Василий Орлов стал 11-м губернатором в новейшей истории Приамурья

СЕГОДНЯ 08:44 2018-09-11T08:48:13+03:00

В Госдуму идет Андрей Кузьмин. В Зее мэром избран его однопартиец, представитель ЛДПР Сергей Гибадуллин, а Тынду возглавила коммунистка Марина Михайлова

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В Единый день голосования амурчане испытали на себе все капризы природы. В Селемджинском районе, к примеру, с утра пошел снег. В областном центре погода тоже не очень располагала покидать теплые квартиры. Но, несмотря на погодные условия, самые сознательные амурчане не поленились проявить свою гражданскую позицию.

На выборах хоть и было много молодежи, все-таки люди старшего поколения принимали более активное участие. 92-летняя жительница села Желтоярово Свободненского района, например, сама пришла на свой избирательный участок. Также поступила и 99-летняя жительница поселка Талакан Бурейского района, она пришла отдать свой голос даже без сопровождающих. А самой старшей избирательнице из Магдагачинского района, уже отметившей свой вековой юбилей, сотрудники избиркома принесли бюллетени домой.

Не самая низкая явка

Примечательно, что явка избирателей в северных районах Приамурья оказалась даже выше, нежели в областном центре. По данным амурского избиркома, в целом участие в сентябрьских выборах приняло чуть больше 31% избирателей.

- Как определить, высокая явка или низкая? С чем сравнивать? Где точка отсчета? - размышляет председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский. - Наверное, с президентскими выборами 2018 года сравнивать нынешние выборы было бы не совсем правильно, скорее нужно ориентироваться на губернаторские выборы 2015 года. Уже по первым данным на 10 часов утра мы видели, что результат ниже, чем три года назад, чуть более чем на 3 процента, и по сути до конца голосования это же значение и сохранялось. Гадать о причинах не будем: все видели, каким по природным условиям выдался Единый день голосования - это, конечно, сыграло свою роль. К тому же ни для кого не секрет, что у людей в тех регионах, которые вынуждены голосовать, накопилась определенная усталость. И если в том же Свободном, Циолковском интерес со стороны избирателей подогревался муниципальными выборами, мы видим это по результатам, то в остальных районах сложилось иначе. На мой взгляд, это не самая низкая явка, если сравнивать с некоторыми другими регионам страны.

Традиционно же наибольшую активность в Единый день голосования проявили жители Тындинского, Ромненского, Шимановского и Октябрьского районов.

В атмосфере спокойствия

Кстати, как отметили в Амурском избиркоме, в напряженные предвыборные дни вообще все было очень доброжелательно.

- Выборы проходили в спокойной, уважительной, в том числе и со стороны кандидатов друг к другу атмосфере. Это отразилось и в целом на ходе голосования 9 сентября, - подчеркнул председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

Даже победитель губернаторских выборов Василий Орлов признался журналистам, что в ответственный для всей области день он был вполне спокоен и не испытывал волнения.

- Вчера был день тишины, любая агитация запрещена, поэтому успел хорошо отдохнуть и выспаться, - рассказал 9 сентября Василий Александрович.

О нарушениях

А для того чтобы выборы прошли без нарушений, с утра и до вечера работал Ситуационный центр, где принимали сигналы о нарушениях избирательного законодательства. С 2014 года его сотрудники традиционно следят за порядком и безопасностью на участках в Белогорске, Свободном, Райчихинске, Прогрессе, Тынде, Благовещенске и Благовещенском районе. За день в Ситуационный центр поступило пять сообщений. В Благовещенске было три сигнала, в Благовещенском районе - два, все они касались подкупов. По каждому обращению на места были направлены группы немедленного реагирования. Однако по результатам проверки ни одно из нарушений не подтвердилось.

Всего в Благовещенске и Благовещенском районе работали 22 экипажа, в состав которых вошли полицейские и молодые юристы движения «За чистые выборы!».

- По сравнению с президентскими выборами, когда в областную избирательную комиссию поступило 31 обращение о нарушениях, 9 сентября количество обращений заметно снизилось и составило 20, - рассказал заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области Александр Василенко. - Из этого числа по семи было отказано ввиду отсутствия оснований и состава нарушений, и только 13 были признаны обоснованными. По трем обращениям информация направлена в ОВД для розыска и привлечения к ответственности лиц, размещавших незаконную агитацию. По двум представления направлены в Роскомнадзор.

В муниципальные избирательные комиссии по области поступило 46 обращений, по половине из них также был озвучен отказ, по некоторым проводится административная проверка.

- Грубых нарушений избирательного законодательства 9 сентября в области не было. Лишь в отношении одного кандидата было вынесено предупреждение. Радует, что кандидаты соблюдают законодательство, - резюмировали в амурском избиркоме.

Непредсказуемые итоги

После обработки данных на утро понедельника, 10 сентября, на выборах депутата Госдумы лидировал кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин с результатом в 31,64% голосов. На втором месте оказалась Татьяна Ракутина от КПРФ (29,62%). У справедливороса Кирилла Зимина 13,51%. На четвертом месте Геннадий Гамза от «Коммунистов России» - 10,61%. Замыкает пятерку кандидатов Галина Никишина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» 8,61%.

- На досрочных выборах губернатора Амурской область при подведении итогов уверенно лидировал Василий Орлов, представитель «Единой России» - 55,6% голосов в его пользу. На втором месте Татьяна Ракутина - 26,56%, третью строчку занимает Сергей Левицкий от партии «Справедливая Россия» - 7,86%, замыкает четверку кандидатов Наталья Глазкова, представитель партии «За женщин России» - 5,89%, - озвучил первые итоги председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский.

Мэром города Тынды была избрана Марина Михайлова, представитель партии КПРФ - в ее пользу отдали голоса 48,33% избирателей. В городе Зее победил Сергей Гибадуллин, за него проголосовало 26,48% избирателей.

Надо сказать, что во многих муниципалитетах в Единый день голосования формировался депутатский корпус, и в большинстве территорий в лидерах оказались представители партий КПРФ и ЛДПР.

Выборы в цифрах

753 избирательных участка в Приамурье принимали голоса амурчан.

В списках избирателей числились 620 тысяч 750 человек.

По данным на 10 сентября, средняя явка избирателей в Приамурье по выборам депутатов Госдумы составила 31,13%, по выборам губернатора Амурской области - 31,25%.

На досрочных выборах губернатора проголосовали 188 310 человек из 605 800, в допвыборах депутатов Госдумы проявили сознательность 187 391 человек из 605 157.