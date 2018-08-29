В Муравьевском парке можно будет попрощаться с редкими птицами

СЕГОДНЯ 07:57 2018-08-29T07:58:20+03:00

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16 сентября в Муравьевском парке, особой территории в Приамурье, где селится летом большое количество краснокнижных птиц, пройдет особое мероприятие. Парк ждет гостей на фестиваль.

В Муравьевском парке зарегистрировано 303 вида птиц, больше чем в любом заповеднике Амурской области. В их числе шесть из семи видов журавлей. В сентябре в парке в пойме Амура и на убранных полях вокруг парка собираются перед дальней и опасной дорогой на зимовки до 20 процентов мировой популяции черных и даурских журавлей, другие виды птиц. Их отлет на юг – незабываемое зрелище.

- Во время фестиваля вы сможете приобрести футболки, кружки, значки и другие сувениры с символикой парка. О своем участии просьба сообщать заранее – мы закажем выездной буфет с пирожками, хот-догами, бутербродами и напитками, - говорят организаторы фестиваля.

КОНКРЕТНО

Программа фестиваля

10:00-11:00 Заезд участников

11:00-12:00 Открытие, награждение, концерт

12:00-15:00 Сквозные интерактивные занятия (экскурсии, экологические игры)

12:00-15:00 Демонстрация видеофильмов, презентация о причинах исчезновения и программах восстановления дубровника, дальневосточного аиста, журавлей

12:00-13:00 Обеденный перерыв

14:00-16:00 Выезд на места скоплений журавлей

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как связаться с парком

Дополнительная информация:

https://www.muraviovkapark.ru

https://www.facebook.com/muravpark/

По вопросам обращаться:

Федичкина Анастасия Валерьевна

тел.: +7 909 817 9900;

e-mail: fedichkina_7627@mail.ru

Смиренский Сергей Михайлович

тел.: +7 914 612 5714;

e-mail: sms08mp@gmail.com

Трижицак Антонида Иогановна

тел.: +7 961 950 1580;

e-mail: antonida04@mail.ru

ВАЖНО!

Помощь нужна всегда

Неравнодушные амурчане всегда готовы помочь Муравьевскому парку - деньгами, кормом для птиц, да и просто приехать на субботник весной или осенью, когда в парке много работы.

«Комсомолка» начала помогать Муравьевскому парку в 2011 году, когда в результате страшного пожара выгорело 90 процентов его территории. Спасти тогда удалось лишь хозяйственные постройки и вольеры с птицами. Восстанавливали парк буквально всем миром, амурчане собирали семена различных деревьев и кустарников - набралось аж 20 мешков орехов и желудей, которые мы и высадили в парке. Но помощь здесь нужна всегда, и вы всегда можете ее предложить: будь то саженцы или семена для посадки, бесплатный автобус для волонтеров, помогающих парку, или что-то еще.