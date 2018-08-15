2018-08-15T03:44:29+03:00
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Для модниц, рукодельниц и любителей живописи: в Благовещенске открылись выставки на любой вкус

Амурчане смогут увидеть разнообразные изделия из бисера, женские аксессуары конца XIX века и картины первого забайкальского художника
Полина ОЗЕРОВА
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Выставка «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия» продлится до 10 сентября. Фото: museumamur.orgВыставка «Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия» продлится до 10 сентября. Фото: museumamur.org
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«Бисерная благодать»

Нравятся изделия из бисера? Тогда вам сюда. В благовещенском Доме ремесел в субботу открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Людмилы Дымченко «Бисерная благодать». Иконы, рушники, вазы, украшения, и даже предметы мебели - бисер блестит здесь повсюду.

К слову, в современном искусстве и моде бисер - материал довольно распространенный. Из него делают брошки и серьги, им украшают обувь и сумки, купальники и шляпы, и многое другое. Записаться на групповые экскурсии и мастер-классы можно по телефону 44-00-03.

В современном искусстве и моде бисер - материал довольно распространенный. Фото: СОЦСЕТИ

В современном искусстве и моде бисер - материал довольно распространенный.Фото: СОЦСЕТИ

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

Цена билета: 50 рублей

«Красота в мелочах»

Еще одна выставка, которая придется по душе жительницам Благовещенска, открылась в краеведческом музее. В экспозиции представлены женские аксессуары конца XIX - начала ХХI века. «Красота в мелочах» - это сумки, платки, шарфы, шляпки, перчатки, броши, заколки, очки, зонтики, чулки и многое другое.

Особенно интересно, конечно, будет посмотреть, чем украшали себя наши бабушки и прабабушки. Это всевозможные флаконы для духов, вуаль, китайское ожерелье, которое в дар музею еще в 1902 году преподнес амурский губернатор Грибский, и многое другое. Кроме того, посетители выставки смогут узнать, как проходили первые конкурсы красоты в Благовещенске, по материалам из личного архива Светланы Никоновой -директора благовещенского модельного агентства «Жираф», организатора фестиваля детской и подростковой моды «Поколение NEXT».

Выставка будет работать до 1 октября.

«Прокопий Рязанцев. Встреча через полтора столетия»

А на этой выставке, которая также проходит в краеведческом музее, ждут любителей живописи. Прокопий Николаевич Рязанцев (1829-1897) - первый забайкальский художник. Выставка передвижная, помимо Благовещенска она побывает в Нерчинске, Чите и Иркутске.

Амурчане смогут увидеть работы Прокопия Рязанцева из фондов сразу нескольких музеев. Фото: museumamur.org

Амурчане смогут увидеть работы Прокопия Рязанцева из фондов сразу нескольких музеев. Фото: museumamur.org

Амурчане смогут увидеть работы художника из фондов сразу нескольких музеев. Например, такие картины, как «Стойбище тайши Тугултура Тобоева на берегу р. Ага, на устье пади Бырка», «Цугольский дацан», «Девушка с розой», фоторепродукции его несохранившихся работ и другие экспонаты. Выставка продлится до 10 сентября.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

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