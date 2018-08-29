В Амурском театре кукол поставят «Скотный двор» Джорджа Оруэлла

СЕГОДНЯ 02:32 2018-08-29T02:59:26+03:00

О том, как идут репетиции и чем эта антиутопия будет интересна зрителям, в эфире радио «Комсомольская правда Благовещенск» (100.6 FM) рассказал режиссер Алексей Смирнов

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В Благовещенске поставят Оруэлла! Да не что-нибудь, а «Скотный двор», и не где-нибудь, а в кукольном театре. И спектакль этот, хоть и кукольный, но рассчитан будет на взрослую аудиторию. И это не случайно.

- Театр кукол - это изначально было зрелище для взрослых. И только в начале века Образцов сделал его детским, чем и спас его - этот жанр не нужен был в советское время, - поясняет режиссер Алексей Смирнов. - Сейчас не так много спектаклей для взрослых, но они все равно возвращаются. И мне было интересно прикоснуться к антиутопии Оруэлла.

Алексей Смирнов - главный режиссер Ярославского театра кукол, уже несколько лет он сотрудничает с театром в Благовещенске. Именно он несколько лет назад поставил, а в этом году восстановил спектакль о смертельно больном мальчике «Оскар и Розовая дама». Так что недетские темы на амурской сцене он поднимает не в первый раз.

Работа над «Скотным двором» уже началась - готовы декорации, куклы. Актеры смотрят ролики и изучают движения животных, чтобы максимально точно передать их на сцене. Куклы будут максимально натуралистичны. Над ними работала художница Елена Пядушкина из Санкт-Петербурга. Масштабы впечатляют! Всего будет задействовано около тридцати кукол, причем высота двух из них - лошадей - составляет 1 метр 80 сантиметров, а длина - 2 метра. Управлять ими будут сразу трое артистов. Всего в постановке участвуют 15 человек - и это притом, что в труппе театра всего 19 актеров. Как признается сам режиссер, это, наверное, самый масштабный спектакль, что он ставил в своей жизни. Завершить работу над постановкой планируют к концу года.

К слову, несмотря на то что изначально произведение Оруэлла - это некая политическая сатира, сам режиссер о политике не думает.

- Мне интересна сама ситуация. Мне кажется, есть доля правды в том, что мы заслуживаем то общество, в котором находимся, людей, которые нас окружают. Мне интересно в этом материале проанализировать, как мы можем допустить возникновение диктатуры. Тут даже не в политике дело. Любая организация, любое общество - это структура. И интересно посмотреть, как выстраиваются отношения в этой структуре, - рассуждает Алексей Смирнов. - Люди думают, что могут все исправить в этой жизни. Мы что-то начали, потом - ой, не получилось, и начинаем заново. Но в жизни так не бывает. Все равно мы допускаем какие-то вещи, после которых нельзя вернуться назад. И мы с артистами в процессе репетиций вот эти точки невозврата нащупываем.

СПРАВКА «КП»

«Скотный двор» - сатирическая повесть-притча, антиутопия, написанная Джорджем Оруэллом. Была издана в 1945 году. В книге описывается эволюция животных, которые изгнали со скотного двора его жестокого владельца. От безграничной свободы они в итоге пришли к диктатуре одной свиньи. Так в иносказательной форме в повести показана революция 1917 года и последующие события.