Семь беременных амурчанок оказались в «инфекционке» из-за буфетчицы
Субботнее утро началось недобро для семи пациенток Благовещенского городского роддома. Женщины подхватили норовирусную инфекцию. Все семеро - еще не родившие, они лежали на сохранении. Хотя болезнь сама по себе не опасная, но крайне неприятная - она вызывает рвоту и понос. А для женщин в положении это все равно лишний стресс. Всех заразившихся перевели в инфекционную больницу.
- Вечером 17 августа среди беременных женщин родильного дома города Благовещенска зарегистрировано семь случаев кишечной инфекции. Все пациентки были немедленно осмотрены врачом-инфекционистом, проводятся необходимые исследования и лечение, - коротко сообщили в амурском минздраве.
В самом роддоме тут же организовали эпидемиологическое расследование. Специалисты Амурского управления Роспотребнадзора обследовали родильное отделение, пищеблок, питьевую воду и так далее. Как выяснилось, переносчиком заразы стала буфетчица. Женщину приняли на работу без лабораторного обследования на кишечные вирусные инфекции.
Буфетчицу отстранили от работы и возбудили дела об административных правонарушениях - «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Штрафы по первой статье могут достигать 20 тысяч рублей, по второй - 50 тысяч.
К вечеру субботы в «инфекционке» оставались пять женщин. К утру понедельника выписали еще нескольких. Как сообщил наш источник в инфекционной больнице, пациенток перевели обратно в роддом - рожать.
Состояние заболевших женщин удовлетворительное. Самое главное - не было новых случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре.
Между тем амурские следователи начали свою проверку. Есть ли основания для уголовного дела - пока неизвестно.
- В ходе проверки будем устанавливать признаки преступления, если они там были. Соответственно, после окончания проверки будет квалификация деяния и уже дальнейшая работа, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Амурской области.
Тем временем в городском родильном доме продолжаются противоэпидемические мероприятия.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.
СПРАВКА «КП»
Норовирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Их источником является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания - от двух до пяти дней.