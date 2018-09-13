С 15 сентября в Благовещенске стартует ежегодный фестиваль кино и театра «Амурская осень»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T04:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Первые артисты грядущего фестиваля уже приехали в Приамурье, успели дать несколько концертов по районам и даже выступить на набережной Амура в областном центре. В этом году на «Амурскую осень» приедут такие звезды, как Елена Летучая, Максим Аверин (он, кстати, не только сыграет сам во внеконкурсном спектакле «Там же, тогда же», но и станет председателем жюри антреприз), Анна Якунина, Александр Михайлов, Елена Проклова, Юлия Такшина, Алексей Чадов, Агния Дитковските, Ирина Медведева, Антон Богданов, Вячеслав Гришечкин, Елена Морозова, Сергей Никоненко, Артем Осипов, Наталья Вдовина, Дарья Урсуляк, Нонна Гришаева, Эвклид Кюрдзидис и многие другие.

Если вы не успели купить билеты на спектакли и творческие вечера, но очень хотите увидеть любимых артистов, то сделать это можно будет на звездной дорожке и ледовом шоу. Первая, как и последние несколько лет, пройдет на площади ОКЦ 15 сентября. Начало - в 17.00.

Ледовое шоу состоится в ТРЦ «Острова» 16 сентября. Здесь в этот день откроется ледовая арена, которая сможет вместить 1300 зрителей. Посмотреть на представление жители и гости города смогут совершенно бесплатно. Прийти на ледовое шоу стоит ради фигуристки, чемпионки мира Ирины Слуцкой и актера Марата Башарова, которые будут его ведущими. Также здесь выступят участники популярных телепроектов, в частности Лиза Арзамасова и Алиса Гребенщикова. Начало мероприятия в 18.00.