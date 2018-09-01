Бантики, цветы и поздравление от мэра: в благовещенских школах прошли торжественные линейки

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-01T11:34:02+03:00

Более 10 тысяч юных амурчан в этом году пошли «первый раз в первый класс» [фото]

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Первое сентября - день непростой. Для кого-то это радость от ожидания встреч с новыми одноклассниками или старыми друзьями. А для кого-то совсем наоборот - грусть от однообразных школьных будней и предстоящих экзаменов. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на торжественных линейках в благовещенских школах.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Радость от новой необычной обстановки не перестает покидать ребят. Например, Ира Мальцева, очень рада тому, что скоро сядет за парту и начнет получать новые знания.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Я ждала все лето. Мы с мамой очень долго выбирали мне платье, готовили его. Я пообещала маме и папе, что учиться буду только на одни пятерки, - говорит девочка.

Поздравить ребят пришла и мэр города Благовещенска Валентина Калита. Она выступила с приветствием на крыльце лицея №6.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Я хочу поздравить всех с Днем знаний и пожелать вам, ребята никогда не сдаваться, понимать, что без трудностей к знаниям не добраться, идти вперед, никогда не разочаровываться и понимать, что рядом с вами всегда будут надежные друзья - это ваши родители и ваши педагоги, - пожелала школьникам Валентина Сергеевна.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

День знаний для школьников - особенный праздник. И это касается не только первоклашек. Родители ребят стараются сделать все возможное, чтобы для их чада этот день стал самым счастливым.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

- Школа не должна ассоциироваться у ребенка с серыми буднями, он должен идти туда с радостью. Поэтому каждое первое сентября мы празднуем одинаково, но по-особенному: делаем для ребенка все, что он захочет. Кино, аттракционы, игрушки - что угодно. И он нас не разочаровывает - учится на одни пятерки, - похвасталась мама третьеклашки Максима Марина Ильина.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

А «Комсомолка» предлагает вспомнить чудесные школьные годы и полюбоваться на счастливых школьников вместе.

Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

КСТАТИ

По информации правительства Амурской области, в этом году свои двери распахнут 295 муниципальных учреждений. За парты сядут более 100 тысяч школьников, из которых 10,5 тысячи - первоклассники.