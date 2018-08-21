«Ночь кино» в Благовещенске: амурчане бесплатно увидят «Последнего богатыря», «Танки» и «Рубеж»

СЕГОДНЯ 04:57 2018-08-21T05:03:28+03:00

В Благовещенске киноманов будут ждать в сквере (а в случае непогоды - в большом зале) областного Дома народного творчества. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

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Амурчан снова приглашают посмотреть фильмы под открытым небом. Третья Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в Приамурье на 33 открытых площадках в 26 муниципальных образованиях. В Благовещенске киноманов будут ждать в сквере (а в случае непогоды - в большом зале) областного Дома народного творчества.

В рамках акции амурчанам покажут фильмы, снятые в России за 2017-2018 годы, которые отобрали путем интернет-голосования. На выбор зрителям предлагали несколько вариантов, из которых в итоге отобрали три - сказку «Последний богатырь», приключенческий фильм «Танки» и фантастику «Рубеж».

Также планируется и небольшая развлекательная программа - кинокафе, выставка фотографий, выступление творческих коллективов, работа фотозоны и так далее. Вход на киносеансы свободный.

«Последний богатырь» (12+) - начало в 20.00

«Танки» (12+) - начало в 21.55

«Рубеж» (12+) - начало в 23.40

Сквер АОДНТ

ул. Ленина, 167

25 августа

КСТАТИ

В День кино благовещенцы смогут выиграть билеты на «Амурскую осень»

В Благовещенске 26 августа пройдет акция, приуроченная к Дню российского кино. С 10.00 на площади Ленина начнется детская игровая программа с участием героев русских мультфильмов. Горожан постарше ждут экскурс в историю кинематографа и выставка, посвященная Валерию Приёмыхову - советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу и писателю. Также на празднике выступит эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band под управлением Анатолия Хопатько. Кроме того, пройдет розыгрыш пригласительных билетов на киномероприятия в рамках фестиваля «Амурская осень», который начнется меньше чем через месяц - с 15 сентября.

Площадь Ленина

26 августа с 10.00 до 16.00