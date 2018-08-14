«Амурская осень-2018»: билеты раскупаются с бешеной скоростью

СЕГОДНЯ 04:09 2018-08-14T04:14:28+03:00

На спектакль с Максимом Авериным билетов в продаже уже нет. Фото: Сергей ПЕТРОВ

На спектакль «Невеста напрокат» с Александром Михайловым, Еленой Прокловой и Юлией Такшиной их осталось всего пять штук

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До торжественного открытия шестнадцатого фестиваля театра и кино остался месяц. Но, несмотря на это, билетов на некоторые мероприятия уже почти не осталось.

- Билеты раскупают очень хорошо. Например, на спектакль «Там же, тогда же» с Максимом Авериным и Анной Якуниной, который пройдет 14 сентября, на данный момент билетов в продаже уже нет. На спектакль «Невеста напрокат» осталось всего пять билетов, - рассказала кассир Амурской областной филармонии Ирина Родина.

В Общественно-культурном центре ситуация с билетами гораздо спокойнее.

- Я не могу сказать, что на какой-то спектакль билетов берут больше, а на какой-то меньше, нет «лидеров». На все покупают примерно одинаково. Но в целом билеты продаются хорошо, - рассказали в кассе ОКЦ.

Список спектаклей.

Популярность «Амурской осени» с годами только растет. И не удивительно - каждый раз в Благовещенск приезжают все новые и новые звезды. Например, в сентябре нас посетят Елена Летучая, Максим Аверин, Анна Якунина, Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина, Алексей Чадов, Агния Дитковските, Ирина Медведева, Антон Богданов, Вячеслав Гришечкин, Елена Морозова, Сергей Никоненко, Артем Осипов, Наталья Вдовина, Агриппина Стеклова, Дарья Урсуляк, Нонна Гришаева, Эвклид Кюрдзидис и многие другие.

Где будут проживать известные актеры, пока неизвестно. В областной филармонии сообщили, что часть звезд, как обычно, поселится в гостинице «Юбилейная». Остальные гостиницы станут известны позже. Также нет пока программы конкурсных фильмов. Зато уже сейчас можно ознакомиться с афишей спектаклей и творческих встреч в рамках фестиваля. К слову, творческие вечера пройдут в областной филармонии. Стоимость билетов - от 500 до 1000 рублей.

Список творческих вечеров.

КСТАТИ

В этом году артисты «Амурской осени» посетят все районы области. Всего планируется провести 28 встреч со звездами театра и кино. Как сообщает пресс-служба министерства культуры области, организаторы сформируют четыре концертные бригады по три человека. Поездки пройдут с 7 по 14 сентября.