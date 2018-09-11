Как живется благовещенскому Центральному рынку в тени долгостроя

СЕГОДНЯ 04:30 2018-09-11T04:40:49+03:00

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Когда у продавцов центрального рынка спрашивают, как дела с торговлей, они только грустно усмехаются: «А разве сами не видите?» Почти пустые проходы между торговыми рядами и редкие покупатели, не задерживающиеся у прилавков надолго, говорят сами за себя. Если раньше на рынке одевалась и обувалась вся область, то теперь за каждого покупателя приходится держаться руками и ногами - хоть бы пару носков купил! К слову, ранее мы уже поднимали эту тему.

Покупатели уходят в супермаркеты

Причины такого упадка продавцы объясняют по-разному. По мнению большинства, вина лежит на возвышающемся под боком недостроенном здании - из-за него перекрыли несколько проездов, исчезла парковка.

- Люди теперь и не знают, как на рынок пройти. У меня даже знакомые иногда интересуются, не закрыли ли нас еще, - рассказывает продавец мясного отдела Елена, работающая на крытом рынке уже семь лет. - Чего мы только не делали. Собрание собирали, на демонстрацию выходили с плакатами, в «Человек и закон» писали, в администрацию звонили. А смысла нет, никому ничего не надо. Говорили, что откроют проход с Октябрьской, но его так и нет. Обещали бесплатную рекламу - рассказать, что, хотя проход перекрыли, но рынок не закрыт.

Некоторые торговцы всерьез опасаются закрытия. По рынку ходят слухи, что здание вскоре снесут, а на его месте начнется новая стройка.

- Говорят, это уже решено давным-давно, - убежденно кивают продавцы. - Будем мы без работы сидеть.

Хотя работы и без того мало. Покупателей перетягивает рынок ВДНХ, сельскохозяйственная ярмарка на площади Ленина, супермаркеты и розничные магазины. За последние годы продажи снизились в разы, рассказывают сотрудницы рынка:

- Если я раньше продавала четыре-пять чушек в день, то сейчас у меня даже одна еле-еле продается. Конкуренция большая, мяса сейчас по городу много. Многие про нас даже не знают, молодые на рынок не идут. Некоторые люди после работы идут за мясом в супермаркеты, потому что мы работаем всего до 17.00, - делится мнением Елена. - Хотя вот супермаркеты свежесть мяса не интересует, там нужно только свидетельство - и все. А у нас лаборатория открыта, все проверяют. И цены приемлемые. Сами посудите: или здесь окорока по 280 рублей продаются, или там такое же мясо - по 350 рублей. Переплачивают люди.

Продавцы на уличном рынке говорят, что благовещенцам больше по душе торговые центры: там и тепло, и красиво, и развлечения есть. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Точно так же дела обстоят и на уличном рынке. Продавцы здесь верят, что благовещенцам больше по душе торговые центры: там и тепло, и красиво, и развлечения есть.

- Люди предпочитают ездить в «Острова», как бы далеко это ни было. Потому что там они могут сделать покупки, если проголодались - тут же сесть, отдохнуть, перекусить. Опять же, для детей развлечения там есть, - считает одна из подрабатывающих на рынке женщин.

«Европейский» заставит потесниться

Получается, сильнее всего по рынку ударило затянувшееся строительство торгово-развлекательного центра «Европейский». Напомним: большая стройка на месте открытых рядов центрального рынка началась еще в 2010 году. Тогда центр представлялся весьма перспективным проектом. Внутри должны были расположиться не только бутики, но и гостиница, ресторан, развлекательный центр, каток, подземная и наземная парковки. Все это вкупе с расположением в центре города должно было привлечь не меньше покупателей, чем сейчас посещают «Острова». Неудивительно, что за торговыми площадями предприниматели выстраивались чуть ли не в очереди.

Однако что-то пошло не так. В 2013 году обнаружились проблемы с правами на землю, на которой строился торговый центр. Право на строительство пришлось отстаивать в суде, на что компания-застройщик потратила немалые суммы и почти полтора года. К тому моменту экономический кризис в стране усугубился: упал курс рубля, инвесторы стали с куда большим сомнением глядеть на российский рынок. Достраивать «Европейский» стало не на что, выплачивать деньги вложившимся в строительство предпринимателям оказалось невозможно, и в прошлом году застройщик «Дальсвет проект» признали банкротом. Имущество компании, включая многострадальный торговый центр, решили пустить с молотка.

И вот тут-то и возникает новый повод для беспокойства. Пока продавцы крытого рынка винят в своих бедах недостроенный «Европейский», торговый центр готовит им очередной удар. По данным Межрегиональной электронной торговой системы, в январе этого года его выкупило общество с ограниченной ответственностью «Олимп», которое может завершить строительство и перетянуть еще больше покупателей с рынка.

Из-за долгостроя рынка не видать... Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

КСТАТИ

Мэрия: «Не волнуйтесь, рынок не закрыт!»

В августе на проблемы рынка внимание обратила и администрация Благовещенска. Как заметили в городском управлении по развитию потребительского рынка и услуг, из-за того, что территория ТЦ «Центральный рынок» окружена зданиями и строительной площадкой, жители и гости Благовещенска ошибочно полагают, что он прекратил существование.

- Однако это не является правдой, - подчеркнули в ведомстве. - «Центральный рынок», расположенный по улице Красноармейской, 143, продолжает осуществлять свою деятельность ежедневно с 8.00 до 17.00 часов. Торговый центр имеет четыре входа - со стороны улиц Красноармейской, Шевченко, Пионерской и Октябрьской. Гостевая автостоянка для посетителей рынка расположена по улице Октябрьской.

Как отметили специалисты управления, на территории рынка более 300 торговых мест с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров. Предприниматели охотно идут навстречу покупателям, делая скидки и предлагая различные акции на товары.

А как вы считаете, нужен ли городу Центральный рынок в нынешнем его состоянии?