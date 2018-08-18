«Карапузы, на старт!»: благовещенских малышей к финишу приманивали папами

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-18T12:40:30+03:00

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Ежегодный скоростной «заполз» благовещенской малышни на дистанции пять метров «Карапузы, на старт!», как известно, - уже стал традиционной акцией «Комсомольской правды». Шестой раз соревнования для самых маленьких собирают горожан померяться силами. На сей раз состязания прошли 18 августа в спорткомплексе АмГУ.

Вперед, к финишу. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Как отметил член жюри соревнований - шеф-редактор Издательского дома «Дважды два» Алексей Клёвка, площадка Амгу - более компактная, удобная, и потому более уютная. Сама концепция состязания уже устоявшаяся, отработанная, всем нравится, и как-то менять ее смысла нет. Она просто не успевает надоесть, потому что участники прошлых «Карапузов» вырастают, приходят другие, поэтому участники каждый раз новые.

Перед стартом. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Все атрибуты спортивного праздника имеются. Есть и устоявшиеся спецноминации для конкурсантов. По опыту прошлых лет уже понятно, на что обратить внимание, что поощрить особо.

На соревнования многие малыши приходят в костюмах. Так веселее! Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Побороться за звание самого скоростного в трех возрастных группах в этот раз собралось около 70 малышей. Перед началом соревнований ребятишки обязательно проходили тренировочный «заполз». Они же настоящие спортсмены - нужно все четко проверить!

Малышей на финише ждали папы. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Кроме того, «Карапузы, на старт!» - это не только такие «веселые старты», это, своего рода, выход в свет. Надо же и себя показать, и других посмотреть. А еще обязательно заглянуть в игровую зону, посидеть на руках у аниматоров, одетых в костюмы смешных зверьков, поплясать под детские песенки, что льются из динамиков.

«Карапузы, на старт!» - это не только такие «веселые старты», это, своего рода, выход в свет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Основательно готовятся к соревнованиям и родители. Надо обязательно проверить арсенал «приманок» для своего чада, ведь мотивация к стремлению финишировать первым - определяющая. А кто-то даже и костюмы продумывает - мы же на серьезные соревнования пришли!

Родители заранее готовят арсенал «приманок» для своего чада. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Кстати, именно в этот раз был установлен абсолютный рекорд по времени, за которое ребенок даже не прополз, а пролетел свою дорожку. Анастасия Слепцова уложилась в 5,93 сек, став самой быстрой за всю историю «Карапузов»!

В перерывах детей развлекали аниматоры. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

И конечно, хотелось бы поблагодарить наших партнеров за призы нашим победителям - компанию по прокату детских товаров и игрушек «БлагТимка», логопедический центр «Логос», а также генерального спонсора - магазин одежды United colors of Benneton.

Детям постарше тоже было чем заняться. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Пьедестал почета

Победители в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года:

3 место

Смирнов Арсений, 10 месяцев

Смирнов Арсений - 3 место в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Александра:

- В подобном конкурсе мы уже участвовали, но именно в «Карапузах» - впервые. Особо мы не тренировались перед соревнованиями, но наш сынок очень любит своего дедушку, обожает за ним гоняться. И мы решили: дедушку в спортзале спрячем, а потом он появится на финише. Так и сделали - и вот третье место у нас!

Арсений пока ходит за ручку, сам пока еще не ходит. Организаторам огромное спасибо, очень приятно участвовать и места призовые занимать! Главное, что детки в восторге. На будущий год обязательно будем участвовать.

2 место

Бобошко Серафима, 11 месяцев

Бобошко Серафима - 2 место в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Анастасия:

- Мы тоже участвуем впервые, поэтому у нас просто буря эмоций, впечатлений. И у нас как таковых тренировок не было, на вдохновении поползли - и получили «серебро»! Очень довольны результатом и своим ребёнком. И, конечно, будем участвовать и дальше, бороться за победу.

1 место

Грабович Даниил, 11 месяцев

Грабович Даниил - 1 место в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Анна:

- У нас так же есть опыт таких «забегов» в других конкурсах, но на них мы никаких мест не занимали, а тут стали первыми! Какие уж тут тренировки - я вообще не ожидала, что ребенок поползет! Дома вообще ползать не хотел.

Очень здорово и приятно, что вообще проводятся такие соревнования. Нам очень понравилось участвовать, будет и дальше обязательно - пока возраст-то позволяет.

