Благовещенцы хотят больше беседок и игровых площадок на «Золотой миле»

СЕГОДНЯ 04:59 2018-09-12T05:04:34+03:00

На сайте мэрии завершился опрос по реконструкции площади Ленина и примыкающего к ней участка набережной

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Нужна ли реконструкция главной площади города? Нужны ли на «Золотой миле» беседки? Ответы на эти и другие вопросы (всего их было 18) собирало благовещенское управление архитектуры и градостроительства. Все желающие могли принять участие в опросе на сайте благовещенск.рф до 10 сентября. Здесь же теперь можно посмотреть его результаты.

Современный фонтан и больше зелени

По мнению большинства проголосовавших, площади имени Ленина в Благовещенске необходима реконструкция. Ответ «да» на этот вопрос выбрали аж 91,35% участников опроса. Также большинство согласилось с тем, что старому фонтану здесь необходимо придать современный вид. А вот мнения людей по вопросу: «Нужны ли на указанной территории дополнительные фонтаны?» разделились почти поровну - перевес в сторону «да» совсем незначительный.

С тем, что на площади нужно не только сохранить уже существующие деревья и кустарники, но и позаботиться о дополнительном озеленении, согласилась большая часть опрошенных. Также больше половины проголосовали за то, чтобы на территории дендрария появился «Дальневосточный парк» со скульптурами животных, которые обитают в Приамурье.

Новые павильоны и памятники

Больше половины опрошенных высказались за то, чтобы перенести сцену для праздничных мероприятий на территорию «Золотой мили», а также за то, чтобы построить там храм. Также благовещенцы посчитали, что на новом участке набережной нужны теневые навесы, беседки, игровые и спортивные площадки, павильоны для точек общепита, места для дополнительных памятников и скульптур и так называемый уголок писателя (место, где будут стоять памятники именно писателям, а также смогут проводиться встречи с творческими коллективами).

Не обошлось и без, мы не побоимся этого слова, насущных вопросов. Нужен ли общественный туалет в районе площади имени Ленина? 84,66% участников опроса ответили: «Да».

А вот этого не надо

Были и вопросы, на которые большинство ответило: «Нет». В частности, благовещенцы считают, что кардинально менять существующую планировку площади не нужно.

Также у горожан поинтересовались, какими должны быть малые архитектурные формы (скамейки, урны, киоски, уличные фонари и так далее) - в современном стиле или в традиционном. Чуть больше половины опрошенных высказались за традиционный.

Итоги голосования учтут при подготовке задания для конкурса на лучший эскизный проект благоустройства и реконструкции площади Ленина и примыкающей территории «Золотой мили». Его планируют объявить до конца сентября, а подвести итоги - в феврале следующего года.