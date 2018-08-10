Смерть по паспорту: почему документы амурчан иногда оказываются недействительными

СЕГОДНЯ 04:30 2018-08-10T04:32:45+03:00

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В нынешний век всеобщей информатизации и интернетизации автоматические системы часто становятся помощниками в каждодневных делах. Но любая система подвержена ошибкам и сбоям. И тогда помощники становятся вредителями. Иногда доходит даже до смертей. К счастью, ненастоящих.

Клиент иногда мертв

Житель Белогорска Александр Пронин решил купить новую бытовую технику в кредит. Однако в торговом центре мужчину огорошили: его паспорт оказался недействительным… в связи со смертью владельца.

Вполне себе живой Александр обратился в полицию. Как выяснилось, недействительным паспорт значится в онлайн-базе сервиса проверки по списку недействительных российских паспортов. Полицейские заверили: паспорт в порядке. А вот в сам интернет-сервис закрался сбой.

Аналогичный случай произошел в ноябре прошлого года и снова - совпадение! - в Белогорске. Амурчанка Нина Луковая не смогла получить пенсию в банке. Причина та же: «смерть владельца». И снова ошибка всплыла на сайте сервиса проверки.

Доверяй, но проверяй

В управлении по вопросам миграции амурской полиции говорят: сведения на сайте носят исключительно справочный характер. И юридической силы эти сведения не имеют. Однако некоторые организации опираются на информацию сервиса.

- Если гражданин видит, что статус его паспорта - «недействителен», то он там же сразу может оставить обращение, которое поступит к нам. В течение трех дней мы проведем проверку и внесем изменения, если нужно, - рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции Ольга Даньшова.

Ошибки могли возникнуть при переносе сведений из одной информационной системы в другую в 2013 году, говорят в полиции.

Жертвам ошибок системы обычно выдают справки о том, что паспорт вполне себе действительный. Этой справкой можно пользоваться, пока исправляются неверные сведения в базе данных.

СНИЛС - вне опасности

«Комсомолка» решила проверить: нет ли опасности таким же образом оказаться и без других документов? В областном отделении пенсионного фонда заверили: у них таких ошибок не бывает. За СНИЛС можно не бояться.

- Даже если человек умер, его СНИЛС останется в базе пенсионного фонда. У нас не было ни одного случая, чтобы люди обращались с такими проблемами. Пенсионный фонд не пользуется службой проверки паспортов, у нас есть своя система персонифицированного учета СНИЛСов. Паспорт тут уже идет, скорее, впривязку, - сообщили в пресс-службе отделения.

Проверять удостоверения не нужно

В министерстве социальной защиты журналистов тоже успокоили: удостоверения и их дубликаты не могут быть признаны недействительными «заочно».

- Удостоверения, выдаваемые министерством социальной защиты населения области, могут быть признаны недействительными в случае утраты или износа. Если удостоверение будет признано недействительным, гражданину следует обращаться в территориальное управление социальной защиты населения с заявлением на выдачу дубликата, - сообщили в ведомстве.

При этом людям вовсе не нужно проверять удостоверения, выданные органами социальной защиты, на действительность. Удостоверение подтверждает статус человека и определяет перечень мер социальной поддержки, которые не могут быть аннулированы просто так.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Житель Благовещенска однажды выяснил, что его СНИЛС не совпадает с его фамилией. К путанице привело то, что мужчина получил два номера СНИЛС. Ранее система учета номеров не была единой, и подобные случаи происходили. Сейчас получение «дубля» уже невозможно.

ВАЖНО!

Паспорт признают недействительным:

1. При получении нового - старый изымается и уничтожается.

2. При утере.

3. В случае смерти гражданина.

Проверить свой паспорт можно на сайте сервисы.гувм.мвд.рф