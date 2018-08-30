Букет на «пятерку»: в какую сумму обойдутся амурчанам цветы к 1 сентября

СЕГОДНЯ 04:05 2018-08-30T04:11:32+03:00

Флористы говорят, что в букете на 1 сентября очень уместно повторение осенних ноток - сочетания рыже-желтых, красно-бордовых, белых цветов. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

И какие букеты для учителей вообще будут актуальны в этом году

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Букет на торжественную линейку - добрая традиция, однако даже на этот бессменный атрибут есть своя мода. Флористы отмечают, что сегодня в списке самых востребованных цветов значатся астры, циннии, герберы и даже декоративные подсолнухи. При правильном оформлении выигрышно будут смотреться гвоздики, гортензии, георгины.

- В букете на 1 сентября очень уместно повторение осенних ноток: сочетания рыже-желтых, красно-бордовых, белых цветов, - говорит флорист Анастасия Линькова.

По мнению специалиста, при выборе цветов нужно учитывать и срок их жизни: букет из обычных хризантем, к примеру, отличное решение, поскольку эти цветы долго не теряют свежести.

- Очень часто такие букеты родители стараются купить накануне торжественной линейки: с утра не придется стоять в очередях, а наутро букет будет все такой же красивый, - отмечает Анастасия.

Не советуют флористы выбирать для букета школьника розы и лилии. Первые из-за особой торжественности подойдут лишь для смешанных букетов, а от вторых лучше отказаться из-за сильного запаха.

- В последние годы популярностью пользуются горшечные растения, хризантемы, розы, например. Они компактны, красивы, имеют приемлемую стоимость, а после праздника еще надолго останутся достойным украшением кабинета, - подчеркивает флорист.

Креативно и не примитивно

Анастасия Линькова рассказала, что очень часто родители проявляют фантазию и просят составить креативные букеты:

- Одна родительница накануне линейки принесла в салон свои канцелярские принадлежности: цветные карандаши, скрепки и другие декоративные детали, и попросила с помощью всего этого создать самый запоминающийся букет. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы все это гармонично вписалось в общую композицию, но результат порадовал всех - наверняка такой подарок учитель оценил по достоинству.

Букет из детства

Помните советское детство, когда едва ли не каждый школьник гордо шагал на линейку с охапкой гладиолусов? Несмотря на обилие других цветов в салонах города, гладиолусы по-прежнему не теряют своей актуальности. В преддверии праздника многие садоводы готовят их на продажу. В среднем за букет из гладиолусов попросят 200-300 рублей. Но все же его не стоит покупать для учеников младших классов, иначе из-за высоких цветов малышей попросту не будет видно.

Личный опыт

Мнения родителей по поводу покупки букета разнятся. Некоторые мамы и папы считают, что ребенок, в особенности первоклашка, обязательно должен идти с самым красивым букетом, и готовы отдать за традиционный атрибут немалые деньги. Другие, наоборот, считают, что букет не должен быть дорогим, поскольку призван передавать не материальную составляющую, а торжественность момента. Одни предпочитают отправлять детей с индивидуальными букетами, другие - скидываться на групповой.

- Самое главное правило, которые мы уяснили для себя при выборе букета, - не переусердствовать с его размером, - говорит мама двух школьников Нина Разумовская. - Старшему сыну на первую линейку мы выбрали красивый, но при этом громоздкий букет, и не учли, что ребенку на протяжении как минимум часа пришлось его держать. Младшему сыну мы уже осознанно выбирали не слишком объемную и не тяжелую композицию.

Кстати

Благовещенским школьникам и их родителям в День знаний предлагают присоединиться к ежегодной всероссийской благотворительной акции «Букет учителю». Волонтеры предлагают часть денег, отложенных на цветы учителям, направить на операцию для восстановления слуха маленькой амурчанки Полины Алексеевой. На лечение ей необходимо 80 тысяч долларов (более 5 млн рублей). Подробнее об условиях акции можно узнать в благотворительном фонде «Открытая ладонь» по номеру 31-33-38 или в WhatsApp 8-963-847-48-78.

В прошлом году благодаря аналогичной акции 1 сентября 19 классов из 10 благовещенских школ собрали более 100 тысяч рублей на лечение Артемию Дымову.

Конкретно

Букет из 5 роз с зеленью - от 1100 рублей.

Букет из 5 гербер - от 1200 рублей.

Яркий солнечный букет (5 жёлтых роз, 2 желтые герберы, 2 желтые кустовые хризантемы, 3 лимонитума) - от 1650 рублей.

Букет из разноцветных гербер (5 розовых, 5 оранжевых, 4 желтые, 4 красные герберы, 7 ирисов, 4 кустовые желтые розы, 6 розовых и 4 белые альстромерии, папоротник) - от 5800 рублей.

Разноцветные хризантемы (3 розовые, 3 белые и 1 желтая кустовые хризантемы, 1 розовая кустовая роза, упаковка) - от 1700 рублей*

*Цены указаны с учетом декора и упаковки

Горшечные цветы:

Азалия - от 600 рублей.

Горшочек с миниатюрной розой - от 1600 рублей.

Считалка «КП»

Если в новом учебном году за парты сядут свыше 26 тысяч благовещенских ребят, а бюджетный букет обойдется родителям, как минимум, в 970 рублей, то, по самым скромным подсчетам, цветочные салоны заработают более 25 млн рублей.