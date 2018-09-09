Выборы губернатора Амурской области-2018: снег, прививки от гриппа и 100-летняя избирательница

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-09T12:44:03+03:00

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В Амурской области продолжаются досрочные выборы главы региона. В регионе работают 753 избирательных участка, большинство из них принимают желающих выполнить свой гражданский долг с 8.00.

По традиции на участках для избирателей проводят концерты, небольшие сельхозярмарки, предоставляют возможность измерить артериальное давление и уровень глюкозы. Кое-где даже можно, практически не отходя от урны, сделать прививку от гриппа, оформить подписку на газеты и журналы, поесть блинчиков и пирожков с разнообразной начинкой и так далее. Избирателям, которые в этом году голосуют впервые, дарят памятные подарки.

Несмотря на все это явка на выборы пока не особо впечатляет. По состоянию на 15.00 проголосовало всего 21,20% избирателей. Об этом сообщает Амурский избирком. К слову, всего в списках избирателей числятся 620 тысяч 750 амурчан. Активнее всего пока что голосуют жители Шимановского (более 46%) и Тындинского (более 39%) районов.

Больше всего, пожалуй, день выборов запомнится жителям Селемджинского и Зейского районов, где выпал снег.

«Утро 9 сентября на территории района выдалось слегка заснеженное, но члены УИК не грустят, на производственных зонах Албын и Маломыр открылись участки и уже есть первые голосующие избиратели», - поделились сотрудники ТИК Селемджинского района в «Твиттере».

100-летняя избирательница в Магдагачинском районе. Фото: twitter.com/Tik0928

По традиции самая сознательная часть электората - это пенсионеры. Возраст для них не помеха, чтобы прийти на избирательный участок. Сотрудники территориальных избирательных комиссий на своих страницах в «Твиттере» выкладывают фотографии амурских долгожителей, пришедших на выборы. Одна из амурчанок выполнила свой гражданский долг на 101-ом году жизни! Бюллетени старейшей избирательнице Магдагачинского района принесли домой.

Напомним, избирательные участки будут работать сегодня до 20.00. После этого начнется подсчет голосов. Помимо досрочных выборов губернатора Приамурья сегодня также проходят довыборы депутата Госдумы, а жители Тынды и Зеи выбирают глав. В Тынде помимо этого предстоит выбрать председателя гордумы, а в Зее - главу горсовета. Выборы депутатов горсовета пройдут также в Свободном и Райчихинске.