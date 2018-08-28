Амурскому туризму не хватает организованности?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-28T09:01:19+03:00

В Бурейском районе решали, чем заманивать туристов в Приамурье и что им можно показать [фото]

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В минувшие выходные в Бурейском районе прошел первый международный туристический форум Amur Travel. Программа, рассчитанная на три дня, оказалась насыщенной - там были и полеты на воздушном шаре, и походы на ГЭС, и выездной форум с участием российских и китайских специалистов. Корреспондент «Комсомолки» отправился в Новобурейский - посмотреть, что в Амурской области предлагают туристам.

Пирожки из интерната и воздушный шар

В Новобурейский стянулись любители походов и профессионалы туристического бизнеса. Каждому нашлось место: для апологетов отдыха на природе организовали палаточный лагерь на территории рабочего городка строителей Нижне-Бурейской ГЭС. Для «цивилизованных» гостей форума работали гостиницы.

Планируется, что форум Amur Travel будет проходить каждый раз в новом месте. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Официально форум начал работу в пятницу, 24 августа. На главной площади Новобурейского, рядом со стадионом, расположились сцена и ярмарка местных производителей. Здесь можно было купить продукцию народных умельцев и предприятий - например миниатюрные валенки, свалянные тут же, или пирожки, выпеченные в Малиновском детском доме-интернате. Чуть поодаль любой желающий мог посидеть в гондоле мотодельтаплана и даже покачать крылом. Еще чуть дальше обосновалась фотозона - несколько тюков с сеном на постаменте, а в воздух поднялся воздушный шар.

В Новобурейском и его окрестностях организовали несколько тематических площадок: экскурсионные маршруты по Бурейскому району, посещение фермы, экскурсии на Бурейскую и Нижне-Бурейскую ГЭС.

Местные производители и умельцы продемонстрировали свои товары. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Как рассказали организаторы форума, Новобурейский был выбран неслучайно.

- Доступность федеральной трассы с запада и востока, наличие структуры, большого количества предпринимателей - чтобы можно было поесть, переночевать. Туристические маршруты здесь организованы и опробованы, - рассказала координатор и инициатор проведения форума Лариса Касьян.

Показать потенциал

Врио руководителя области Василий Орлов в разговоре с журналистами назвал форум «началом большого пути».

- Задачи форума - самые простые: показать туристический потенциал, обменяться опытом. Основная цель - чтобы представители отрасли познакомились друг с другом и подумали, как выстраивать программу развития. Я считаю, что у нас очень серьезный потенциал, мы взаимодействуем с провинцией Хэйлунцзян, и определенный набор мероприятий у нас проводится. В частности, у нас большая программа культурных обменов, у нас хорошие дружеские взаимоотношения, и сегодня строятся несколько объектов, которые дадут большой эффект на туристическую отрасль, - рассказал Василий Орлов.

В числе этих объектов - мост через Амур, который будет запущен, по расчетам, в конце 2019 года. Второй проект - канатная дорога. Сейчас правительство области ищет нового инвестора для ее строительства. По мнению Орлова, строительство моста и канатной дороги поможет развитию краткосрочного туризма - поездок на один-два дня.

На форуме можно было прокатиться на воздушном шаре. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

А вот среди проблем амурского туризма Василий Орлов назвал слабую организацию.

- Самое главное - это умение что-нибудь продать. Важна упаковка. У нас, например, есть отличные курорты бальнеологические - это все возможно оформить таким образом, чтобы это было людям интересно. В Хэйхэ приезжают более миллиона туристов в год. До Благовещенска добираются меньше ста тысяч. С чем это связано? Первая причина - транспортная: очень сложно добираться и не каждый поедет. А второе - нечего смотреть. Вот здесь должно быть сделано пошагово, step-by-step: сначала создать транспортную инфраструктуру, а после этого - создать интересный для китайцев маршрут. Мы интересны китайцам не только своей природой, но и как очаг европейской культуры. В этом огромном тихоокеанском регионе, если не брать США, то только российский Дальний Восток является Европой в глазах китайцев и японцев, как бы странно это для нас ни звучало. Поэтому, конечно, это все надо уметь упаковать и продать.

О российских туристах тоже вспомнили. Россиян в область планируют привлечь строящимся в Белогорье горнолыжным комплексом. По мнению областного правительства, китайских туристов комплекс вряд ли привлечет, а вот россияне заинтересуются.

Мастер-класс по валянию мини-валенков. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

«Здесь все сочетается»

Как рассказали китайские участники форума, познакомиться получилось.

- Между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян уже очень давно развивается туризм. Мы начали в 1988 году, и все хорошо развивается. Во всей провинции Хэйлунцзян очень известна Амурская область. Очень много туристов приезжают, им очень нравится. Сегодня мы посмотрели ролик о районе и поняли, что здесь все сочетается - можно и посмотреть пейзажи, и посетить мероприятия. Очень понравилась ярмарка продуктов. Уверен, туристам это тоже понравится, - поделился впечатлениями заместитель начальника управления по туризму провинции Хэйлунцзян Хоу Вэй.

Первым делом - самолеты

Прошедший форум, как надеются организаторы, не станет единственным. Тем более что в силу некоторых причин не удалось реализовать некоторые задумки. Например, участие малой авиации пришлось сократить. Ближайшая посадочная полоса оказалась непригодна для использования.

- Форум изначально задумывался с авиационной составляющей, чтобы показать эффективность малой авиации - того, чем мы занимаемся на Дальнем Востоке: сокращением расстояний между городами. В пропорции это звучит так: по земле между Благовещенском и Хабаровском девять часов, по воздуху - 3,5 часа. Наверное, это и было основной идеей для форума. Конечно, мы присоединили наземную часть - водные экскурсии, пешие походы, курс выживания с авиационными спасателями. Мы хотим, чтобы малая авиация развивалась - ради сокращения расстояний, доставки помощи, медикаментов на удаленные территории, - рассказала Лариса Касьян.

Любой желающий мог посидеть в гондоле мотодельтаплана. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

КСТАТИ

Планируется, что форум Amur Travel будет проходить каждый раз в новом месте. Следующий, возможно, состоится в Зейском районе - там также есть нужная туристическая инфраструктура, доступные дороги и аэродром. И тоже есть на что посмотреть: начиная с тайги и заканчивая Зейской ГЭС.