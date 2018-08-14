В Благовещенске появились «чардрева» из «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 09:53 2018-08-14T09:54:20+03:00

Деревья с лицами можно найти в районе БГПУ и в сквере на площади Ленина [фото]

Изменить размер текста: A A

Сенсация! Благовещенские деревья теперь тоже могут видеть! На растениях в районе БГПУ и в сквере на площади Ленина появились гипсовые лица. Многие пользователи Сети полагают, что это отсыл к популярному сериалу «Игра престолов». По сюжету в нем существовали так называемые «чардрева» - деревья с лицами. Около них люди медитировали и поклонялись богам.

Многие пользователи Сети полагают, что это отсыл к популярному сериалу «Игра престолов». Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Павла Жирнова, такие «украшения» вреда деревьям не нанесут. Но с точки зрения эстетики это выглядит некрасиво. И правда, смотреть на такое чудо ночью лучше не стоит.

Видимо, фанатов у популярного сериала в Приамурье хватает. Напомним, прошлым летом в Благовещенске также появился трон правителя Семи Королевств. Над его созданием трудились два сварщика, два кузнеца и дизайнер. 400-килограммовую конструкцию установили в Городском парке, где она и стоит до сих пор.

Трон правителя Семи Королевств появился в Благовещенске летом 2017 года.Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

Благовещенский трон из «Игры Престолов» уникален тем, что это цельная конструкция (даже в самом сериале он разборный, а те, что можно увидеть на разных фестивалях и вовсе пластиковые, рассказали амурские кузнецы), на изготовление которой ушло 387 мечей.