В ожидании «Амурской осени - 2018»: Как менялись наряды звезд на красной дорожке

СЕГОДНЯ 03:29 2018-09-07T03:48:08+03:00

Благовещенские модницы еще долго обсуждали клетчатое платье Натальи Бочкаревой, в котором она появилась на звездной дорожке в 2015 году. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Вместе с доцентом кафедры дизайна Амурского госуниверситета Светланой Санатовой мы разобрали наряды известных артистов, которые приезжали на фестиваль театра и кино за последние десять лет [фото]

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По погоде

Любой наряд зависит от времени года и мероприятия, на которое его надевают. Так как красная дорожка проходит на улице, звезды одеваются по погоде.

- Все зависит от того, какой сентябрь в Благовещенске - теплый или холодный, - поясняет Светлана Санатова. - Бывают случаи, когда поверх праздничного платья приходится накидывать куртку или теплый шарф. Иногда эти элементы одежды не сочетаются вообще: как говорится, надеваем, что есть, лишь бы было тепло.

Валентина Теличкина, 2011 год. Фото: амурская-осень.рф

Например, осень в Благовещенске в 2011 году была холодной. Народная артистка России Валентина Теличкина вышла на дорожку в высоких сапогах и светлой куртке, которая не очень сочетается с черным костюмом.

Не знают, куда идут

Порой создается впечатление, что подобные мероприятия для артистов уже не имеют значения. Главное, что они нашли возможность поделиться с амурчанами своим творчеством и приехали вообще. Например, Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц в 2014 году, кажется, вышли на звездную дорожку в том, в чем до нее гуляли по улице - в джинсах и простых кофтах. В тот год Татьяна была ведущей церемонии открытия фестиваля. Можем предположить, что после дорожки она переоделась в более торжественный наряд.

Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц, 2014 год. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Опомнились

Иногда кажется, что некоторые звезды и вовсе не знали о том, что намечается проход по красной дорожке. И это хорошо прослеживается в нарядах тех, кто посещает «Амурскую осень» не один раз. Например, актриса Ольга Кабо в 2007 году вышла к благовещенцам в классических брюках и коротенькой курточке, а уже в 2015 появилась в элегантном черном платье с декольте.

Ольга Кабо, 2007 год. фото: амурская-осень.рф

- Нужно сказать, что Ольга Кабо и в 2007 году выглядела стильно, - поясняет Светлана Санатова. - Тогда были модны брюки с заниженной талией, короткие топы и куртки, чуть прикрывающие живот. А 2015 году, конечно, наряд Ольги соответствует ковровой дорожке.

Ольга Кабо, 2015 год. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Сценический костюм

Женщины в возрасте и крупной комплекции, как правило, выбирают наряды широкого покроя - туники, пыльники (платье-пальто прямого кроя). Например, в 2015 году народная артистка РСФСР Валентина Талызина вышла на ковровую дорожку в платье с объемным шлейфом.

- Это какой-то сценический костюм, - комментирует дизайнер. - Очень сложный крой, неизвестно, удобно ли ей в этом наряде, снимается ли эта накидка-шлейф. Однозначно этим костюмом она привлекла к себе внимание, подарила зрителям радость, как волшебник.

Валентина Талызина, 2015 год. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Элегантные мужчины

Согласитесь, костюм-тройка, галстук, в кармане - платок в цвет или костюмы с блеском, а также пиджаки с атласными лацканами смотрятся нарядно. Мужчины, которые выбирают для звездной дорожки костюмы, определенно выглядят достойно. Но есть и те, кто одевается просто удобно, и в этом также прослеживается вкус. Например, в 2014 году актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников (на фото слева) надел на красную дорожку наряд, который сшила ему жена-дизайнер.

Сергей Колесников (слева), 2014 год. Фото: Сергей ПЕТРОВ

- Он определенно модник, - констатировала Светлана Санатова. - Его одежда подобрана специально - вельветовые брюки-клеш, трикотажный свитер, необычный жилет свободного кроя. Казалось бы, все такое простое, не для ковровой дорожки, но он умеет носить такую одежду и презентует ее достойно.

Добавить изюминку

Люди творческих профессий много путешествуют, в долгие переезды удобнее брать с собой ту одежду, которая будет комфортной в любой ситуации. Например, трикотажные платья или черные брючные костюмы - они универсальные, не мнутся, выглядят празднично, если сочетать их с дополнительными элементами и аксессуарами. Например, актриса театра и кино и режиссер Вера Глаголева приезжала на фестиваль «Амурская осень» не один раз. Ее стиль - это удобная, сдержанная одежда с яркими акцентами. Например, в 2009 году она дополнила сдержанный черный костюм розовым шарфом из люрекса, а в 2016-м - палантином в ярко-салатовой гамме.

Вера Глаголева, 2016 год. фото: амурская-осень.рф

- Интересно, что классический черный костюм она сочетает с туфлями на высоком каблуке, - говорит Светлана Санатова. - Свой образ она решает шарфом: внизу все строгое, черное, а сверху - яркий акцент в виде палантина. У нее определенно был вкус.

Желание молодиться

Актеры - это те люди, которые в процессе своего творчества проживают много жизней. Часто они живут не в своем возрасте, а в возрасте своих героев.

- Это касается в основном актрис, которые играют по роли более молодую женщину, - пояснила дизайнер. - Тогда и в жизни они молодятся. Это отражается на их нарядах. То же самое касается и известности. Если актриса была популярна в свои 25-30 лет, она запоминает этот возраст, какая тогда у нее была прическа, какие платья она носила. Тогда она не принимает свой настоящий возраст и не подбирает образ в соответствии с возрастом. В этом случае нужен совет стилиста или дизайнера.

Светлана Светличная, 2010 год. фото: амурская-осень.рф

Но есть и те, у которых врожденное чувство вкуса, они, если и молодятся, то выглядят стильно. Например, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в 2010 году надела на красную дорожку короткое черное платье. В сочетании с удлиненным жакетом, темными колготами, модной шляпкой в тон весь образ был достаточно гармоничным.

Классика в моде

Конечно, женщина чувствует себя по-настоящему привлекательной в шикарных платьях. И где, как не на красной дорожке, можно продемонстрировать красивые платья. Например, в 2014 году многие артистки выбирали удлиненные платья. Это и актриса театра и кино Регина Мянник, и актриса и эстрадная певица Алена Биккулова. В 2015 году шикарное клетчатое длинное платье в пол продемонстрировала актриса театра и кино Наталья Бочкарева.

Алена Биккулова, 2014 год. Фото: Сергей ПЕТРОВ

- Такие платья зрительно удлиняют фигуру, - комментирует Светлана Санатова. - Но важно выбирать правильный цвет и принт платья, а также дополнительные элементы одежды. Например, у Натальи Бочкаревой клетчатый орнамент идет по диагонали, это зрительно делает фигуру стройнее. Грамотно подобраны туфли на танкетке, на голове - красивая укладка. Все достаточно гармонично.

Регина Мянник, 2014 год. Фото: Сергей ПЕТРОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- На красной дорожке «Амурской осени» нет дресс-кода, каждый волен надевать то, что он хочет, - резюмирует Светлана Санатова. - Нет специального стилиста, который бы продумывал образы звезд. Еще одна проблема - артисты идут в парах, но зачастую их образы не сочетаются друг с другом. Никто не продумывает эти моменты. Другое дело, что одни артисты понимают, куда они пришли и показывают свое уважительное отношение к происходящему, другие - не считают важным наряжаться для красной дорожки, для них самое важное впереди - это открытие фестиваля, их выступления на концертах, творческих встречах, в спектаклях.