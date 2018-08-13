Как амурчане работают тайными покупателями

СЕГОДНЯ 03:58 2018-08-13T04:02:56+03:00

Как правило, в тайные покупатели идут люди с образованием выше среднего и коммуникабельные. Фото: Depositphotos

Кому нужны секретные проверяющие и стыдно ли работать за еду

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Словосочетание «тайный покупатель» чем-то похоже на «тайный агент». Люди с «легендой» ходят по кафе и магазинам. Что-то выспрашивают, высматривают и записывают. С виду их редко можно отличить от реальных покупателей - и они этим пользуются.

Покупатель без покупок

Зачастую тайному покупателю не нужно, собственно, ничего покупать. Ему выдается «легенда», в которой написано - куда пойти, что посмотреть, что спросить. Часто требуется записать разговор на диктофон. Иногда снять на видео или сделать фотографии.

Я и сам пару лет назад побывал в шкуре такого проверяющего - нужно было посетить магазин металлических дверей и сантехники, поговорить с персоналом, попросить рассказать о той или иной модели. Помню, как деловито прошелся по рядам, посмотрел на ассортимент, подергал ручки. С задумчивым видом почитал листовки. Поговорил с продавцом - какая дверь будет одновременно и получше, и подешевле. В соседнем отделе узнал про потолочный плинтус - какой нужен, на что клеить. На следующий день уже «присматривал» себе сантехнику - унитаз, раковину и зеркало. Консультанты терпеливо и вежливо отвечали на все вопросы. Догадался ли кто-то из продавцов об истинной причине визита - осталось загадкой.

Работа за еду

Жительница Благовещенска Елена «устроилась» тайным покупателем в федеральную сеть пиццерий. Раскрывать личность тайным покупателям нельзя - компания откажется от сотрудничества. Как рассказала Елена, проверять работу пиццерии можно разными способами: заказать на дом или прийти с проверкой в ресторан. Девушка предпочла проверять доставку.

- Нужно заказать пиццу и сделать об этом отчет с фотографиями. Заполняется анкета - как долго везли заказ, как выглядел курьер, как себя вел. К каждому отчету нужно еще приложить подробные фотографии пиццы и диктофонную запись разговора с курьером. В принципе, ничего сложного, но нужно все выполнять точно и качественно - отчет могут не принять, если, например, фотографии будут размытыми, - поделилась Елена.

Такие проверки девушка проводит примерно раз в месяц - у компании большой штат тайных покупателей, поэтому все выстраиваются в очередь. Рассчитываются с проверяющими собственной же продукцией: если отчет принят, то тайному покупателю начисляются баллы, которые можно потратить в пиццерии. Елена говорит - такой способ расчета ее более чем устраивает.

- По сути дела, ты платишь за одну пиццу, а получаешь две. И еще мне нравится, что моя работа помогает сделать эту пиццу еще вкуснее, еще лучше, - рассказала девушка.

Кому это нужно?

Суть работы тайных покупателей очевидна - проверить работу магазина или заведения. Марина Ветрова, начальник отдела аналитических исследований одной из благовещенских компаний, предоставляющих услуги тайных покупателей, рассказала, кому и зачем это нужно.

- Часто проверки заказывают салоны сотовой связи - как консультируют, как с клиентами общаются, какой внешний вид у консультанта, какая манера общения, как себя ведет, хочется ли потом приобрести услугу. Кафе недавно исследовали - проверяли наличие ассортимента, качество обслуживания, внешний вид сотрудников, - рассказала Марина Геннадьевна.

Подобным образом компания может проверить работу своих филиалов в отдаленных регионах. Дешевле, проще и надежнее доверить такую проверку местному жителю, чем организовывать командировку штатному проверяющему.

- Чаще всего мы работаем с западом - Москвой, к примеру. Благовещенские фирмы не так часто обращаются. В основном это магазины - часто бытовая техника и стройматериалы, - уточнила Марина Геннадьевна.

В покупатели пойду, пусть меня научат

Стать тайным покупателем достаточно просто. Можно искать объявления о наборе проверяющих, можно обращаться напрямую в компании, организующие проверки. Каких-то особых требований к кандидатам не предъявляют.

- Как правило, в тайные покупатели идут люди с образованием выше среднего, коммуникабельные, способные выполнять несколько задач сразу: и запись включить, и легенду проговорить. Как молодежь, так и люди среднего возраста. Если проверяются, например, банковские продукты, то тут уже может понадобиться помощь компетентных в каких-то вопросах людей, предпринимателей, - говорит Марина Ветрова.

С каждым претендентом проводят собеседование. Если человек подходит - то его отправляют «на дело». Если справился, то с ним будут работать и впредь.

ЦЕНА ВОПРОСА

Заработок тайного покупателя, в основном, составляет от 300 до тысячи рублей за одно «дело».

КСТАТИ

«ВКонтакте» существует сообщество тайных покупателей. Там можно отслеживать объявления о поиске проверяющих в том или ином городе. https://vk.com/mystery_shopping

А как вы считаете, помогают ли проверки тайных покупателей на самом деле улучшить качество товаров и услуг?