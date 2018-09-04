Единый день голосования: кого будут выбирать амурчане?

СЕГОДНЯ 03:29 2018-09-04T03:32:57+03:00

По данным на 1 июля, численность избирателей в Приамурье составит 164 725 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Осеннее обновление

В ближайшее воскресенье на территории Амурской области будут работать 738 избирательных участков. По данным на 1 июля, численность избирателей составит 164 725 человек.

В Приамурье зарегистрировали четырех кандидатов в губернаторы. В губернаторских выборах в Приамурье могут участвовать только представители партий, самовыдвиженцы не допускаются. Амурский избирком вручил удостоверения Наталье Глазковой, Сергею Левицкому, Василию Орлову и Татьяне Ракутиной.

Досрочные выборы губернатора в Приамурье будут проходить вместе с довыборами депутата Госдумы Федерального Собрания. Избирательной комиссией Амурской области зарегистрировано пять кандидатов: Галина Никишина (Партия пенсионеров), Геннадий Гамза («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Татьяна Ракутина (КПРФ), Андрей Кузьмин (ЛДПР) и Кирилл Зимин («Справедливая Россия»).

В Тынде и Зее в единый день голосования выберут глав. Кроме того, в Тынде должны выбрать председателя гордумы, а в Зее - главу горсовета. В Свободном и Райчихинске проведут выборы депутатов городского совета.

На выборы как на праздник

Как рассказали в амурском избиркоме, по традиции на каждом избирательном участке организаторы постараются создать праздничную атмосферу. Там, где позволяют условия, развернется торговля. Не секрет, что в день голосования некоторые избиратели идут не только «поставить галочку», но и полакомиться вкусной сдобой - булочками и пирожками.

На сегодняшний день завершается проверка готовности избирательных участков, всех структур и систем к выборам. В Благовещенском районе, к примеру, к ответственному дню уже готовы основательно:

- Все участковые комиссии давно оборудованы необходимой техникой, - рассказала председатель ТИК Благовещенского района Ольга Сычева. - Компьютеры и принтеры были закуплены местными властями в 2017 году, еще когда мы тестировали технологии QR-кодирования итоговых протоколов голосования.

Отдать голос сможет каждый

По инициативе избирательной комиссии Приамурья, в этом году всем, кто находится вдали от места постоянной регистрации, вновь можно будет воспользоваться услугой «Мобильный избиратель», опробованной на прошлых выборах в марте. Каждый такой житель области сможет проголосовать в любом избирательном участке региона, там, где он находится.

Написать заявление можно до 5 сентября. Их принимают в МФЦ, ТИКах и на портале госуслуг. К сентябрьским выборам амурский избирком даже разработал информационные баннеры в едином с учреждением стиле. Один из таких баннеров можно найти у входа в благовещенский МФЦ на улице 50 лет Октября.

Для того чтобы проголосовать вдали от места регистрации, человеку необходимо до 8 сентября 2018 года подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав при этом, в каком избирательном участке он хочет проголосовать. Избиратель может подать заявление в любой пункт приема:

- по 5 сентября: в многофункциональный центр «Мои документы», в территориальную избирательную комиссию, через Единый портал «Государственные услуги».

- по 5 сентября: в любую участковую избирательную комиссию;

- с 6 сентября по 8 сентября до 14.00 включительно: только в участковую избирательную комиссию, в которой он включен в список избирателей (по месту регистрации).

- Специалисту, который внесет данные избирателя в единую базу, нужно будет предоставить только паспорт, - сообщают в облизбиркоме.

Кстати

С 24 августа по 7 сентября благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» принимает заявки на оказание помощи по доставке горожан с ограниченными возможностями на избирательные участки, чтобы они тоже смогли отдать свой голос за выбранного кандидата. Заявки принимаются по адресу: г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95, телефон: 44-01-72, с 08.00 до 17.00 часов.