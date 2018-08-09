В Благовещенске особенным детям помогают иппотерапия, творчество и игры с родителями

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-09T09:07:18+03:00

Со стороны занятия на лошади кажутся простыми, но на самом деле идет огромная работа на физическом и ментальном уровне. Фото: Личный архив героя публикации

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В Благовещенске дети-инвалиды могут бесплатно заниматься лечебной верховой ездой, а их родители - побывать на месте специалиста-иппотерапевта. Это стало возможным благодаря проекту «Лошади для здоровья», на который общественная организация «Клуб конного туризма «Контур» получила грант.

Программа софинансируется министерством социальной защиты населения Приамурья. И, кстати, входит в нее не только иппотерапия, но и занятия по методике Семейной мягкой школы (развивающие игры для детей и родителей), арт-терапия, консультации психолога.

- Я уже давно хотела заняться комплексной работой с детьми, чтобы во главе угла была иппотерапия, а ее дополняли другие, - поделилась руководитель клуба Ольга Дудукалова. - Есть и еще одна глобальная цель - рассказать побольше об этом виде реабилитации. К сожалению, об иппотерапии мало знают другие специалисты, врачи, а ведь они могли бы учитывать это при назначении реабилитации для детей. Поэтому в программе у нас есть также мероприятие для родителей и волонтеров под названием «День иппотерапевта». Здесь мы будем рассказывать, что такое вообще иппотерапия, как она работает. Будет не только теория, но и практика - мы дадим возможность людям побыть как иппотерапевтами, так и пациентами.

К слову, быть пациентом не так просто, как кажется: сел на лошадь, и она тебя везет.

- Когда я обучалась на иппотерапевта, у нас были практические занятия. Меня укладывали на лошадь (некоторые упражнения выполняются лежа. - Ред.), и я должна была ехать лежа задом наперед, опираясь на предплечья, - вспоминает Ольга. - Это очень тяжело. Я так думаю, что дети, которые занимаются иппотерапией, со мной согласятся. А родители со стороны смотрят - о, отдыхает ребенок. Внешне кажется, что не происходит ничего, а на самом деле там идет огромная работа.

Ольга Дудукалова (слева) на радио "Комсомольская правда Благовещенск".Фото: Личный архив героя публикации

Программа «Лошади для здоровья» состоит из двух этапов. В первом из них принимали участие жители Благовещенска. Во втором будут участвовать дети из отдаленных районов области. Поскольку им сложно добираться на занятия по нескольку раз в неделю, они будут жить на территории конного клуба.

КОНКРЕТНО

Как это работает?

Иппотерапия основана на биомеханике лошади, ее движения передают всаднику (кстати, занятия проходят без седла) те же импульсы, те же реакции на организм, что и у здорового человека. Лечебная верховая езда помогает при таких заболеваниях, как расстройство аутического спектра, синдром Дауна, ДЦП и некоторых других.

Также бывает, что врачи прописывают иппотерапию для общего укрепления здоровья и социализации ребенка. Кроме того, в клубе у Ольги занимаются дети, которые лечились от онкологических заболеваний. Они долго лежали в больнице, не бегали и не играли целыми днями, как здоровые дети, а значит, мышцы их не работали так, как надо. Другие методы реабилитации, например плавание или массаж, им, как правило, противопоказаны, в отличие от иппотерапии.