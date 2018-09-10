Губернатором Амурской области стал Василий Орлов

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-10T10:15:20+03:00

На досрочных выборах губернатора при подведении итогов уверенно лидировал Василий Орлов. На избирательный участок он пришел с женой и дочкой. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Как голосовали жители региона, и чем людей заманивали на избирательные участки

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Первые итоги

После обработки данных на утро понедельника, 10 сентября, на выборах депутата Госдумы лидирует кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин с результатом в 31,64% голосов. На втором месте Татьяна Ракутина от КПРФ (29,62%). У справедливороса Кирилла Зимина - 13,51%. На четвертом месте Геннадий Гамза от «Коммунистов России» - 10,61%. Замыкает пятерку кандидатов Галина Никишина от «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 8,61%.

- На досрочных выборах губернатора Амурской область при подведении итогов уверенно лидировал Василий Орлов, представитель «Единой России» - 55,6% голосов в его пользу. На втором месте Татьяна Ракутина - 26,56%, третью строчку занимает Левицкий Сергей от партии «Справедливая Россия» - 7,86%, замыкает четверку кандидатов Наталья Глазкова, представитель партии «За женщин России» - 5,89%, - озвучил первые итоги председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

Кстати, по итогам выборов глав городов Зеи и Тынды результаты вырисовываются следующие: в Зее мэром избран представитель партии ЛДПР Сергей Гибадуллин, а северную столицу Приамурья возглавит коммунистка Марина Михайлова.

Что нам снег…

Погода и впрямь в день выборов не баловала жителей Приамурья. В некоторых районах дороги к избирательным участкам и вовсе запорошило снегом.

- Утро 9 сентября на территории района выдалось слегка заснеженное, но члены УИК не грустят. На производственных зонах Албын и Маломыр открылись участки, и уже есть первые голосующие избиратели, - сообщила в первые часы работы участков избирательная комиссия Селемджинского района.

Несмотря на такие капризы природы, явка избирателей в северных районах области оказалась даже выше, нежели в областном центре.

- Тындинский, Ромненский, Шимановский, Октябрьский районы традиционно вошли в число тех, где жители проявили наибольшую активность в Единый день голосования, - отметили в Амурском избиркоме.

Самые ответственные

На избирательных участках председатели отмечали, что хоть молодежь и приходит, но все-таки люди старшего поколения проявляют большую сознательность.

Так, к примеру, в селе Желтоярово Свободненского района 92-летняя женщина сама пришла на избирательный участок. Старше нее оказалась лишь жительница Магдагачинского района. Женщина, отметившая 100-летие, прийти на избирательный участок самостоятельно не смогла, поэтому в день выборов сотрудники избиркома принесли бюллетени ей домой.

Завлекали, как могли

Амурчане уже давно привыкли к тому, что выборы - далеко не скучное мероприятие, ведь многие избирательные участки стараются в день голосования создать праздничную атмосферу - украшают помещения воздушными шарами и флагами, а кое-где проводят всевозможные акции и мероприятия, чтобы люди провели время еще и с пользой. К примеру, в Зейском, Мазановском. Сковородинском районах избиратели могли проверить артериальное давление, уровень сахара в крови.

На 14 участках в Белогорске, а также Сковородино, Уруше и Талдане жителям предлагали привиться от гриппа и ОРВИ. В Сковородинском районе на участках не только угощали блинчиками с разными начинками, но и выдавали бюллетени под живую музыку.

Бдительность - это хорошо

Амурчане бдительно отнеслись к тому, чтобы все проходило честно и открыто. Настолько бдительно, что больше чем в половине случаев информация о нарушениях не подтверждалась. Так, в Свободном наблюдатели пожаловались на подвоз избирателей. Но на поверку оказалось, что местная жительница решила сделать доброе дело и подвезла бабушку на избирательный участок. Автоледи приняли за нарушителя, но, разобравшись в ситуации, выяснили, что все в рамках закона.

- По сравнению с Президентскими выборами, когда в областную избирательную комиссию поступило 31 обращение о нарушениях, 9 сентября количество обращений заметно снизилось и составило 20. Из этого числа по семи было отказано в виду отсутствия оснований и состава нарушений, и только 13 были признаны обоснованными. По трем обращениям информация направлена в полицию для розыска и привлечения к ответственности лиц, размещавших незаконную агитацию. По двум представления направлены в Роскомнадзор, - рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Александр Василенко.

В муниципальные избирательные комиссии по области поступило 46 обращений, по половине также было отказано. По некоторым проводится административная проверка.

- Грубых нарушений избирательного законодательства 9 сентября в области не было. Лишь в отношении одного кандидата было вынесено предупреждение. Радует, что кандидаты соблюдают законодательство, - резюмировали в Амурском избиркоме.

К слову, незаконная агитация в основном происходила в соцсетях, это ожидаемо, поскольку все больше жителей Приамурья, как, в общем-то и по всей стране, получают информацию именно через соцсети.

- В целом, выборы проходили в спокойной, доброжелательной, уважительной, в том числе и со стороны кандидатов друг к другу атмосфере. Это отразилось и на ходе голосования 9 сентября, - подчеркнул председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

А как у них?

В трех российских регионах пройдет второй тур выборов губернатора. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», если ни один кандидат не набирает 50% голосов, назначается второй тур. Так произошло в Хабаровском крае: там представитель партии ЛДПР, уроженец Амурской области Сергей Фургал обошел соперника из «Единой России» Вячеслава Шпорта на 0,2% голосов. Также не исключен второй этап выборов в Приморском крае и Владимирской области.