Амурский археолог Денис Волков: Раскапывая археологические памятники, мы их уничтожаем

СЕГОДНЯ 03:46 2018-08-15T03:50:49+03:00

15 августа отмечается День археолога. Однако у наших исследователей нет времени праздновать - до холодов многое нужно успеть

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Прямо сейчас археологи готовятся к раскопкам в Свободненском районе, едва ли не отрезанные от цивилизации. Дозвониться до них удается через раз, телефонные разговоры то и дело прерывают помехи. Поговорить удается, только когда они выбираются в Свободный на совещания. Чем же так заняты ученые, рассказал директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.

Вода планы точит

- Денис Павлович, археологический сезон сейчас в самом разгаре, но наверняка с его начала уже удалось сделать какие-то открытия. Что вы нашли в Приамурье в этом году?

- В этом сезоне мы активно занимались археологической разведкой в Свободненском, Серышевском, Архаринском районах. На этих участках нашли немало памятников археологии, сейчас по ним разрабатываются охранные мероприятия. Например, в Свободненском районе в одном из карьеров были обнаружены четыре памятника. Три из них принадлежат к эпохе раннего Средневековья, и еще один - неолитический, примерно II-III тысячелетие до нашей эры. Все эти памятники останутся неразрушенными, нетронутыми, будут сохранены для следующих поколений.

Один из самых крупных заказов на сегодня - спасательные раскопки в Свободненском районе. Такие раскопки проводятся, когда существует риск разрушения памятника из-за природного воздействия или ведущейся в этом районе стройки. Это означает, что весь археологический материал собирается, исследуется и затем отправляется в краеведческий музей. В этом году мы будем работать на памятнике михайловской культуры - это жилище поселенческого типа, которое датируется примерно II-VIII веками нашей эры. Пока мы готовим площадку, расчищаем местность, поставили археологический лагерь. Работы будут достаточно долгими, пик исследований придется на сентябрь-октябрь.

Директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков.Фото: Личный архив героя публикации

- А июльский паводок не помешал провести все запланированные исследования?

- Исследование городища под селом Сергеевка Благовещенского района пришлось отменить. Место, где должен был разместиться лагерь, оказалось под водой. Хорошо, что нам удалось это предвидеть и вовремя отказаться от поездки.

По другим причинам перенесено одно из совместных исследований с китайскими коллегами: делегация не смогла отправиться в Приамурье в оговоренный срок из-за проблемы с получением виз. Предварительно их приезд назначен на вторую половину сентября. Тем не менее, в мае мы поработали на китайском берегу. За это время мы посмотрели и исследовали немало крайне интересных памятников. В большинстве своем они относятся к палеолитической эпохе, которая была несколько тысяч лет назад.

Свой взор на Приамурье обратили и корейские ученые, до сих пор интересовавшиеся преимущественно Приморским краем. Вместе мы исследовали 15 памятников и обнаружили один абсолютно новый объект, о котором не слышали ни мы, ни наши коллеги. Это укрепленное поселение на реке Завитой в Михайловском районе - небольшой город на сопке, окруженный оборонительными сооружениями.

Не копать, а сохранять

- Городище в Михайловском районе вам удалось отыскать при помощи карт Google. Часто ли онлайн-карты и другие новые технологии помогают в работе археолога?

- Работа с картами лишь один из этапов археологического исследования. Прежде чем выходить в поле, ученые обязательно осматривают регион. Просто читая карту, мы можем понять, в каких местах могут быть памятники археологии. Что касается других новшеств… В самом поле проводим аэрофотосъемку при помощи квадрокоптера. Мы не всегда что-то видим с земли, и такая съемка дает возможность лучше оценить местность - особенно, если что-то скрыто растительностью. Потом при помощи специальной программы мы создаем карту высот, благодаря которой можем увидеть мельчайшие детали, неразличимые для человеческого глаза.

Получается, технологии упрощают нам жизнь. Но основными инструментами археолога остаются ноги, руки, глаза и лопата.

- А использовали ли вы эти инструменты на только что открытом городище, проводились ли там раскопки?

- Нет. Так как это абсолютно новый памятник, мы его только нашли и зафиксировали. Сейчас готовим документы, чтобы поставить его на учет и в дальнейшем обеспечивать сохранность. Как бы это странно ни звучало, археолог, раскапывая памятник, уничтожает его. Памятник после этого перестает существовать, поэтому перед археологами не стоит задача раскопать все. Наша задача - найти все объекты, сохранить их для будущих поколений археологов и исследований.

Допустим, если в 70-е годы копали только лопатой, то сейчас мы используем данные геофизики, геомагнитной разведки, георадары. Соответственно, получаем гораздо больше сведений. Может быть, лет через тридцать появятся методы, которые позволят нам вообще не раскапывать объекты. Для этого будущего памятники и нужно сохранить.

Справка «КП»

Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области в этом году празднует 15-летний юбилей. Он был создан постановлением губернатора в 2003 году для сохранения археологических памятников, а также памятников архитектуры и монументального искусства. За время существования центра его сотрудники провели 75 экспедиций, в том числе совместные с коллегами из Китая. Помимо самих исследований и раскопок центр следит за состоянием уже существующих памятников, занимается археологической охраной и оценкой историко-культурной ценности объектов культурного наследия.