ЧП в Свободном: следов криминальной смерти пятилетней девочки эксперты не нашли

СЕГОДНЯ 08:35 2018-08-23T08:38:18+03:00

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Жители Свободного до сих пор в шоке от случившейся здесь трагедии. Напомним, 20 августа здесь пропала пятилетняя девочка. Малышка вышла из дома в четыре часа дня погулять во дворе и больше ее не видели. На поиски вышли не только официальные лица - спасатели, полицейские, кинологи с собакой и даже военные, сразу же подключились и волонтеры. Сотни людей съехались в город из разных районов области. Малышку искали даже с воздуха с помощью дрона.

Поиски продолжались двое суток. Амурчане до последнего надеялись найти девочку живой, прочесывая окрестности. Но в итоге тело ребенка нашли 22 августа рядом с домом - оно лежало под металлическими обломками в дальнем краю двора.

Ведется следствие

Уголовное дело по статье «Убийство» следователи возбудили еще в день исчезновения девочки. Это обычная практика для таких случаев, чтобы можно было проводить следственные действия. Сейчас расследование продолжается. При первоначальном осмотре тела эксперты не нашли следов криминальной смерти, это показало и судебно-медицинское исследование.

- Согласно заключению эксперта, давность наступления смерти составляет около двух дней. Следствием будут проверяться все возможные версии произошедшего. Для установления точной причины смерти девочки будут назначены дополнительные экспертизы, - сообщили в Следственном управлении СК России по Амурской области.

Впрочем, люди, двое суток искавшие малышку, сейчас взволнованы настолько, что не могут до конца поверить в официальные версии. Вопросов у них много. Например, почему собака сразу не почуяла девочку, ведь она была совсем рядом? Масла в огонь подливают и голосовые сообщения в мессенджерах, а также версии, которые строят люди: что в случившемся могут быть замешаны родители. И дело даже не в том, что их подозревают в страшном преступлении. Многие обратили внимание на сам двор, где гуляла девочка: частный сектор, территория захламлена мусором и металлоломом, а неподалеку два обрыва. Как ребенку здесь вообще можно спокойно гулять?

Тело ребенка нашли 22 августа рядом с домом - оно лежало под металлическими обломками в дальнем краю двора. Фото: СУ СК России по Амурской области

В соцсетях даже появилось видео, снятое очевидцами у дома, где жила погибшая девочка. Следователям пришлось выйти к собравшимся здесь людям и успокоить их.

- Это несчастный случай или нет? Почему собаки не нашли ребенка? - раздавались вопросы в толпе.

- Потому что собаки там не ходили, - прозвучало в ответ.

Обстановка, судя по видео, начала накаляться, кто-то крикнул: «Людей за дураков не принимайте!». Свободненцев заверили, что расследованием занимаются специалисты, и пообещали опубликовать официальную информацию в СМИ.

Сотни свечей

Как удалось узнать «Комсомолке», погибшая девочка была четвертым и самым младшим ребенком в семье. Поздним вечером в среду, когда уже всему городу стало известно, чем закончились поиски, жители Свободного собрались на площади. Люди соорудили мемориал, а в 21.30 началась панихида. Амурчане зажгли сотни свечей и помолились за погибшего ребенка.

- На молебен собралось около трехсот человек. Люди были на взводе, весь город следил за поисками, все переживали, - рассказал настоятель Свято-Никольского храма в Свободном отец Валерий Сырцов. - Конечно, это очень большое горе. Версии разные, но пока следственные органы ведут расследование, надо помнить о презумпции невиновности.

ВАЖНО!

Сейчас следователи устанавливают причины и условия, которые могли поспособствовать случившейся трагедии. Поэтому всех, кто обладает какой-либо информацией о смерти девочки, просят сообщить об этом в следственное управление по телефону 8 (4162) 22-14-00 (круглосуточно).