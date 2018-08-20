Семь беременных амурчанок оказались в «инфекционке» из-за буфетчицы

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-20T09:04:35+03:00

Есть ли основания для уголовного дела - пока неизвестно. Идет доследственная проверка

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Субботнее утро началось недобро для семи пациенток Благовещенского городского роддома. Женщины подхватили норовирусную инфекцию. Все семеро - еще не родившие, они лежали на сохранении. Хотя болезнь сама по себе не опасная, но крайне неприятная - она вызывает рвоту и понос. А для женщин в положении это все равно лишний стресс. Всех заразившихся перевели в инфекционную больницу.

- Вечером 17 августа среди беременных женщин родильного дома города Благовещенска зарегистрировано семь случаев кишечной инфекции. Все пациентки были немедленно осмотрены врачом-инфекционистом, проводятся необходимые исследования и лечение, - коротко сообщили в амурском минздраве.

В самом роддоме тут же организовали эпидемиологическое расследование. Специалисты Амурского управления Роспотребнадзора обследовали родильное отделение, пищеблок, питьевую воду и так далее. Как выяснилось, переносчиком заразы стала буфетчица. Женщину приняли на работу без лабораторного обследования на кишечные вирусные инфекции.

Буфетчицу отстранили от работы и возбудили дела об административных правонарушениях - «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Штрафы по первой статье могут достигать 20 тысяч рублей, по второй - 50 тысяч.

К вечеру субботы в «инфекционке» оставались пять женщин. К утру понедельника выписали еще нескольких. Как сообщил наш источник в инфекционной больнице, пациенток перевели обратно в роддом - рожать.

Состояние заболевших женщин удовлетворительное. Самое главное - не было новых случаев заражения, сообщили в Роспотребнадзоре.

Между тем амурские следователи начали свою проверку. Есть ли основания для уголовного дела - пока неизвестно.

- В ходе проверки будем устанавливать признаки преступления, если они там были. Соответственно, после окончания проверки будет квалификация деяния и уже дальнейшая работа, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Амурской области.

Тем временем в городском родильном доме продолжаются противоэпидемические мероприятия.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

СПРАВКА «КП»

Норовирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Их источником является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания - от двух до пяти дней.