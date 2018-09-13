Амурские пасечники: Президент в меде разбирается!

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-13T10:05:14+03:00

Президент пробовал крем-мед с таежными ягодами на камеру, а за «картинкой» остались еще дегустация липового и гречишного. Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

На экономическом форуме во Владивостоке Владимир Путин купил мед и остался доволен продукцией амурских пасечников

Изменить размер текста: A A

«Не у каждого Путин мед покупает, да еще и вместе с китайской делегацией», - не без гордости говорят теперь наши пчеловоды!

Кто не в курсе, поясним: президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров на форуме во Владивостоке прогулялись по «Улице Дальнего Востока». Главы двух держав зашли и в павильон Амурской области, где Владимир Путин и купил меда.

По словам организаторов «Медового домика» и продавца Татьяны, которая в тот вечер отдувалась за всех амурских пасечников сразу, президент пробовал крем-мед с таежными ягодами на камеру, а за «картинкой» остались еще дегустация липового и гречишного.

- Какой мед самый вкусный? - спросил российский президент у девушки.

- А вы какой предпочитаете? - не растерялась наша Таня.

- Я же говорю: самый вкусный! - улыбнулся Путин.

Сделав выбор по рекомендации Татьяны, президент расплатился тысячной купюрой, сдачи ждать не стал - эти тонкости он оставил на сопровождающих.

- Купили у нас липовый, цветочный, гречишный, крем-мед с брусникой и кедровыми орешками, - перечисляет Ирина Палаева, организатор павильона «Амурский медовый домик». - Причем уже после того как журналисты с камерами ушли, ребята из российской и китайской делегаций вернулись и докупали. Я подчеркиваю: купили мед у всех наших представителей. Два пакета точно унесли! Да, и еще сказали, что президент в меде разбирается!

КСТАТИ

От амурского биткоина до завода фанеры: чем еще удивляет Амурская область на ВЭФ-2018

Мед - не единственное амурское чудо, которое представлено в этом году на Восточном экономическом форуме. Одна из новинок - собственная блокчейн-платформа Amurcoin.io. Эта система позволит автоматизировать многие бизнес-процессы, уверены ее создатели, а также привлекать российские и иностранные инвестиции.

- Если склад зафиксировал проход груза с GPS трекером в ворота, а весы - совпадение по весу, то деньги автоматически перечисляются поставщику. Это позволит автоматизировать многие процессы бизнеса, включая распределение дивидендов или платежей в бюджет, - рассказал разработчик платформы Денис Рогов.

Для форума Приамурье выпустило миллион «Амуркоинов». Почти половина уже выплачена.

Также на ВЭФе презентуют инвестиционные проекты. В том числе - завод по производству метанола в Сковородинском районе, Амурский газоперерабатыващий завод, горнолыжный курорт «Белогорье» и завод по переработке фанеры.