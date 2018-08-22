Грозит ли рынку труда Приамурья перенасыщение после окончания строительства завода в Свободном

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-22T06:00:03+03:00

Как и на других крупных проектах, основу рабочей силы на стройке ГПЗ составляют вахтовики. Фото: blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

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С 2015 года в Приамурье развернулась гигантская стройка - в городе Свободном возводится Амурский газоперерабатывающий завод. Масштабы работы действительно поражают - под завод отвели территорию в 800 гектаров, строятся подъездные дороги и даже отдельный причал на Зее. И, разумеется, сотни и сотни рабочих - сварщики, бетонщики, плотники, крановщики, инженеры, прорабы и многие-многие другие.

Планируют, что в 2019-2020 годах наступит пик мобилизации: на строительстве объектов Амурского ГПЗ будут трудиться около 25 тысяч человек. И возникает вопрос: что станет со строителями, когда стройка закончится?

Восемьсот слесарей

Прямо сейчас рынок труда в Свободном, мягко говоря, далек от пресыщения. На момент написания этих строк на популярном амурском портале с объявлениями было опубликовано более двух тысяч вакансий. В документе, опубликованном управлением занятости населения Амурской области, количество требуемых специалистов по некоторым профессиям исчисляется десятками, а то и сотнями.

Например, в одну из компаний требуются 60 машинистов бульдозера, 90 водителей, 120 машинистов автокрана. В другую - 859 слесарей, 487 стропальщиков, 341 сварщик. И это только мизерная часть списка. На подавляющем большинстве вакансий, тем не менее, стоит пометка - «временно». К некоторым еще и приписано: «Трудоустройство в 2019 году».

Редкие кадры

Однако вряд ли нужное количество специалистов удастся набрать в одном Свободном или даже во всей области. К некоторым специалистам предъявляются непростые, а иногда - очень непростые требования. Например, много ли в Приамурье инженеров, свободно владеющих турецким языком? А такие специалисты, судя по опубликованным документам, требуются в большом количестве.

Кроме того, как рассказали в объединенном пресс-центре амурского интегрированного проекта (так официально называется стройка ГПЗ), необходимость привлекать квалифицированных рабочих и специалистов на стройку ГПЗ обусловлена требованиями проекта с точки зрения качества работ. Например, требования в части сварочных работ предполагают, что специалисты должны быть аттестованы Национальным агентством контроля сварки. И подобных примеров в рамках проекта немало.

Пришел, построил, ушел

Как и на других крупных проектах, основу рабочей силы на стройке ГПЗ составляют вахтовики. Люди приезжают в Свободный из других уголков России и даже из-за рубежа. Что касается амурчан, их доля в рамках многотысячного проекта не так колоссальна, но все же ощутима. Сейчас на различных участках строительства работают более 600 специалистов из Приамурья.

Ранее «КП» уже касалась темы устройства местных жителей на работу на строительстве ГПЗ. Как сообщил тогда центр занятости населения, за первое полугодие 2018 года пойти работать на стройку ГПЗ или трубопровод «Сила Сибири» удалось 153 людям. 36 из них до этого стояли на учете в центре занятости.

- В целом численность безработных граждан у нас сокращается, и будет сокращаться в дальнейшем. Количество рабочих мест, предоставляемых работодателями, в том числе осуществляющими реализацию инвестиционных проектов, резко возросло. Если раньше численность вакансий в год составляла порядка 2-3 тысяч, то сейчас их уже более 49 тысяч. Но это включая вакантные места 2019 года, о которых работодатели заявили заранее, - рассказала директор Центра занятости населения Свободного Светлана Распутина.

После окончания работ подавляющее большинство рабочих вернутся домой, а потом отправятся на новые стройки. Собственно, этот процесс идет с самого начала работ. После окончания возведения какого-либо объекта работавшие на нем люди уезжают строить что-то новое.

- Со снижением темпов строительства высвобождающийся персонал будет уезжать на другие проекты. Труд высококвалифицированных рабочих всегда востребован. Жизнь в разных регионах, работа в различных проектах является своего рода образом жизни для таких специалистов, - говорят в объединенном пресс-центре амурского интегрированного проекта.

Не ГПЗ единым

С завершением строительства газоперерабатывающего завода эпоха больших строек в Приамурье не закончится. Уже сейчас компания «СИБУР» работает над реализацией Амурского газохимического комплекса. По замыслу, комплекс будет перерабатывать продукцию ГПЗ и производить полиэтилен.

Как сообщается на официальном сайте «СИБУРа», уже закончились предпроектные проработки, определена конфигурация проекта, состав и мощность установок этилена и полиэтилена. Сейчас нужно завершить базовое проектирование и пройти необходимые корпоративные процедуры. После этого уже примут окончательное решение о строительстве ГХК. В «СИБУРе» уточняют, что это произойдет не ранее второго полугодия 2019 года.

Новая большая стройка опять потребует большое количество квалифицированных строителей. Вполне вероятно, что какая-то часть персонала, которая сейчас строит Амурский ГПЗ, будет строить и газохимический комплекс.

Вместо послесловия

Как нетрудно заметить, картина складывается вовсе не катастрофическая. В принципе, можно вспомнить строительство Нижне-Бурейской ГЭС, космодрома Восточного и других крупных объектов. Как показывает опыт, завершение работ даже на проектах космического масштаба не приводит к сколько-нибудь заметным изменениям на рынке вакансий.

Даже наоборот: с вводом в эксплуатацию новых предприятий понадобятся новые специалисты. Соответственно, это приведет к притоку населения, что, в свою очередь, потребует развития малого и среднего бизнеса, сферы обслуживания, торговли, образования. И везде будут требоваться сотрудники.

До окончания строительства время еще есть. И если постараться, то можно успеть получить профессию, которая будет востребована.

КСТАТИ

В 2019-2020 годах, по предварительным прогнозам, на строительстве Амурского ГПЗ будут трудиться около 25 тысяч человек.

Количество рабочих мест на самом заводе составит около 3 тысяч.

В рамках проекта ГПЗ в Свободном построят микрорайон на 5 тысяч жителей для нужд работников будущего предприятия.