Победители в возрастной группе от 1 до 1,5 года:

3 место

Шипилов Константин, 1 год 2 недели

Шипилов Константин - 3 место в возрастной группе от 1 года до 1,5 лет. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Екатерина:

- Мы дебютанты в соревновании. Дома ребенок тренировался с папой. Костя пока ползает, на ножки еще не встает. Приманивали мы его к финишу спиннером. Он эту игрушку любит, даже сам пытается ее крутить. Но больше он сегодня, конечно, ко мне полз - народу все-таки много, шумно, и ребенок немножко оробел, вот и ко мне стремился. Так, видимо, стремился, что, вот, третье место получил. На следующий год еще попробуем проползти, если в возрастную категорию войдем.

2 место

Романова София, 1 год 4 месяца

Романова София - 2 место место в возрастной группе от 1 года до 1,5 лет. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Марьяна:

- Мы на самом деле участвовать не собирались, мы поболеть пришли, и вдруг неожиданно сами для себя решили - попробуем! Даже и не думали, что поползем, потому что дома пытались, но не ползали - дочка уже ходит вовсю. А тут как рванула! Даже чем-то особенным не приманивали - просто папа на финише стоял. Конечно, на следующий год уже не попадем из-за возраста, но все равно радостно, что такой, по сути, случайный дебют оказался таким удачным.

1 место

Калинин Степан, 1 год 2 месяца

Калинин Степан - 1 место в возрастной группе от 1 года до 1,5 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Екатерина:

- Собственно, и у нас похожая история: сколько дома ни тренировались - ну не хочет ползти! Три недели назад как на ноги встал - ходить-то, конечно, интереснее! В общем, даже не надеялась на «заполз». Но он у меня оказался молодцом, меня не подвел и стал первым! Чему мы очень рады!

Победители в возрастной группе от 1,5 до 2 лет:

3 место

Чередниченко Никита, 1 год 11 месяцев

Чередниченко Никита - 3 место в возрастной группе от 1,5 до 2 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Олеся:

- Буквально за пару дней показали ребенку, как надо ползти - и вперед на соревнования! В качестве «приманки» у нас на финише папа стоял. Очень хорошо, когда ребенок реагирует даже не на любимые игрушки, а на родных людей, стремится к ним.

2 место

Коваленко Михаил, 1 год 8 месяцев

Коваленко Михаил - 2 место в возрастной группе от 1,5 до 2 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Анастасия:

- Мы, скажем так, уже бывалые «ползуны», хотя на «Карапузах» - впервые. Мишка у нас быстрый очень, непоседа такой. И ползает, и ходит очень быстро (с 11 месяцев на ногах уже). И дело свое, как говорится, уже знает. Как у военных: задачу понял - и пошел выполнять. Мы ему за день до соревнований говорим: «А ну-ка, Миша, давай-ка потренируемся!». Так что его и приманивать ничем не надо было.

1 место

Слепцова Анастасия, 1 год 9 месяцев

Слепцова Анастасия - 1 место в возрастной группе от 1,5 до 2 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Отвечает мама Елена:

- В «Карапузах» мы уже участвовали - в 2016 году с сыном Владом. Ну, тогда были в середняках - не хорошо, не плохо. С Настей же тренировались даже не накануне, а утром - перед соревнованиями. Ее же уже проблемно на четвереньки поставить. Я показала, как надо, и мы вместе побегали вот так наперегонки, даже Влад к нам присоединился. И вот здесь же я так же поползла вместе с ней. Говорю: «Настя, просто делай, как я». А она вообще у нас живчик, даже Влад за ней тянется, несмотря на то, что старше ее. Так что хотите, чтобы ребенок побеждал, - поддерживайте личным примером!

Специальные номинации

- «Самый юный участник» (7 месяцев) - Васильева Варвара

Самый юный участник - Васильева Варвара. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- «За самую активную семейную поддержку» - Сидоренко Марьяна

«За самую активную семейную поддержку» приз получила Сидоренко Марьяна.

- «За волю к победе» - Коньков Платон (семья приехала из Углегорска, участвует не первый раз)

Приз «За волю к победе» получил Коньков Платон. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Слово организаторам

Главный редактор газеты «Комсомольская правда в Благовещенск» Алексей Козырин:

- Очень хорошо, что такие традиции существуют. Что значит шестой «заполз»? Это значит, что те, кто шесть лет назад здесь ползал, в этом году, возможно, уже в школу пойдут. Каждый раз практически в полном составе новые люди - думаю, уже довольно много благовещенских малышей прошло своего рода посвящение на КПшных дорожках. И с каким рвением они ползут по ним, пусть с таким же рвением они, подрастая, шагают по жизни, стремясь к своему успеху. И пусть в семьях этих детей хранятся добрые воспоминания об этих «веселых стартах», как о таком событии, в котором вся семья была вместе, и дружно стремилась к победе. У этих малышей все впереди - у кого-то, может быть, это первые, даже не шаги, а ползки. У кого-то это была первая в жизни победа, и таких побед в дальнейшем будет еще очень много.