2018-09-13T04:22:10+03:00
Звезды

С 15 сентября в Благовещенске стартует ежегодный фестиваль кино и театра «Амурская осень»

Где увидеть любимых артистов, если купить билеты на творческие вечера и спектакли вы не успели
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Несколько артистов приехали на неделю раньше и успели выступить на набережной Амура в областном центре. Фото: благовещенск.рфНесколько артистов приехали на неделю раньше и успели выступить на набережной Амура в областном центре. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

Первые артисты грядущего фестиваля уже приехали в Приамурье, успели дать несколько концертов по районам и даже выступить на набережной Амура в областном центре. В этом году на «Амурскую осень» приедут такие звезды, как Елена Летучая, Максим Аверин (он, кстати, не только сыграет сам во внеконкурсном спектакле «Там же, тогда же», но и станет председателем жюри антреприз), Анна Якунина, Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина, Алексей Чадов, Агния Дитковските, Ирина Медведева, Антон Богданов, Вячеслав Гришечкин, Елена Морозова, Сергей Никоненко, Артем Осипов, Наталья Вдовина, Дарья Урсуляк, Нонна Гришаева, Эвклид Кюрдзидис и многие другие.

Если вы не успели купить билеты на спектакли и творческие вечера, но очень хотите увидеть любимых артистов, то сделать это можно будет на звездной дорожке и ледовом шоу. Первая, как и последние несколько лет, пройдет на площади ОКЦ 15 сентября. Начало - в 17.00.

Ледовое шоу состоится в ТРЦ «Острова» 16 сентября. Здесь в этот день откроется ледовая арена, которая сможет вместить 1300 зрителей. Посмотреть на представление жители и гости города смогут совершенно бесплатно. Прийти на ледовое шоу стоит ради фигуристки, чемпионки мира Ирины Слуцкой и актера Марата Башарова, которые будут его ведущими. Также здесь выступят участники популярных телепроектов, в частности Лиза Арзамасова и Алиса Гребенщикова. Начало мероприятия в 18.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
В Приамурье пришлось уничтожить аквариумных рыбок, которых незаконно пытались провезти из Китая
Амурчанам предлагают выбрать самого народного участкового
В Первомайском парке Благовещенска появится живой уголок
Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины на железной дороге в Приамурье
Предприимчивая парочка амурчан устроила дома наркопритон
Строительный брак под стартовым столом космодрома Восточного устранят до 5 октября
Погода в Приамурье на 12 сентября: сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду
В Благовещенском районе разыскивают водителя, сбившего подростка возле остановки
В Приамурье задержали браконьеров, подстреливших уток и косулю, охота на которую запрещена
Жительница Зеи попыталась задержать ночного вора, который залез в ее квартиру
В Благовещенске всех желающих приглашают сдать нормы ГТО
12-летнего подростка, устроившего ДТП в Белогорске, отправят в спецшколу в Юхте
Жителям севера Амурской области включили батареи
В Зейском районе после первого снега спасателям пришлось расчищать дорогу от упавших деревьев
Для жителей Тынды в честь праздника испекли 9-метровый брусничный пирог
На досрочных выборах губернатора Амурской области лидирует Василий Орлов
К 18.00 на выборах губернатора Амурской области проголосовали 26,81% избирателей
В Благовещенске в автоаварии ночью погиб человек
В Амурской области начались досрочные выборы губернатора и довыборы депутата Госдумы
На космодроме «Восточный» начинают строить второй стартовый стол
В Благовещенске открыли три новые ясельные группы
На севере Приамурья выпал первый снег
В Благовещенске из-за ремонта на улице Строителей три автобуса будут ходить по-другому
В Благовещенске под суд пойдут двое парней - закладчиков синтетических наркотиков
Благовещенец украл чужой контейнер с помощью эвакуатора
Житель Благовещенска украл у знакомого щенка алабая и потерял его
В центральных и южных районах Приамурья прогнозируются заморозки
Чемпионка мира Ирина Слуцкая выступит в ледовом шоу в Благовещенске