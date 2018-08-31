Застывшая война: как в Благовещенске появились памятники - бронекатер и тяжелый танк

СЕГОДНЯ 03:18 2018-08-31T03:21:03+03:00

Бронекатер, установленный на набережной Амура, в Амурской области не воевал, но дошел до самой Германии. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Изменить размер текста: A A

2 сентября во всем мире отмечается памятная дата - окончание Второй мировой войны. В этот день в 1945 году на борту американского линкора «Миссури» подписала капитуляцию Япония. Память о войне хранится практически во всех уголках земного шара, а во многих городах России установлена в качестве памятников бывшая военная техника. В Благовещенске таких два - бронекатер на набережной Амура и тяжелый танк ИС-3 в Моховой Пади. «Комсомолка» решила рассказать их историю.

От Германии до Приамурья

Вопреки расхожему мнению, бронекатер, установленный на набережной Амура, в Амурской области не воевал. Зато проявил себя на западном фронте и дошел до самой Германии!

Бронекатер проекта 1125 был построен в 1943-1944 годах на военном заводе № 344, который находится в Перми (тогда - город Молотов). Судно вступило в строй летом 1944 года и было включено в состав Днепровской военной флотилии. «Плавающий танк» воевал с 28 сентября 1944 года по 9 мая 1945-го. Принимал участие в Берлинской наступательной операции с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Действовал на Одере и Шпрее в направлении на город Шведт. В одном из боев получил пробоину.

После войны, в 1945 году, бронекатер перевели на Дунай, в состав Дунайской флотилии. В 1960 году судно вошло в состав Черноморского флота. В 1967 году, в связи с осложнением обстановки на границе с Китаем, семь катеров, в том числе и наш, по железной дороге переправили в Хабаровск. Оттуда суда по Амуру дошли до Благовещенска. Катера базировались в устье Бурхановки, где в те годы был затон.

Бронекатер-памятник на набережной в Благовещенске установили в конце 80-х. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

В начале 70-х катер расформировали и сдали на консервацию. К тому времени он уже морально и физически устарел, но в 1973 году его сняли с консервации и передали флотилии клуба юных моряков в Свободном. В августе того же года он прибыл на базу в Бардагон, где был учебным судном. Позже, в 1980 году, он использовался как плавучая казарма.

В 1987 году по просьбе ветеранов 74-й бригады катер на буксире привели в Благовещенск. Его укомплектовали и подняли на набережную Амура. Неофициально памятник открыли в июле 1989 года, в день города. Официальное открытие состоялось 9 мая 1995 года.

К сожалению, многое из истории катера неизвестно.

- У каждого корабля было два паспорта - технический и исторический. К сожалению, исторический формуляр этого бронекатера был либо потерян, либо сожжен. Также исчезла латунная табличка из рубки, на которой было указано время закладки, спуска на воду и так далее, - рассказал историк флота Владимир Романович Чепелев.

Всегда готов

Установленный в Моховой Пади тяжелый танк «Иосиф Сталин» войну на западном фронте не застал. Танки ИС-3 производились с 1945 года по 1946. По информации, которая имеется в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области, этот танк успел повоевать против Японии. Однако в официальной хронике нет свидетельств о боевом применении «троек».

После войны ИС-3 находился на вооружении укрепленного района. Постепенно тяжелые танки снимались с вооружения, и решением командующего Дальневосточного военного округа машину передали Благовещенскому высшему танковому командному училищу.

Установленный в Моховой Пади тяжелый танк «Иосиф Сталин» войну на западном фронте не застал. Фото: ok.ru

В 1970 году его начальник, генерал-майор танковых войск Михаил Лукьянов, решил разбить сквер перед училищем и установить танк на пьедестале - в честь выпускников училища, погибших на полях сражений. Первоначально планировалось установить танк Т-34. Однако начальник училища решил установить тяжелый танк ИС. В то время в СССР не было памятников тяжелому танку. Кроме того, во время войны Михаил Лукьянов воевал на танке ИС-2 и уничтожил шесть тяжелых немецких танков «Тигр». 18 августа танк был установлен на постамент.

Примечательно, что после установки вооружение‚ механизмы и ходовая часть танка были законсервированы, но не демонтированы. В случае обострения обстановки на границе танк мог быть снят с постамента и установлен в окоп на возвышенности для обороны города.

Список можно продолжать

Это не единственные образцы военной техники в Приамурье. Можно вспомнить две пушки на площади Победы и полукапонир на набережной Амура в Благовещенске, бронемашину на территории Возжаевского бронетанкового завода, музей в Ивановке и другие. Однако официального реестра таких памятников нет. Как пояснил руководитель Госинспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, статуса объектов культурного наследия они не имеют, так как сооружены относительно недавно. А вот танк в Моховой Пади сейчас оформляют в реестр.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трофейная фисгармония хранилась в садах

Не только памятники на постаментах могут напомнить амурчанам о войне. Необычный экспонат недавно привезли на реставрацию благовещенскому гитарному мастеру Илье Ли - трофейную немецкую фисгармонию. Как удалось выяснить, она произведена фирмой «Олаф Линдхольм» в одной из африканских колоний Германии, скорее всего, в 1935 году.

Необычный экспонат привезли на реставрацию благовещенскому гитарному мастеру Илье Ли. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

«Родословную» инструмента пока до конца выяснить не удалось, но, судя по всему, его привез в родной город благовещенец-фронтовик. Фисгармония исправно работала вплоть до 90-х годов, однако потом была заброшена и хранилась в садах за городом. Теперь же реставратор надеется вернуть ее к жизни.