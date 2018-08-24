«Амурская осень» дойдет до Хабаровска

СЕГОДНЯ 08:04 2018-08-24T08:05:55+03:00

В этом году впервые артисты, которые приедут на фестиваль в Приамурье, дадут концерт в столице Дальнего Востока

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Стали известны нововведения предстоящего в сентябре в Благовещенске фестиваля кино и театра «Амурская осень». Накануне состоялся оргкомитет по проведению фестиваля, где и были озвучены некоторые подробности.

- В этом году «Амурская осень» расширяет границы – впервые в истории фестиваля артисты дадут большой гала-концерт в Хабаровске 14 сентября, - заявил президент фестиваля Сергей Новожилов.

Также организаторы рассказали, что сам фестиваль начнется в Благовещенске 15 сентября, но уже с 5 сентября артисты начнут прибывать в Приамурье и давать концерты и творческие вечера в районах области. Планируется посетить 28 городов и сел региона.

Пресс-служба правительства Амурской области напоминает, что на торжественном открытии 15 сентября по звездной дорожке пройдут около 130 человек. В конкурсной программе полнометражных фильмов будет представлено 12 картин, 10 из которых станут общероссийскими премьерами. Также на суд жюри будет представлено 24 короткометражки и 10 спектаклей. Кроме того в программе фестиваля представят 2 спектакля вне конкурса, 5 панарам, 3 спецпоказа, 5 творческих вечеров и 7 вечеров «Персона дня».

Кроме того 16 сентября артисты примут участие в открытии ледовой арены в ТЦ «Острова», там пройдет шоу с фигурным катанием. На этой же площадке состоится уже традиционный хоккейный матч с участием звезд фестиваля.