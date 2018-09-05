Такси и дети: как благовещенцам обезопасить ребенка в наемном транспорте

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-05T01:55:30+03:00

Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить как в детских удерживающих системах, так и просто пристегнув ремнем. Фото: Depositphotos

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С появлением ребенка наша семья стала намного чаще пользоваться такси. Не то чтобы мы неожиданно разленились - зачастую поводы вызвать «извозчика» достаточно веские. Например, нужно поехать в поликлинику, а в холодном автобусе и так чихающее чадо разболеется еще сильнее. Или ехать нужно на занятия в конный клуб в пригороде, а рейсовый автобус уходит либо слишком рано, либо слишком поздно. Словом, из роскоши такси плавно превратилось в суровую необходимость.

Как любой уважающий себя родитель, ребенка в автомобиле я склонен пристегивать. И как выяснилось, отношение к безопасности пассажиров у водителей разнится в весьма широких пределах.

«Вы че, боитесь?»

В Благовещенске несколько фирм такси - есть и «настоящие» таксомоторные парки, и просто диспетчерские службы, передающие заказ от пассажира водителю. И насколько я могу судить по собственному опыту, «легальность» перевозчика абсолютно не означает, что ремни безопасности в машине будут работать в принципе, не говоря уже о детских удерживающих устройствах.

Даже мне, взрослому пассажиру, часто приходилось ловить на себе насмешливые взгляды водителей и даже слышать вопросы типа «Вы че, боитесь?». Однако по работе журналистам часто приходится сталкиваться со сводками ДТП и видеть съемки с мест автокатастроф. И это вбивает в подкорку безусловный инстинкт «сел - пристегнулся». И никакие уверения водителя «да я нормально езжу», «да у меня дядя - прокурор» и даже «да мне всегда везет» инстинкт перебить не могут. А уж родительское желание уберечь и обезопасить любимое чадо и подавно сильнее всех инстинктов.

«Не нравится - вызывайте другого»

Иногда замечание о неработающих ремнях безопасности воспринимаются таксистами как личное оскорбление. Такой случай произошел с нами недавно - всей семьей мы возвращались из центра города домой. Большие сумки, уставший ребенок - было решено вызвать такси через приложение на телефоне.

При посадке в машину выяснилось, что ремней безопасности сзади попросту нет - они оказались надежно спрятаны под сиденьем.

- Извините, а у вас что, нет ремней сзади? - спросили мы у водителя.

- Хотите - отменяйте заказ и заказывайте другую машину, - ответил тот с нажимом.

Ждать другую машину не было сил, пришлось ехать. Тем не менее, в приложении мы отправили негативный отзыв на водителя. Спустя некоторое время мне перезвонил представитель фирмы-диспетчера такси - поподробнее расспросить, что и как произошло. Представитель принес извинения от лица компании и пообещал, что к водителю будут применены меры.

Как должно быть

Как сообщает ГИБДД Амурской области, есть отдельные правила - как перевозить детей до 7 лет, и как - от 7 до 11 лет. Дошкольников нужно перевозить исключительно в «детских удерживающих системах (устройствах)».

Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить как в детских удерживающих системах, так и просто пристегнув ремнем. Одно «но» - речь идет о заднем сиденье машины. На переднем пассажирском сиденье ребенку придется ездить в автокресле до наступления 12 лет.

При этом нужно помнить, что популярный в народе «треугольник» рассчитан только на то, чтобы отвести верхнюю часть ремня безопасности от детской шеи, так как при аварии ремень может травмировать ребенка. Разумеется, заменить автокресло такой «треугольник» не может.

Куда жаловаться

Доказать факт, что в машине не оказалось нужного детского устройства, будет нелегко. Нужно сделать побольше фотографий, запомнить номер машины и идти с заявлением в ГИБДД. Туда же нужно обращаться, если ремни безопасности неисправны.

- Удерживающие средства контролируют органы ГИБДД. Сейчас многие таксисты, даже нелегальные, относятся к этому более трепетно - штраф три тысячи рублей, не каждый хочет попасть. Поэтому у многих сейчас есть удерживающие устройства, «треугольнички». Некоторые службы просят предупреждать заранее - будете ли вы с ребенком ехать, чтобы отправить на заказ подготовленный автомобиль, - рассказали в амурском министерстве транспорта и строительства.

Тем не менее, забавный факт: несмотря на то, что во многих службах вызова такси есть пункт «пассажир с ребенком до 7 лет», за несколько лет автору попался только один автомобиль с автокреслом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным областной госинспекции безопасности дорожного движения, за 7 месяцев 2018 года на территории области зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Шесть детей погибли и 100 получили травмы различной степени тяжести.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Какие именно «детские удерживающие системы (устройства)» должны применяться в автомобиле - в ПДД не оговаривается. Однако из регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» следует, что таковым считается любое автокресло, соответствующее требованиям правил «ЕЭК ООН N 44-04 (ГОСТ Р 41.44-2005)». Этот витиеватый номер лучше записать: пригодится при покупке детского автокресла. Если к изделию приложен сертификат соответствия этим правилам - смело берите.

А вы следите за безопасностью своих детей в автотранспорте?