Как изменилась жизнь Свободного из-за больших строек и о чем мечтают амурчане для своего города

СЕГОДНЯ 03:02 2018-08-09T03:07:07+03:00

За последние несколько лет здесь начали строить Амурский газоперерабатывающий завод, газопровод «Сила Сибири». А началось все с космодрома

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Первое дыхание большой стройки в Свободном жители почувствовали с началом строительства космодрома Восточного. А потом пошло-поехало: Амурский газоперерабатывающий завод, газопровод «Сила Сибири», Амурский газохимический комбинат. В район стали массово приезжать специалисты, появились гости из разных областей России, сопредельных государств и развитых стран. Население маленького города с каждым месяцем растет. С 50 тысяч человек численность населения Свободного скоро дотянет до семидесятитысячной отметки. Кажется, что скоро местных станет столько же, сколько и приезжих.

Свободненцы не могли не ощутить, как в городке что-то медленно, но верно стало меняться. В прошлом, 2017 году после десятилетнего запустения наконец открылся городской парк. Газпром помог достроить бассейн в спортивном комплексе. Та же мегакорпорация ведет строительство целого микрорайона, рассчитанного на 5 тысяч сотрудников завода. Сейчас начали делать пристройку к детскому садику по улице Карла Маркса. В городе в этом году благоустраивают школьные территории. Каких только изменений не претерпит город в будущем, чтобы стать не просто Свободным, а Новым Свободным!

Когда все это построится?

Но пока свободннцы находятся в режиме ожидания.

- Еще рано говорить о больших изменениях, - делится местный фермер, пенсионер Евгений Бибиков. - Дороги поразбили тяжелой техникой, но не все починили. Да, клиентура у фермеров появилась. Я вот развожу барашков, а это сейчас востребовано. Людей, конечно, стало больше. Я сам ни на что не надеюсь, но думаю, что все должно измениться в лучшую сторону. Но когда все это построится? Время покажет.

Молодежь к наплыву трудовых мигрантов относится нейтрально.

- Куртка НИПИГАЗа теперь самый популярный бренд верхней одежды в городе… Ну и город начал постепенно строиться, - рассказывает выпускник местной школы Данил. - Но до полного благоустройства еще далеко. Если через год-два рабочие места будут и зарплаты устроят, то, естественно, кто-то из моих сверстников, может, в Свободном и останется.

Жилье, еда и дороги

Большие стройки - одно, а вот житейские проблемы горожан - совсем другое. Одни из самых больных проблем для свободненцев - разбитые дороги, дорогое жилье и высокие цены на продукты.

- На фоне строительства завода взвинчиваются цены на квартиры, на еду. А у местных как денег не было, так и нет, - высказывает свое мнение водитель из Свободного Сергей.

Зато свободненцы, у которых есть недвижимость, значительно преуспели. Цены на съем жилья с началом «больших строек» поднялись в три раза. Теперь аренда обычной «однушки» стоит от 30 тысяч рублей.

- Все началось еще со стройки космодрома, - объясняет арендодатель частного дома в Свободном Ирина Михайловна. - Тогда приезжие стали снимать жилье и за 100 тысяч. Компания им все оплачивала - почему бы и не жить за такие деньги? Вот местные и стали с ума сходить. Многие жители сейчас специально съезжают жить на дачи, а квартиры сдают. Либо вообще в свои гаражи уходят жить, а квартиры сдают, получают бешеные деньги и вообще не работают.

Есть предложения?

Город со скрипом пытается повернуться лицом к современным потребностям людей. Местные хотят, чтобы город хоть как-то начал улучшаться.

Летом 2017-го в правительстве Амурской области был принят план развития Свободного. А совсем недавно, в феврале этого года, в Москве представители Минвостокразвития России обсудили стратегию развития города. Чиновники запустили в интернете сайт-площадку чего-хочет-свободный.рф. С его помощью власти хотят понять: что же на самом деле волнует горожан, чего они хотят? На ресурсе уже размещено более двухсот идей. Самое популярное предложение пока поступило от местного жителя Максима. За его мысли проголосовало больше всех пользователей. Он предлагает сделать прогулочную набережную на реке Зее и организовать причал для судов, а неподалеку от берега построить новое здание клуба юных моряков и яхтенный клуб. Но это далеко не все. Жители Свободного фонтанируют идеями. Например, есть предложение построить тепличный городок для выращивания бахчевых, на территории бывшего завода «Автозапчасть» создать фабрику по сборке отечественных автомобилей, установить контейнеры по раздельному сбору мусора… Все идеи здравые и интересные, но вот какие из них пройдут отбор и будут ли воплощены в жизнь? Пока эти сообщения напоминают лишь красивые замки на песке.

- Каким же станет Свободный? Время покажет, - говорят пока жители маленького городка.

Кстати

Как преобразится город

Правительство Российской Федерации приняло долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города, который предполагает инвестиции в развитие Свободного в размере 48,8 млрд рублей до 2025 года.

- Из них 3,3 миллиарда выделят из бюджета Амурской области, 28 миллиардов - из федерального, - пояснили в пресс-службе правительства Амурской области. - Остальные 17,5 миллиарда - это частные инвестиции. В долгосрочный план развития города вошли 53 объекта инфраструктуры. Часть проектов сейчас находятся в стадии разработки проектно-сметной документации либо прохождения государственной экспертизы.

В рамках данного плана в городе проведут газ, построят 5 школ, 2 детских сада, отремонтируют пришкольные территории. Кроме этого, планируются строительство родильного дома и здания ЗАГС, ремонт дорог, реконструкция двух отделений в больнице и строительство поликлиники. Но это еще далеко не все. Буквально на днях жители аварийных бараков в Свободном отпраздновали новоселье. В новостройке по улице Кирова, 92, в трехэтажном доме, 30 семей получили 27 новых квартир. В будущем - строительство целого жилого микрорайона на 5 тысяч жителей со всей необходимой инфраструктурой и социальными объектами.

По данным экспертов, к 2030 году в Свободном необходимо будет построить 820 тысяч квадратных метров недвижимости. По подсчетам, объем отгруженных товаров и услуг предприятий города примерно через десять лет увеличится в 33 раза и достигнет 489 млрд рублей.