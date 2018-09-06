100 дней врио губернатора Приамурья: Василий Орлов поделился впечатлениями от первых месяцев работы

СЕГОДНЯ 04:12 2018-09-06T04:22:22+03:00

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На днях временно исполняющий обязанности главы Приамурья позвал нас, журналистов, на пресс-завтрак (это такой формат встречи со СМИ, который предполагает, что никто не ест, но все много говорят). Повод - подошла к концу первая губернаторская стодневка Василия Орлова. За чашечкой кофе он рассказал о том, как пережил три бурных месяца с момента назначения, а заодно поделился планами на будущее. Ну а мы делимся с вами самыми смелыми идеями Василия Александровича.

Сеть частных метеостанций

- Ущерб от паводка составил 1,2 миллиарда рублей, потери по сельскому хозяйству очень существенные. Президент России, правительство обещали нас поддержать. Но есть проблема, которую мы должны в будущем решить. Простому фермеру очень сложно доказать, что урожай погиб или пострадал в результате стихийного бедствия. А значит, получить страховую выплату или компенсацию от региональных властей. У нас давно нет развитой системы метеостанций, некому зафиксировать то же выпадение града. Мы задумались о поиске средств на создание сети частных метеостанций с помощью инвестиций со стороны тех же фермеров.

Поиск сильных инвесторов

- Без крупных инвестиций нам серьезных проектов в регионе не осуществить. Ищем таких инвесторов. По канатной дороге в свое время нашли компанию, заинтересованную в ее строительстве. Но это инвестор слабый, ненадежный. Тот же, что никак не может развернуть строительство «Венеции». Ищем другого, более серьезного.

Вообще, с вложениями средств нужно быть осторожнее. Как пример - отстроенный семенной завод в Екатеринославке, который сейчас простаивает. А ведь в него миллионы были вложены. Там тоже будем решать вопрос.

Растить предпринимательскую среду

- Региональные власти часто упрекают в недостаточной поддержке частных предпринимателей. На самом деле такая поддержка есть, и с появлением крепкого министра на этом направлении мы ее еще усилим. Есть и другая проблема. Как пример приведу город Свободный. Туда еще несколько лет назад заехали вахтовики, цены на аренду жилья выросли до заоблачных 100 тысяч рублей. Но как были три года назад две гостиницы, три кафе, так и остались. Почему не начинают бизнес? Ведь он был бы явно прибыльным. Некому. Нет серьезных бизнесменов. Предпринимательскую среду нужно растить…

Такси для министров

- Бухгалтерию, юристов планируем перевести на аутсортинг - отдать эти функции сторонним фирмам, снизить количество собственно чиновников. Будем думать и по правительственному гаражу. Там сейчас 70 машин, из которых около тридцати - на вечном приколе. Водители получают по 20 тысяч рублей, а значит, хорошие специалисты к нам не идут. Как следствие - нередкие аварии с машинами областного правительства. Мы хотим ввести такой же принцип, как в крупных компаниях. Гараж правительства будет работать как таксопарк: никаких закрепленных ни за кем машин. Нужен транспорт - вызывай, потом отчитывайся. Ну разве что министрам и зампредам дадим поблажку - будем предоставлять авто черного цвета.

«Свадебный генерал»

- С кадрами проблема стоит очень острая. Каждого человека, которого принимаем на работу в правительство, тщательно проверяют силовые органы. Есть нехороший шлейф - сразу нет! Очень много кандидатов на ведущие посты по этой причине отсеялись. На данный момент еще не все ключевые посты заняты. После выборов будет еще ряд достаточно громких назначений, будут люди, амурчане, которые готовы вернуться сюда из Москвы.

Думаю над созданием поста председателя правительства, моего заместителя. Я ведь сейчас как свадебный генерал - приходится очень много летать в Москву, представлять регион, добиваться помощи. Один перелет туда-сюда - это сутки вон из жизни. А область не должна надолго оставаться без руководства. Поэтому, возможно, будем искать человека на такой пост.

Укрепить команду в Благовещенске

- На пост мэра Свободного пришлось забрать из команды благовещенской мэрии Владимира Константинова. Человек, который собаку съел на ЖКХ, знает отрасль как свои пять пальцев. Но теперь нужно благовещенскую администрацию усилить. У нас, в региональной столице все хорошо, но все равно есть над чем работать. То же благоустройство - там не нужно больших средств. Нужно просто собраться с силами и решить проблему плохих автобусных остановок, аляповатых рекламных баннеров, фасадов зданий. Улучшить комфортность городской среды можно и малыми силами.

Костюмы буду гладить только сам

- Времени стало меньше. Спать приходится по пять часов, но мне такой режим нравится. Всеми домашними делами занимается жена, я вот даже не успеваю за свет съездить заплатить, если честно, даже долг небольшой образовался. Но вот костюмы я всегда глажу только сам. Никому не доверяю.

А в это время

Продвинутая бабочка

Во время выступления Василия Орлова в ходе Амурского гражданского форума «Взаимодействие» на сцену актового зала Амурского государственного университета залетела шальная бабочка. И села прямиком на микрофон в руке Василия Александровича. Зал не сдержал смеха.

- АмГУ, конечно, очень продвинутый вуз. Это я знал. Но вот как вы бабочку так научили - это вы мне потом по секрету расскажете. Ладно? - отшутился врио губернатора.