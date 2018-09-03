В Благовещенске неизвестные убили старого кота из известного шоу-театра

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-03T12:46:54+03:00

Переселить остальных животных и птиц, чтобы они тоже не стали жертвой чьей-то жестокости, обратно в здание пока нельзя из-за ремонта. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас сотрудники «Котовасии» опасаются за жизнь остальных четвероногих и пернатых артистов

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Трагедия случилась в ночь на 3 сентября в благовещенском шоу-театре «Котовасия». Неизвестные убили четвероногого артиста - старого кота. За жизнь оставшихся животных и птиц сейчас переживают сотрудники цирковой студии.

Студия находится во дворе одного из жилых домов на улице Шевченко. Сейчас в здании ведется ремонт, поэтому четвероногих артистов разместили в вольерах на улице. Вольеры закрываются на замок, но это, увы, животных не спасло - ночью кто-то забрался на территорию «Котовасии» и расправился с одним из котов, еще несколько сбежали.

В полицию руководители студии пока не обращались, да и утверждать чью-то причастность к случившемуся пока не могут. Известно лишь то, что недавно сотрудники «Котовасии» сделали несколько замечаний подросткам, которые играли в футбол рядом со зданием, на что те отреагировали негативно.

Переселить остальных животных и птиц обратно в здание пока нельзя из-за продолжающегося ремонта.

- Возможно, сегодня останемся на ночь, будем охранять, - сказали сотрудники шоу-театра.

К слову, руководители шоу-театра "Котовасия" завтра, 4 сентября, станут гостями радио "Комсомольская правда Благовещенск" (100.6 FM). Если вы хотите поддержать сотрудников студии и высказать слова поддержки, слушайте прямой эфир в 12.05. Также можно позвонить к нам в студию по номеру 20-19-74 с 12.05 до 12.58.