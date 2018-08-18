«Карапузы, на старт!»: благовещенских малышей к финишу приманивали папами
Ежегодный скоростной «заполз» благовещенской малышни на дистанции пять метров «Карапузы, на старт!», как известно, - уже стал традиционной акцией «Комсомольской правды». Шестой раз соревнования для самых маленьких собирают горожан померяться силами. На сей раз состязания прошли 18 августа в спорткомплексе АмГУ.
Вперед, к финишу. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Как отметил член жюри соревнований - шеф-редактор Издательского дома «Дважды два» Алексей Клёвка, площадка Амгу - более компактная, удобная, и потому более уютная. Сама концепция состязания уже устоявшаяся, отработанная, всем нравится, и как-то менять ее смысла нет. Она просто не успевает надоесть, потому что участники прошлых «Карапузов» вырастают, приходят другие, поэтому участники каждый раз новые.
Перед стартом. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Все атрибуты спортивного праздника имеются. Есть и устоявшиеся спецноминации для конкурсантов. По опыту прошлых лет уже понятно, на что обратить внимание, что поощрить особо.
На соревнования многие малыши приходят в костюмах. Так веселее! Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Побороться за звание самого скоростного в трех возрастных группах в этот раз собралось около 70 малышей. Перед началом соревнований ребятишки обязательно проходили тренировочный «заполз». Они же настоящие спортсмены - нужно все четко проверить!
Малышей на финише ждали папы. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Кроме того, «Карапузы, на старт!» - это не только такие «веселые старты», это, своего рода, выход в свет. Надо же и себя показать, и других посмотреть. А еще обязательно заглянуть в игровую зону, посидеть на руках у аниматоров, одетых в костюмы смешных зверьков, поплясать под детские песенки, что льются из динамиков.
«Карапузы, на старт!» - это не только такие «веселые старты», это, своего рода, выход в свет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Основательно готовятся к соревнованиям и родители. Надо обязательно проверить арсенал «приманок» для своего чада, ведь мотивация к стремлению финишировать первым - определяющая. А кто-то даже и костюмы продумывает - мы же на серьезные соревнования пришли!
Родители заранее готовят арсенал «приманок» для своего чада. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Кстати, именно в этот раз был установлен абсолютный рекорд по времени, за которое ребенок даже не прополз, а пролетел свою дорожку. Анастасия Слепцова уложилась в 5,93 сек, став самой быстрой за всю историю «Карапузов»!
В перерывах детей развлекали аниматоры. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
И конечно, хотелось бы поблагодарить наших партнеров за призы нашим победителям - компанию по прокату детских товаров и игрушек «БлагТимка», логопедический центр «Логос», а также генерального спонсора - магазин одежды United colors of Benneton.
Детям постарше тоже было чем заняться. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Пьедестал почета
Победители в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года:
3 место
Смирнов Арсений, 10 месяцев
Смирнов Арсений - 3 место в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Александра:
- В подобном конкурсе мы уже участвовали, но именно в «Карапузах» - впервые. Особо мы не тренировались перед соревнованиями, но наш сынок очень любит своего дедушку, обожает за ним гоняться. И мы решили: дедушку в спортзале спрячем, а потом он появится на финише. Так и сделали - и вот третье место у нас!
Арсений пока ходит за ручку, сам пока еще не ходит. Организаторам огромное спасибо, очень приятно участвовать и места призовые занимать! Главное, что детки в восторге. На будущий год обязательно будем участвовать.
2 место
Бобошко Серафима, 11 месяцев
Бобошко Серафима - 2 место в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Анастасия:
- Мы тоже участвуем впервые, поэтому у нас просто буря эмоций, впечатлений. И у нас как таковых тренировок не было, на вдохновении поползли - и получили «серебро»! Очень довольны результатом и своим ребёнком. И, конечно, будем участвовать и дальше, бороться за победу.
1 место
Грабович Даниил, 11 месяцев
Грабович Даниил - 1 место в возрастной группе от 6 месяцев до 1 года. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Анна:
- У нас так же есть опыт таких «забегов» в других конкурсах, но на них мы никаких мест не занимали, а тут стали первыми! Какие уж тут тренировки - я вообще не ожидала, что ребенок поползет! Дома вообще ползать не хотел.
Очень здорово и приятно, что вообще проводятся такие соревнования. Нам очень понравилось участвовать, будет и дальше обязательно - пока возраст-то позволяет.
