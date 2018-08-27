Где в Благовещенске увидеть коллекцию деревянной резьбы или японские часы XIX века

СЕГОДНЯ 08:23 2018-08-27T08:34:44+03:00

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В минувшую субботу в Благовещенске открылся новый филиал Амурского областного краеведческого музея. В историческом здании, расположенном на улице Амурской между Калинина и Комсомольской, заработали сразу несколько экспозиций из фондов музея и впервые была представлена коллекция старинных деревянных наличников.

Настоящее искусство. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Новый музейно-выставочный центр расположился в «Доме Саяпина». По данным исследователей, он было построен в 1915 году. Однако директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова полагает, что это произошло несколько раньше.

Само здание - тоже экспонат. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Это здание построил и был его владельцем молоканин, купец Иноккентий Агапович из рода Саяпиных, в котором насчитывалось более ста человек. Сначала здесь было училище. После революции судьба здания была несколько трагична - оно несколько раз горело, его восстанавливали. Потом тут был жилой дом, были квартиры, потом - общежитие для корейцев, а с середины 80-х - представительство иркутского масложиркомбината, - рассказала Елена Ивановна.

Торжественная передача ключа от нового музея. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Историю дома еще предстоит выяснить. Однако уже сейчас исследователи говорят, что цвет стен и деревянная резьба исторически достоверны.

Сейчас в двухэтажном здании работают выставки, рассказывающие о жизни благовещенцев в разные эпохи. В одной комнате выставлены вещи из обихода купцов конца XIX - начала XX века, в другой - коллекция часов разных стран и лет, в третьей - бытовая техника советского периода.

Старинные японские часы. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

По замыслу специалистов, выставки в «Доме Саяпина» будут меняться время от времени. Тем не менее, одна из экспозиций обосновалась в здании надолго. В одной из комнат расположилась коллекция старинных резных деревянных наличников. Тяжелые экспонаты прикрепили к деревянным столбам, рядом с плотницкими инструментами прошлого века.

Первые посетители. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

- Мы впервые выставили коллекцию деревянной резьбы - она тяжелая, ее просто так не представишь, не повесишь. Но сейчас нашли вот такое техническое решение. И зал ожил - появилось какое-то своеобразие, то, чего нет в основном здании музея, - поделилась Елена Пастухова.

Отдельный зал посвящен советской бытовой технике. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

В музее уже есть идеи будущих выставок. Например, эвенкийская коллекция, коллекция самоваров и так далее. Сотрудники говорят, что будут прислушиваться к пожеланиям посетителей.

Во дворе нового музея можно полюбоваться на гусей, куриц и даже кроликов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КСТАТИ

«Дом Саяпина» находится по адресу: ул. Амурская, 216. Пока что он будет работать по заявкам горожан. Как сообщили в экскурсионном отделе, стоимость посещения и режим работы филиала утвердят в середине недели. Получить нужную информацию можно по телефонам музея 52-24-14 и 52-53-83.