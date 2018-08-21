С начала года штрафы за нарушение правил дорожного движения начнут поступать в дорожный фонд Приамурья

СЕГОДНЯ 10:21 2018-08-21T10:25:31+03:00

Часть денег пойдет на установку новых камер фото- и видеофиксации, а также на ремонт дорог

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Новая неделя в Приамурье началась с хорошей новости для регионального правительства, дорожников и автомобилистов. С 1 января средства от штрафов за нарушения безопасности дорожного движения будут поступать напрямую в дорожный фонд региона. То есть будут использоваться исключительно для ремонта и содержания региональных и муниципальных дорог.

Дорожная кампания в Амурской области всегда обходилась в круглую сумму. В этом году на нее выделено 4,9 миллиарда рублей, в Благовещенске - 330 миллионов рублей. И все равно не хватает, чтобы привести в порядок каждую заслуживающую этого улицу.

- Одной из главных задач в дорожной отрасли мы ставим для себя создание безопасных и современных дорог, отвечающих всем нормам. К сожалению, ежегодных средств дорожного фонда хватает не на все. За счет дополнительных средств от штрафов мы сможем существенно увеличить финансовую помощь муниципалитетам, а значит, и увеличить число ремонтируемых участков дорог, - рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов тоже уверен, что доходы от денежных штрафов за нарушения ПДД усилят региональный дорожный фонд. И не зря - доходы эти должны быть внушительными. Например, в прошлом году лишь за первое полугодие сотрудники ГИБДД в Амурской области взыскали с нарушителей свыше 9 миллионов штрафов. Для дорожной кампании в одном из небольших городов Приамурья эта сумма - целое состояние.

Уже известны и некоторые подробности о том, на что пойдут доходы от штрафов в 2019 году. Часть дорожного фонда направят на установку новых камер фото- и видеофиксации. И, конечно, на ремонт дорог. Каких именно - узнаем в следующем мае.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дорожная кампания в Благовещенске выходит на финишную прямую

До завершения ремонта дорог в областной столице осталось чуть больше месяца. Несмотря на неблагоприятную погоду, работы идут по графику. По данным на начало августа в порядок привели уже 36 из 60 участков улично-дорожной сети, чей ремонт был запланирован на 2018 год.

Во время одного из последних выездных совещаний мэр Благовещенска Валентина Калита посетила ремонтирующиеся улицы Нагорную и Кузнечную. Главу города устроило не все.

- В местах стыковки тротуара и дороги мы видим ямы и неровности, - отметила глава города, осматривая участок Нагорной от улицы Ленина до Красноармейской. - Необходимо эти недочеты устранить. Важно подходить к ремонту комплексно, и, если работы выполняются, то они должны проводиться так, чтобы в итоге участок имел завершенный вид и не было недоделок и погрешностей.

Для этого-то и проводятся еженедельные проверки под руководством мэра города. А на приемку участков будут приглашать жителей близлежащих домов - ведь для них дороги и ремонтируются.

КСТАТИ

Дороги Приамурья восстанавливают после паводка

Прокатившийся по Амурской области паводок нанес транспортной системе ущерб примерно в 500 миллионов рублей. Пострадали 74 участка автодорог регионального и местного значения - всего свыше 80 километров, 11 подходов к мостовым переходам и 4 моста.

План по восстановлению разрушенных дорог уже сформирован. К концу июля рабочие успели отремонтировать девять участков автодорог протяженностью около 31 километра и девять подходов к мостовым переходам. Однако это только начало - например, в Шимановске работы будут завершены лишь к середине октября.

При этом с последствиями июльского паводка Приамурье справляется не только своими силами. Правительство Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство предоставят региону полмиллиарда рублей на восстановление оставшихся дорог и мостов.