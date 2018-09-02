Благовещенские байкеры отметили день окончания Второй мировой войны
Сегодня, 2 сентября, в Благовещенске прошел четвертый фестиваль «Мотоэволюция», традиционно приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны. На площади Общественно-культурного центра организовали выставку современных и ретромотоциклов, а также выступление рок-группы и фаер-шоу.
«Мотоэволюция» проходит каждый год. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Байки разных лет и стран выстроились на площади ОКЦ. Здесь можно было увидеть не только современные чопперы и круизеры, но и раритетную технику – например, мотоцикл М-72 с минометом или кроссовый «Урал». А чуть дальше стояли мечты всех советских мальчишек – мопеды «Карпаты» и «Верховина».
Владельцы ретротехники старались соответствовать. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Владельцы мотоциклов соревновались в традиционных конкурсах – на самый старый мотоцикл, самый громкий и так далее. В следующем году фестиваль уже будет юбилейным. Пятую «Мотоэволюцию», говорят организаторы, проведут уже намного масштабнее.
Тем не менее, и этом году было кое-что новое.
Техника Великой отечественной войны. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
- Мы решили ввести такое новшество - сделать наклейки в виде марок. На каждой «Мотоэволюции» будем выпускать новую наклейку, посвященную какому-либо мотоциклу. В этом году мы говорим о мотоцикле ИЖ-1. Это был первый отечественный мотоцикл, который поступил в свободную продажу, рассказал президент Амурской областной общественной организации мотолюбителей «МотоПатриот» Василий Семенов.
Немецкий NSU 50-60-х годов. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
Мероприятие закончится традиционной поездкой в Тамбовку к братской могиле. Байкеры почтут память семи советских солдат, погибших в Китае, и захороненных в братской могиле.
Даже детям было интересно. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