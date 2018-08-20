Какие сувениры амурчанам лучше не везти с собой из отпуска

СЕГОДНЯ 03:24 2018-08-20T03:28:49+03:00

Даже отправляясь в соседний Хэйхэ на пару дней, стоит помнить о правилах провоза товаров. Фото: Пресс-служба Благовещенской таможни

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Отдыхать любят все. Для кого-то лучший отдых - смена деятельности, а кто-то любит и «потусоваться». Съездить за границу, например. В этом плане амурчанам крупно повезло - Китай находится через речку. Купил билеты - и вперед, на отдых в Поднебесную, за экзотикой. А после него обязательно нужно домой гостинцы привезти, родных и близких порадовать. Но вот незадача - не всякий товар можно вывезти.

Мы узнали, какую самую популярную «запрещенку» везут люди в качестве сувениров из-за границы.

Семена

Думаете, что везете бабуле полезный сувенир, чтобы она, счастливая, пошла на грядки сажать цветочки? А вот и нет - семена входят в список запрещенных товаров, которые привозить из-за границы категорически нельзя.

Оружие

И мы сейчас говорим не о настоящих пистолетах - с ними-то все понятно. Сувенирное оружие тоже под большим запретом для вывоза из Китая и других стран. Так что не только бабушку семенами, но и заядлого коллекционера красивым мечом или длинной шпагой порадовать не получится. К слову, кастеты, кистени и прочие подобные вещи провозить тоже нельзя. Так, за первое полугодие 2018 года сотрудники таможни, дежурившие в аэропорту Благовещенска, в багаже у туристов нашли четыре кастета.

Рыболовные сети

Они считаются средствами добычи природных и биологических ресурсов, которые нужно строго охранять. Поэтому вывоз из-за границы рыболовных сетей строго-настрого запрещен. Эх, не удалась рыбалочка…

«Шпионские» гаджеты

Младший брат любить играть в детектива? А привезу-ка я ему ручку с камерой или подслушивающее устройство! А вот и нет - лучше не рисковать, так как за это светит реальный срок. Братишка-то поплачет из-за неполученной игрушки и забудет, а вот уголовное дело забыть не получится.

Предметы искусства

За этим следят строго. Любая картина, статуэтка и даже красивый камешек считаются предметом искусства. Кто знает, где вы взяли этот кирпич? Может, выдолбили его с Великой Китайской стены или купили на черном рынке. Именно поэтому таможенники советуют сохранять все чеки от покупок - проще выбросить их дома, чем доказывать на границе, что эта денежная жаба куплена в местном магазинчике за кровно заработанные.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

А что можно?

Как пояснил пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов, разрешено провозить личные товары при соблюдении нескольких условий:

- Если их стоимость не превышает 1500 евро, а вес - 50 кг. Если жили в другой стране хотя бы год, то не более 5000 евро. При превышении нормы стоимости и веса платится пошлина - 30% от стоимости товаров, но не более 4 евро за 1 кг.

- Совершеннолетние граждане могут провезти не более 3 литров алкоголя и не более 250 г табака или 200 сигарет, или 50 сигар. При превышении нормы алкоголя - 10 евро за 1 литр. А за «русский напиток» - водку - придется заплатить 22 евро за литр.

- Продукты питания - не более 5 кг.

- Что касается гаджетов - максимум два телефона. Остальные виды техники - только по одному.

- Детские и инвалидные коляски, кресла, закрепленные в автомобиле, одежда, обувь, спортинвентарь, предметы личной гигиены, а также портативные медицинские приборы - в необходимом количестве.

- Взять с собой любимого питомца можно при наличии международного паспорта и отметок обо всех необходимых вакцинациях.

Также существуют товары, для перевозки которых нужны специальные разрешения. К ним относятся культурные ценности, редкие растения и животные, транспорт, государственные награды РФ, драгоценности, оружие и лекарства, в состав которых входят сильнодействующие и ядовитые вещества.

А вот провозить через границу ядовитые вещества, наркотики, органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, прослушивающие устройства строго запрещено!

КСТАТИ

За первое полугодие 2018 года было возбуждено 12 уголовных и 557 административных правонарушений. Для сравнения: за тот же период 2017 года уголовный кодекс нарушили 6 раз, а административный - 403 раза. Чаще всего люди пытаются провезти кастеты, алкоголь, сигареты, товары народного потребления, телефоны и технику.

Встречается и не совсем обычная контрабанда. Например, в апреле гражданин России пытался вывезти в Китай осетра весом более 9 кг. В том же месяце другой гражданин РФ пытался вывезти из страны 451 струю кабарги (245 в высушенном виде и 206 - в замороженном) общим весом более 11,8 кг.

Но россияне - не главные контрабандисты на нашей таможне. В мае один гражданин Китая пытался завезти к нам 27,5 кг ртути, а другой хотел провезти за рубеж 25 рогов сайгака. А в начале лета еще один китаец пытался вывезти в Россию 173 фрагмента бивней мамонта весом почти 8 килограммов. И это лишь несколько примеров.