. Специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС России при поддержке Министерства здравоохранения разработаны практические пособия и программы обучения для населения, позволяющие в простой и понятной форме научиться оказывать помощь, которая может спасти жизнь пострадавшим людям до приезда профессиональных спасательных служб и врачей.

В практических пособиях «Оказание первой помощи» и «Экстренная допсихологическая поддержка» простым и доступным языком изложены приемы оказания помощи. Все они сопровождаются иллюстрациями, облегчающими восприятие материала. Эти приемы может использовать человек, не имеющий специального медицинского или психологического образования; они простые, действенные и не могут повредить пострадавшим.

Еще с начала 2015 года Центр экстренной психологической помощи МЧС России запустил проект «Научись спасать жизнь!». Основная идея проекта заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим.

Даже дети чувствуют ответственность

В 2007 году в России впервые создан вид массового спорта лайфрестлинг, в котором итогом соревнования является умение спасти чью-то жизнь.

Не так давно в Приамурье навыки оказания первой медицинской помощи продемонстрировали школьники на областной олимпиаде в АГМА. В предварительном тестировании приняли участие 150 детей, в очный этап прошли 40. Ребята на специальном манекене показывали и объясняли, что будут делать в той или иной ситуации, имитируя спасение реального человека. Цена полученных наград - еще одна спасенная жизнь.

Юношам и девушкам примененные правильно знания и практические умения помогали получить преимущество при поступлении в медакадемию и иные профильные вузы и ссузы.

Кстати, не только будущие медики изучают основы оказания первой помощи. В рамках проекта «Научись спасать жизнь!» МЧС России совместно с Министерством спорта России ведет работу по включению первой помощи и психологической поддержки в нормы комплекса ГТО, а в различных городах России теперь регулярно проводятся мероприятия по заданной тематике. К примеру, в Приамурье огромную работу в этом направлении ведет Амурский областной центр медицинской профилактики.

За последнее время специалисты медцентра совместно с преподавателями Амурского медицинского колледжа обучили студентов первого курса Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства навыкам оказания первой помощи.

На базе регионального военно-патриотического центра воспитания и подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Амурской области было проведено четыре семинара для призывников. Для сотрудников ФКУЗ «МСЧ-28 ФСИН России» проведен семинар «Неотложные мероприятия при жизнеугрожающих состояниях». Совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области в рамках акции «Парк здоровья» на территории городского парка врачи обучали население оказанию первой помощи. При этом демонстрировались видеофильм «Первая помощь пострадавшим» и мультролик «Первая неотложная помощь».

В трех пришкольных лагерях города Благовещенска в рамках летней оздоровительной кампании прошли Дни здоровья «Путь к здоровью». Программа было очень насыщенной, в нее были внесены вопросы оказания первой помощи. На базе детского оздоровительного лагеря «Строитель» в с. Натальино Благовещенского района прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», организованный министерством по физической культуре и спорту Амурской области, среди обучающихся образовательных организаций.

На всех мероприятиях можно было бесплатно получить брошюру «Оказание первой помощи пострадавшим», тиражированную Амурским областным центром медицинской профилактики. При необходимости обратиться к брошюре сможет любой.

Проверьте себя

Если следовать знаменитому выражению «Учиться никогда не поздно», брошюра с правилами оказания первой помощи будет актуальна для людей всех возрастов. А теперь мысленно предположите ситуацию из жизни и свои конкретные действия в данном случае. Только после этого читайте приведенные ниже ответы и сопоставьте их со своими.

Ситуация 1: Человек упал в обморок.

Правильные действия: Для начала обратите внимание на признаки: бледность, внезапная кратковременная потеря сознания.

Шаг 1. Придайте пострадавшему устойчивое боковое положение, ослабьте галстук, расстегните ворот верхней одежды, ослабьте брючный ремень, снимите обувь, обеспечьте доступ свежего воздуха.

Шаг 2. Если сознание не восстанавливается более 3-5 минут, вызовите самостоятельно или с помощью окружающих скорую медицинскую помощь. В любом случае следует обратиться к врачу для обследования и определения причины обморока.

Ситуация 2: Человека укусило насекомое

Правильные действия:

Шаг 1. При укусе насекомого удалите жало из ранки.

Шаг 2. Приложите холод к месту укуса. При возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу. Следите за состоянием больного до прибытия медработника.

Ситуация 3: У человека поражены глаза

Шаг 1. При химических ожогах глаз или попадании в глаза инородных тел осторожно раздвиньте веки пальцами, обильно промойте глаза чистой водой (желательно комнатной температуры). Промывать глаза следует так, чтобы вода стекала от носа к виску.

Шаг 2. Наложите повязку на оба глаза (если не закрыть повязкой оба глаза, то движения здорового глаза будут вызывать движения и боль в пострадавшем глазу). Вызовите самостоятельно или с помощью окружающих скорую медицинскую помощь. Передвигаться пострадавший должен только за руку с сопровождающим!

3 способа научиться первой помощи

Полную версию памятки по оказанию первой помощи пострадавшим можно:

1. Зайти на федеральный сайт МЧС www.mchs.gov.ru , кликнуть на раздел «Для населения» и спуститься в раздел «Памятки и рекомендации» либо пройти по ссылке.

2. Зайди на сайт Амурского областного центра медицинской профилактики (www.aocmp.ru), раздел «Профилактика - Полиграфическая продукция», затем найти в раздел «Печатная продукция по оказанию первой помощи».