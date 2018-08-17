В «день трех восьмерок» в Приамурье поженятся более сотни пар

СЕГОДНЯ 03:42 2018-08-17T03:45:34+03:00

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Завтра будет уже второй в этом году «день трех восьмерок» - красивая для свадьбы дата. В Москве, например, влюбленные вовсю штурмуют дворцы бракосочетания, запись на этот день началась за несколько месяцев. В столице в грядущую субботу запланировали расписаться 1179 пар. «Комсомолка» решила узнать, а есть ли такой ажиотаж в Благовещенске? Ведь в прошлые «красивые» даты очередь желающих у нас была большая.

Кстати, таких дат в календаре целых две - 8 и 18 августа. В народе их прозвали «днями трех восьмерок», поскольку это восьмой месяц в году, а год нынче 2018-й. Считается, что цифра эта магическая и несет в себе гармонию. Но это не все. Если «положить» ее набок, то получится знак бесконечности, а вечная любовь, как в сказке, - мечта многих влюбленных. А молодожены в такие вещи верят. Поэтому завтра работникам наших загсов придется работать в удвоенном режиме.

- Завтра запланировано расписать 121 пару, 49 из которых - благовещенцы. Для обычной субботы это большое количество, в такой день мы регистрируем в Благовещенске максимум 30-35 браков, хотя регламент у нас гораздо меньше - 24 пары, - рассказала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова

Одна красивая дата - 8 августа - уже позади. И, несмотря на то, что выпала она на среду, в этот день заветный штамп в паспорте поставили 122 пары, 50 из которых - жители областной столицы. На одну больше, чем в предстоящую субботу!

К слову, мода на красивые даты началась около 10 лет назад. Молодожены расписывались «пачками» - самыми популярными стали 17.07.17, 17.08.17, 07.07.2017, 20.08.2008, 7.07.2007, 8.08.2008 и 9.09.2009.

Единственным спокойным красивым днем с начала века было 05.05.2005. Связано такое нежелание россиян заключать в этот день браки, скорей всего, с суевериями. Во-первых, четверг - день для свадьбы непривычный. А во-вторых, май. А в мае, как известно, жениться - всю жизнь маяться. Существует даже народное поверье, что название месяца произошло от слова «маяться», несмотря на то, что имеет латинский корень.

Спокойным для амурского загса был и «день трех шестерок» - 06.06.2006. Почему так произошло, никто сказать не может. Главный ажиотаж начался только в 2007 году - оттуда все пошло и длится по сей день.

ВОПРОС РЕБРОМ

А сколько разводов?

По мнению начальника управления ЗАГС по Амурской области Натальи Томиловой, в такие дни расписываются не просто пары, желающие создать крепкую семью. Заключить брак под ореолом красивой даты хотят те, кто действительно настроен жить долго и счастливо. Для них это не просто «показное выступление», мол, посмотрите, какая у нас шикарная во всех пониманиях свадьба, а серьезный шаг. Это подтверждается опять же цифрами. По данным нашего загса, за последние пять лет у таких «счастливчиков» было всего два развода - они заключили брак 07.07.17.

КСТАТИ

Число 8 несет в себе магическое значение не только в России. Жители Китая, например, верят, что восьмерка - это символ благополучия и богатства. Однако браки с гражданами Поднебесной становятся в Благовещенске все большей редкостью.

- На «дни трех восьмерок» не заявлено ни одного брака с китайцами. Да и вообще в последнее время их количество идет на спад. Если раньше мы регистрировали такие браки хотя бы несколько в год, то сейчас не регистрируем ни одного, - рассказала Наталья Томилова.