Победители в возрастной группе от 1 до 1,5 года:
3 место
Шипилов Константин, 1 год 2 недели
Шипилов Константин - 3 место в возрастной группе от 1 года до 1,5 лет. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Екатерина:
- Мы дебютанты в соревновании. Дома ребенок тренировался с папой. Костя пока ползает, на ножки еще не встает. Приманивали мы его к финишу спиннером. Он эту игрушку любит, даже сам пытается ее крутить. Но больше он сегодня, конечно, ко мне полз - народу все-таки много, шумно, и ребенок немножко оробел, вот и ко мне стремился. Так, видимо, стремился, что, вот, третье место получил. На следующий год еще попробуем проползти, если в возрастную категорию войдем.
2 место
Романова София, 1 год 4 месяца
Романова София - 2 место место в возрастной группе от 1 года до 1,5 лет. Фото:Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Марьяна:
- Мы на самом деле участвовать не собирались, мы поболеть пришли, и вдруг неожиданно сами для себя решили - попробуем! Даже и не думали, что поползем, потому что дома пытались, но не ползали - дочка уже ходит вовсю. А тут как рванула! Даже чем-то особенным не приманивали - просто папа на финише стоял. Конечно, на следующий год уже не попадем из-за возраста, но все равно радостно, что такой, по сути, случайный дебют оказался таким удачным.
1 место
Калинин Степан, 1 год 2 месяца
Калинин Степан - 1 место в возрастной группе от 1 года до 1,5 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Екатерина:
- Собственно, и у нас похожая история: сколько дома ни тренировались - ну не хочет ползти! Три недели назад как на ноги встал - ходить-то, конечно, интереснее! В общем, даже не надеялась на «заполз». Но он у меня оказался молодцом, меня не подвел и стал первым! Чему мы очень рады!
Победители в возрастной группе от 1,5 до 2 лет:
3 место
Чередниченко Никита, 1 год 11 месяцев
Чередниченко Никита - 3 место в возрастной группе от 1,5 до 2 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Олеся:
- Буквально за пару дней показали ребенку, как надо ползти - и вперед на соревнования! В качестве «приманки» у нас на финише папа стоял. Очень хорошо, когда ребенок реагирует даже не на любимые игрушки, а на родных людей, стремится к ним.
2 место
Коваленко Михаил, 1 год 8 месяцев
Коваленко Михаил - 2 место в возрастной группе от 1,5 до 2 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Анастасия:
- Мы, скажем так, уже бывалые «ползуны», хотя на «Карапузах» - впервые. Мишка у нас быстрый очень, непоседа такой. И ползает, и ходит очень быстро (с 11 месяцев на ногах уже). И дело свое, как говорится, уже знает. Как у военных: задачу понял - и пошел выполнять. Мы ему за день до соревнований говорим: «А ну-ка, Миша, давай-ка потренируемся!». Так что его и приманивать ничем не надо было.
1 место
Слепцова Анастасия, 1 год 9 месяцев
Слепцова Анастасия - 1 место в возрастной группе от 1,5 до 2 лет. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Отвечает мама Елена:
- В «Карапузах» мы уже участвовали - в 2016 году с сыном Владом. Ну, тогда были в середняках - не хорошо, не плохо. С Настей же тренировались даже не накануне, а утром - перед соревнованиями. Ее же уже проблемно на четвереньки поставить. Я показала, как надо, и мы вместе побегали вот так наперегонки, даже Влад к нам присоединился. И вот здесь же я так же поползла вместе с ней. Говорю: «Настя, просто делай, как я». А она вообще у нас живчик, даже Влад за ней тянется, несмотря на то, что старше ее. Так что хотите, чтобы ребенок побеждал, - поддерживайте личным примером!
Специальные номинации
- «Самый юный участник» (7 месяцев) - Васильева Варвара
Самый юный участник - Васильева Варвара. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
- «За самую активную семейную поддержку» - Сидоренко Марьяна
«За самую активную семейную поддержку» приз получила Сидоренко Марьяна.
- «За волю к победе» - Коньков Платон (семья приехала из Углегорска, участвует не первый раз)
Приз «За волю к победе» получил Коньков Платон. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Слово организаторам
Главный редактор газеты «Комсомольская правда в Благовещенск» Алексей Козырин:
- Очень хорошо, что такие традиции существуют. Что значит шестой «заполз»? Это значит, что те, кто шесть лет назад здесь ползал, в этом году, возможно, уже в школу пойдут. Каждый раз практически в полном составе новые люди - думаю, уже довольно много благовещенских малышей прошло своего рода посвящение на КПшных дорожках. И с каким рвением они ползут по ним, пусть с таким же рвением они, подрастая, шагают по жизни, стремясь к своему успеху. И пусть в семьях этих детей хранятся добрые воспоминания об этих «веселых стартах», как о таком событии, в котором вся семья была вместе, и дружно стремилась к победе. У этих малышей все впереди - у кого-то, может быть, это первые, даже не шаги, а ползки. У кого-то это была первая в жизни победа, и таких побед в дальнейшем будет еще очень много.