Пережил ли амурский урожай летнюю непогоду

СЕГОДНЯ 03:58 2018-08-28T04:04:09+03:00

Без овощей для засолки, салатов и других блюд амурчане не останутся. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

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Уходящее лето в Амурской области выдалось непредсказуемым: жара резко сменялась затяжными дождями, посевы уничтожал то град, то паводок. Сейчас ситуация как будто бы «устаканилась», но пришло время разбираться с последствиями.

Хорошему дачнику дожди нипочем

По данным министерства сельского хозяйства Приамурья, сильнее всего непогода сказалась на сое - амурским аграриям уже пришлось списать свыше 117 тысяч гектаров. По сравнению с этой цифрой остальным культурам повезло. Например, овощей и картофеля пострадало лишь 230 гектаров. И это становится очевидным, стоит взглянуть на прилавки на ярмарке выходного дня в Благовещенске. Количество краснобоких помидоров, молодой картошки, свежих огурцов и других любимых амурчанами овощей после паводка ничуть не уменьшилось.

- В этом году погода была дождливой, солнечных дней было мало. На влаголюбивых культурах это сказалось положительно. Неплохой урожай дали фрукты - яблоки, груши. Жимолость хорошая была, малина. Правда, ягода от небольшого количества солнца мало сахара набирает, не такая сладкая выходит, - рассказывает Владимир Кузьмич, фермер из Владимировки. - Конечно, на солнцелюбивые культуры - помидоры, арбузы - погода повлияла отрицательно. Но у тех, кто постоянно занимается огородом и старается, эти культуры все равно есть.

Ольга из села Богородского - как раз из таких дачников. На ее прилавке и в многочисленных коробках рядом есть все: помидоры, кукуруза, перец и ранетки, которые она, смеясь, называет «молодильными яблочками». И большую часть уже разобрали!

- Все зависит от того, где участок находится, - считает женщина. - У меня расположение очень хорошее, так что все есть. Лучше всего уродились свекла, картофель, перец, кукуруза. Единственное, баклажаны только сейчас цветут, немного запоздали.

Так что можно на ярмарке найти хорошие, как с картинки, овощи, фрукты и ягоды. Главное - приходить как можно раньше, иначе расторопные соседи вас опередят.

На ярмарке найти хорошие, как с картинки, овощи, фрукты и ягоды. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

От холода не убежишь

Однако не у всех огородников урожай удался. Продавцы с сельскохозяйственного рынка ВДНХ сокрушаются о подпорченных помидорах: «Видите, какие страшненькие?» Оказалось, из-за жары в начале лета они плохо завязались, а из-за холода в июле не смогли толком поспеть.

- Картофель в этом году, прямо скажем, мелковатый, в жаркие дни он гораздо крупнее нарастает. Лук из-за дождей пропал. Казалось бы, мы и убрали его вовремя - а он лежит и гниет с середины. Зелень тоже вроде бы хорошо растет, но болеет, холодно ей. Сейчас ночные температуры вообще по 14-16 градусов, тепла не хватает, - качает головой дачница Людмила.

Тем не менее, найти на сельскохозяйственном рынке можно и зелень. Благо продукцию выставляют множество аграриев из самых разных районов области. Если у кого-то лук не уродился, то на соседнем прилавке он вполне может найтись. Без овощей для засолки, салатов и других блюд мы не останемся.

Цена вопроса

Средняя стоимость продуктов на сельскохозяйственных рынках города.

Помидоры - от 60 рублей

Огурцы - от 60 рублей

Кукуруза от - от 50 рублей

Тыква - от 100 рублей

Морковь - от 40 рублей

Груши - от 30 рублей

Цены указаны за килограмм.