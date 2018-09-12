Стартовый комплекс космодрома Восточного отремонтируют за 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 02:02 2018-09-12T02:11:05+03:00

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Контракт на ремонтные работы на амурском космодроме подписали в минувшую среду. Заказчиком выступило подразделение Роскосмоса, а исполнителем будет ООО «Адонис» из Благовещенска. Подрядчикам предстоит ликвидировать обнаруженные в ходе обследования пустоты под железобетонным основанием стартового стола. За работу они получат порядка 4,5 миллиона рублей.

Как выяснилось в ходе Восточного экономического форума, губернатор Амурской области не знал, что космодром нуждается в ремонте.

- Первый раз слышу. Все эти полости, все эти технические проблемы возникают всегда. В любом строительном технически сложном объекте возникают всегда какие-нибудь трещины, какие-нибудь перекосы. Для этого есть соответствующие специалисты с соответствующим образованием, которые все эти полости исправят. Тут я спокоен, - рассказал Василий Орлов корреспонденту «РИА Новости».

Напомним: первый стартовый комплекс на космодроме Восточном возводили в 2012-2016 годах. Работы сопровождались многочисленными скандалами, возбуждением уголовных дел о хищении. В частности, в злоупотреблении полномочиями и растрате обвинили руководство и некоторых сотрудников компании «Дальспецстрой». По данным следствия, бывший глава компании Юрий Хризман, его сын Михаил Хризман, главный бухгалтер Владимир Ашихмин и экс-спикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов совместно похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших предприятию. Также организованная группа причинила ущерб Российской Федерации размером в 5,2 миллиарда рублей.

На текущий момент к реальным срокам заключения приговорили уже 17 человек. Самый строгий приговор получил бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман - 12 лет колонии общего режима и штраф размером 1,5 миллиона рублей. В июне Верховный суд России смягчил приговор и снизил срок заключения на полгода, а штраф - на полмиллиона рублей. Также за истечением срока давности сняли обвинения с Михаила Хризмана, ранее осужденного на 5,5 лет лишения свободы.