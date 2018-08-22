2018-08-22T04:23:46+03:00
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Амурчан приглашают на недетский кукольный спектакль

Впервые постановку «Оскар и Розовая дама» благовещенцы увидели в 2012 году
Юлия ГОМАН
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Сейчас спектакль восстановили, и актеры снова готовы рассказать зрителям эту трогательную историю.Сейчас спектакль восстановили, и актеры снова готовы рассказать зрителям эту трогательную историю.Фото: СОЦСЕТИ
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В областном театре кукол восстановили спектакль по пьесе знаменитого французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта «Письма к Богу». Постановкой «Оскар и Розовая дама» амурчанам хотят напомнить, что кукольный театр - это не только детские сказки.

В спектакле два главных действующих лица - мальчик Оскар, который неизлечимо болен, и Розовая дама - сиделка, которая за ним ухаживает. Оскар пишет письма, адресованные Богу, - они смешные и грустные, трогательные и мудрые. В них он как бы проживает всю свою жизнь, любит, страдает, взрослеет. Впервые амурчане увидели эту постановку в 2012 году. Сейчас спектакль восстановили, и актеры снова готовы рассказать зрителям эту трогательную историю.

- Это такой спектакль, который стоит посмотреть не один раз, а пересмотреть спустя какое-то время и какие-то вещи понять, переосмыслить. Мы ведь и сами меняемся, - считает режиссер спектакля Алексей Смирнов, он же ставил его в 2012 году. - Я и сам смотрю, и каждую репетицию вижу для себя что-то новое. Это как бесконечно смотреть на воду: вроде бы она одна и та же, а все равно меняется.

Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет. Забронировать билеты можно в директ на странице театра instagram.com/amurkukly.

Амурский областной театр кукол

ул. Шевченко, 60/4

24 августа в 20.00

Цена билета: 300 рублей

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