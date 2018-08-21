Отвечать за образование и науку в Амурской области будет Светлана Яковлева

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-21T12:21:15+03:00

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Возглавлять министерство образования и науки Приамурья будет Светлана Яковлева. Как сообщает пресс-служба правительства области, она будет исполнять обязанности министра до согласования ее кандидатуры на федеральном уровне, а после этого займет этот пост.

Нового и.о. министра коллегам представил врио губернатора Амурской области Василий Орлов на очередном заседании правительства.

- Я рад тому, что вы возглавите амурское образование, ведь этой сфере у нас уделяется особое внимание, у нее большие перспективы развития. Уверен, что вы сможете решить все актуальные задачи, - отметил Василий Орлов.

Ранее Светлана Вячеславовна занимала пост заместителя мэра Благовещенска. Она курировала социальную сферу, так что круг вопросов в новой должности для нее не нов. Можно сказать, что она знала практически все об очередях в детские сады города, поборах в школах и других вопросах, которые волнуют благовещенских родителей (читайте подробнее об этом в нашем интервью со Светланой Яковлевой).

Напомним, ранее министерство образования области возглавляла Ольга Варсанова. Эту должность она заняла 1 сентября 2017 года, а уже в этом году, 13 июля, ушла в отпуск с последующим увольнением.

ДОСЬЕ «КП»

Светлана Яковлева родилась в Благовещенске в 1965 году. В 1987 году она окончила Благовещенский государственный педагогический институт.

Светлана Вячеславовна долгое время работала в сфере образования: в Константиновском РОНО учителем математики и физики, в благовещенском РайОНО заместителем директора по учебно-воспитательной работе, преподавателем физики в благовещенской гимназии №1, а также директором.

Позже, с 2005 по 2010 годы, Светлана Яковлева работала начальником управления образования администрации Благовещенска. Затем была заместителем директора Амурского филиала МГУ им. Невельского, советником заместителя председателя регионального правительства. А в 2015 году ее назначили на должность заместителя мэра Благовещенска.