Амурчан приглашают на недетский кукольный спектакль
В областном театре кукол восстановили спектакль по пьесе знаменитого французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта «Письма к Богу». Постановкой «Оскар и Розовая дама» амурчанам хотят напомнить, что кукольный театр - это не только детские сказки.
В спектакле два главных действующих лица - мальчик Оскар, который неизлечимо болен, и Розовая дама - сиделка, которая за ним ухаживает. Оскар пишет письма, адресованные Богу, - они смешные и грустные, трогательные и мудрые. В них он как бы проживает всю свою жизнь, любит, страдает, взрослеет. Впервые амурчане увидели эту постановку в 2012 году. Сейчас спектакль восстановили, и актеры снова готовы рассказать зрителям эту трогательную историю.
- Это такой спектакль, который стоит посмотреть не один раз, а пересмотреть спустя какое-то время и какие-то вещи понять, переосмыслить. Мы ведь и сами меняемся, - считает режиссер спектакля Алексей Смирнов, он же ставил его в 2012 году. - Я и сам смотрю, и каждую репетицию вижу для себя что-то новое. Это как бесконечно смотреть на воду: вроде бы она одна и та же, а все равно меняется.
Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет. Забронировать билеты можно в директ на странице театра instagram.com/amurkukly.
Амурский областной театр кукол
ул. Шевченко, 60/4
24 августа в 20.00
Цена билета: 300 рублей